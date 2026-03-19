Dấu hiệu trẻ bị thiếu canxi

Trẻ không được cung cấp đủ canxi sẽ gây ra tình trạng còi xương, chậm lớn, lùn, răng yếu, dễ bị sâu, chuột rút cơ bắp, tê bì tay chân, hay cáu gắt, mệt mỏi.

Canxi là thành phần quan trọng tác động đến quá trình phát triển của trẻ, đặc biệt là phát triển xương và răng. Thiếu canxi sẽ gây nên những ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe tổng quan của bé.

Dấu hiệu thiếu canxi ở trẻ em

Theo Cleveland Clinic, nhận biết các dấu hiệu thiếu canxi ở trẻ em là điều cần thiết để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh. Một số dấu hiệu cảnh báo trẻ có nguy cơ thiếu canxi cha mẹ nên chú ý bao gồm:

- Chậm phát triển: Việc thiếu hụt canxi làm suy giảm sự phát triển của xương, dẫn đến chậm phát triển chiều cao hoặc chậm đạt chiều cao ở trẻ em.

- Xương yếu hoặc dễ gãy: Trẻ em thiếu canxi có thể bị xương yếu, dễ bị gãy hoặc vỡ, ngay cả với những chấn thương nhỏ.

- Các vấn đề về răng miệng: Thiếu canxi ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng, dẫn đến men răng yếu, tăng nguy cơ sâu răng và chậm phát triển răng.

- Chuột rút cơ bắp: Canxi đóng vai trò trong sự co và giãn cơ. Trẻ em thiếu canxi có thể bị chuột rút cơ bắp, co thắt hoặc yếu cơ.

- Tê hoặc ngứa ran: Trong trường hợp thiếu canxi nặng, trẻ có thể bị tê hoặc ngứa ran, đặc biệt là ở bàn tay, bàn chân hoặc mặt, do chức năng thần kinh bị suy giảm.

- Mệt mỏi và cáu gắt: Thiếu canxi ảnh hưởng đến mức năng lượng và tâm trạng, dẫn đến mệt mỏi, cáu gắt và khó tập trung ở trẻ em.

Trẻ bị thiếu canxi thường hay gặp vấn đề về xương, chuột rút cơ, tê bì tay chân. Ảnh: Max Healthcare.

Nguyên nhân gây thiếu canxi ở trẻ

Nguyên nhân chính gây thiếu hụt canxi là trẻ không tiêu thụ đủ các thực phẩm chứa canxi như các sản phẩm từ sữa, rau lá xanh và các sản phẩm bổ sung canxi. Ngoài ra, trẻ em không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc những trẻ có lượng vitamin D trong chế độ ăn hạn chế thường có mức canxi thấp. Điều này là do vitamin D giúp hấp thụ canxi tốt hơn.

Bên cạnh đó, những trẻ không dung nạp sữa ở mức độ nhẹ sẽ khó đáp ứng đủ nhu cầu canxi của cơ thể. Các bệnh lý khác như bệnh celiac, bệnh thận mạn tính hoặc rối loạn nội tiết tố cũng ảnh hưởng đến sự hấp thụ và chuyển hóa canxi.

Việc tiêu thụ ít các sản phẩm từ sữa và tăng cường tiêu thụ thực phẩm mặn, nước ngọt và thực phẩm chế biến sẵn đã được chứng minh là làm suy giảm khả năng hấp thụ canxi của cơ thể.

Khắc phục tình trạng thiếu canxi ở trẻ

Theo First Cry Parenting, giải quyết tình trạng thiếu canxi đòi hỏi một cách tiếp cận đa diện, kết hợp các chiến lược về chế độ ăn uống, lối sống và y tế.

- Bổ sung thực phẩm giàu canxi: Kết hợp các sản phẩm từ sữa như sữa, phô mai và sữa chua vào chế độ ăn của trẻ, cùng với các thực phẩm tăng cường canxi như ngũ cốc tăng cường, đậu phụ và các loại rau lá xanh như bông cải xanh và cải xoăn.

- Bổ sung canxi: Nếu chế độ ăn của trẻ thiếu canxi, hãy cân nhắc bổ sung canxi dành riêng cho con. Chọn các sản phẩm bổ sung cung cấp lượng canxi khuyến nghị hàng ngày cho độ tuổi của trẻ.

- Khuyến khích hoạt động thể chất: Các bài tập chịu trọng lượng như chạy, nhảy và khiêu vũ giúp kích thích sự phát triển và khoáng hóa xương, hỗ trợ sức khỏe xương tổng thể.

- Hạn chế các chất ức chế canxi: Một số chất như caffeine và natri quá mức có thể cản trở sự hấp thụ canxi. Khuyến khích chế độ ăn uống điều độ và cân bằng của trẻ để tối ưu hóa sự hấp thụ canxi.

- Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nhi khoa: Nếu bạn nghi ngờ con mình bị thiếu canxi hoặc có các triệu chứng thiếu canxi, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nhi khoa để được đánh giá và nhận các khuyến nghị phù hợp.