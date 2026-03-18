Sọc sẫm màu trên móng tay, móng chân là biểu hiện của bệnh gì?

Một trong những biểu hiện khiến nhiều người lo lắng là sự xuất hiện của những sọc sẫm màu chạy dọc trên móng tay hoặc móng chân.

Đây là biểu hiện của bệnh gì?

Nguyên nhân gây sọc sẫm màu trên móng

Sọc sẫm màu trên móng thường được gọi là tăng sắc tố dạng sọc dọc ở móng. Đây là tình trạng xuất hiện một hoặc nhiều vệt màu nâu, đen hoặc xám chạy dọc theo chiều dài của móng.

Những sọc này có thể xuất hiện ở một móng hoặc nhiều móng, với độ rộng và màu sắc khác nhau. Trong một số trường hợp, chúng có thể tồn tại ổn định trong thời gian dài. Tuy nhiên, nếu sọc sắc tố thay đổi nhanh về kích thước hoặc màu sắc đó có thể là dấu hiệu cần được kiểm tra y tế.

Nguyên nhân của những sọc sẫm màu trên móng có thể được chia thành nhiều nhóm khác nhau. Trong đó, phổ biến nhất là sự hoạt hóa tế bào hắc tố hoặc sự tăng sinh bất thường của tế bào hắc tố.

Hoạt hóa tế bào hắc tố

Tế bào hắc tố là loại tế bào chịu trách nhiệm sản xuất melanin, sắc tố quyết định màu sắc của da, tóc và móng. Khi các tế bào này hoạt động mạnh hơn bình thường, chúng sẽ sản xuất nhiều melanin hơn, khiến móng xuất hiện các sọc sẫm màu. Sự hoạt hóa tế bào hắc tố có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Chấn thương móng

Những va chạm nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày, chẳng hạn như kẹp móng, va đập hoặc mang giày quá chật, có thể kích thích tế bào hắc tố hoạt động mạnh hơn. Điều này khiến sắc tố melanin tích tụ và tạo thành các sọc sẫm màu trên móng.

Tác dụng phụ của thuốc

Một số loại thuốc có thể gây thay đổi sắc tố móng. Ví dụ, thuốc hóa trị, thuốc điều trị sốt rét hoặc một số loại kháng sinh có thể làm tăng hoạt động của tế bào hắc tố. Những thay đổi này thường xuất hiện sau một thời gian sử dụng thuốc và có thể giảm dần khi ngừng thuốc.

Việc móng tay có sọc màu đen có liên quan đến việc thiếu hụt vitamin B12.

Rối loạn nội tiết

Các rối loạn nội tiết cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tế bào hắc tố. Ví dụ, bệnh lý tuyến giáp, hội chứng Cushing hoặc bệnh Addison có thể gây ra những thay đổi sắc tố trên da và móng.

Thiếu hụt dinh dưỡng

Cơ thể thiếu một số vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin B12, sắt hoặc kẽm cũng có thể làm thay đổi màu sắc của móng.

Tăng sinh tế bào hắc tố

Khác với hoạt hóa tế bào hắc tố, tình trạng tăng sinh tế bào hắc tố xảy ra khi số lượng tế bào hắc tố tăng lên bất thường. Khi đó, các tế bào này sản xuất nhiều melanin hơn và tạo ra các sọc sẫm màu rõ rệt trên móng. Tình trạng này có thể liên quan đến một số bệnh lý nhất định.

U hắc tố dưới móng

Trong một số trường hợp hiếm gặp, sọc sẫm màu trên móng có thể là dấu hiệu của u hắc tố dưới móng, một dạng ung thư da nguy hiểm. U hắc tố dưới móng thường biểu hiện bằng một dải sắc tố sẫm màu, có thể ngày càng rộng ra và thay đổi màu sắc. Sắc tố đôi khi lan ra vùng da quanh móng, kèm theo biến dạng móng. Mặc dù tỷ lệ mắc bệnh này không cao, nhưng việc phát hiện sớm có ý nghĩa rất quan trọng trong điều trị.

Những dấu hiệu cần cảnh giác

Không phải tất cả các sọc sẫm màu trên móng đều là dấu hiệu nguy hiểm. Tuy nhiên, người dân cần chú ý nếu xuất hiện các dấu hiệu sau:

Sọc sắc tố chỉ xuất hiện ở một móng duy nhất

Sọc có màu đậm, không đều màu

Sọc ngày càng rộng hoặc thay đổi kích thước

Móng bị biến dạng, nứt hoặc bong

Sắc tố lan ra vùng da quanh móng

Xuất hiện đau hoặc chảy máu ở vùng móng

Nếu nhận thấy những dấu hiệu này, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn cụ thể.

Chẩn đoán và điều trị

Để xác định nguyên nhân gây sọc sẫm màu trên móng, bác sĩ có thể tiến hành thăm khám lâm sàng kết hợp với một số xét nghiệm cần thiết. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể sử dụng kính soi da (dermatoscopy) để quan sát cấu trúc sắc tố dưới móng. Nếu nghi ngờ bệnh lý nghiêm trọng, sinh thiết móng có thể được chỉ định để xác định chẩn đoán.

Phương pháp điều trị sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Nếu nguyên nhân liên quan đến chấn thương hoặc tác dụng phụ của thuốc, tình trạng này có thể cải thiện sau khi loại bỏ yếu tố gây kích thích.

Trong trường hợp liên quan đến bệnh lý da liễu hoặc ung thư da, người bệnh cần được điều trị chuyên khoa càng sớm càng tốt.

Để hạn chế nguy cơ xuất hiện các bất thường ở móng, các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên chú ý chăm sóc móng đúng cách. Trước hết, cần giữ móng sạch sẽ và cắt móng gọn gàng. Tránh cắn móng tay hoặc sử dụng các dụng cụ làm móng không đảm bảo vệ sinh.

Ngoài ra, nên lựa chọn giày dép phù hợp để tránh gây áp lực lên móng chân. Những người thường xuyên tiếp xúc với hóa chất nên sử dụng găng tay bảo hộ để bảo vệ móng.

Chế độ dinh dưỡng đầy đủ cũng góp phần quan trọng giúp móng chắc khỏe. Việc bổ sung đầy đủ vitamin, khoáng chất và protein sẽ giúp duy trì cấu trúc và màu sắc bình thường của móng.

Tóm lại: Móng tay và móng chân có thể phản ánh nhiều thay đổi bên trong cơ thể. Vì vậy, việc quan sát móng thường xuyên có thể giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Các chuyên gia khuyến cáo nếu nhận thấy móng xuất hiện những sọc sẫm màu bất thường, đặc biệt là khi chúng thay đổi nhanh về kích thước hoặc hình dạng, người dân không nên chủ quan.

Việc thăm khám sớm với bác sĩ chuyên khoa không chỉ giúp xác định chính xác nguyên nhân mà còn góp phần phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm.