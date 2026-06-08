Ăn củ sắn dây luộc có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Củ sắn dây luộc là món ăn dân dã quen thuộc và chứa nhiều tinh bột, chất xơ và các hoạt chất có lợi, vậy củ sắn dây luộc có tác dụng thế nào?

Sắn dây là loài cây dây leo thuộc họ Đậu, là loại cây quen thuộc trong đời sống người Việt. Ngoài việc sử dụng bột sắn dây pha nước giải khát, phần củ tươi sau khi thu hoạch còn được nhiều người luộc chín để ăn như một món quà quê dân dã.

Theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), củ sắn dây chứa chủ yếu là carbohydrate cùng một lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất nhất định. Rễ sắn dây còn chứa nhiều hợp chất thực vật thuộc nhóm isoflavone, trong đó puerarin là hoạt chất nổi bật được quan tâm nhờ đặc tính chống oxy hóa.

Dưới đây là những tác dụng phổ biến của củ sắn dây luộc với sức khỏe và những ai không nên sử dụng sắn dây?

Sắn dây là loài cây dây leo thuộc họ Đậu, là loại cây quen thuộc trong đời sống người Việt (Ảnh minh họa)

Tác dụng của củ sắn dây luộc

Dưới đây là những tác dụng phổ biến của củ sắn dây luộc với sức khỏe:

Bổ sung năng lượng cho cơ thể

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của củ sắn dây luộc là khả năng cung cấp năng lượng. Hàm lượng carbohydrate trong củ sắn dây khá cao, giúp cơ thể nhanh chóng bổ sung nguồn nhiên liệu cần thiết cho các hoạt động hàng ngày.

Khác với các loại thực phẩm chứa đường đơn, tinh bột trong sắn dây được tiêu hóa chậm hơn, góp phần duy trì cảm giác no lâu và hạn chế tình trạng đói nhanh.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Củ sắn dây luộc chứa một lượng chất xơ nhất định, giúp tăng cường hoạt động của đường ruột. Chất xơ có vai trò thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ quá trình đào thải chất cặn bã và góp phần phòng ngừa táo bón.

Ngoài ra, khi được nấu chín kỹ, phần tinh bột trong củ sắn dây trở nên mềm hơn, giúp hệ tiêu hóa hấp thu dễ dàng hơn. Đây là lý do nhiều người lớn tuổi hoặc người có hệ tiêu hóa nhạy cảm vẫn có thể sử dụng loại thực phẩm này.

Góp phần thanh nhiệt cơ thể

Theo y học cổ truyền, sắn dây được xếp vào nhóm thực phẩm có tính mát và thường được sử dụng để hỗ trợ giải nhiệt cơ thể.

Việc bổ sung thực phẩm giàu nước và dễ tiêu hóa như củ sắn dây luộc có thể giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày thời tiết nắng nóng. Đây cũng là lý do món ăn này được nhiều gia đình sử dụng vào mùa hè.

Có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Nhờ chứa chất xơ và carbohydrate phức hợp, củ sắn dây có thể tạo cảm giác no lâu hơn sau bữa ăn.

Tuy nhiên, đây vẫn là thực phẩm giàu tinh bột nên cần sử dụng với lượng phù hợp trong chế độ kiểm soát cân nặng.

Nhờ chứa chất xơ và carbohydrate phức hợp, củ sắn dây có thể tạo cảm giác no lâu hơn sau bữa ăn (Ảnh minh họa)

Những ai không nên sử dụng sắn dây?

Mặc dù sắn dây là thực phẩm quen thuộc và được nhiều người sử dụng để giải nhiệt, không phải ai cũng phù hợp để dùng loại thực phẩm này. Theo Dược sĩ Đại học Nguyễn Tuấn Trịnh (Nhà thuốc Long Châu), một số người cần thận trọng hoặc hạn chế sử dụng sắn dây để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người có thể trạng hàn, dương khí hư

Theo quan niệm y học cổ truyền, những người thuộc thể dương khí hư thường có các biểu hiện như tay chân lạnh, dễ đầy bụng, chướng hơi, đại tiện lỏng, ít khát nước hoặc cảm giác miệng nhạt. Do sắn dây có tính mát, việc sử dụng thường xuyên có thể khiến cơ thể lạnh hơn, làm các triệu chứng trở nên rõ rệt hơn.

Người bị huyết áp thấp hoặc cơ thể suy nhược

Những người có huyết áp thấp, cơ thể suy nhược hoặc mắc một số bệnh lý tim mạch nên thận trọng khi sử dụng sắn dây, đặc biệt là vào buổi sáng. Tính hàn của sắn dây có thể gây cảm giác lạnh bụng, đầy hơi hoặc khó tiêu ở một số người nhạy cảm.

Trẻ nhỏ

Nước sắn dây pha sống có tính mát mạnh nên không phù hợp với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ có hệ tiêu hóa còn non yếu. Việc sử dụng sắn dây chưa nấu chín có thể làm tăng nguy cơ đau bụng hoặc tiêu chảy. Nếu cho trẻ sử dụng, nên nấu chín để giảm tính hàn và giúp cơ thể hấp thu tốt hơn.

Phụ nữ mang thai cần thận trọng

Phụ nữ mang thai khỏe mạnh có thể sử dụng sắn dây với lượng phù hợp. Tuy nhiên, những trường hợp thường xuyên lạnh bụng, huyết áp thấp hoặc có dấu hiệu dọa sảy thai, động thai, co bóp tử cung bất thường nên hạn chế sử dụng. Trong thai kỳ, việc dùng sắn dây hay bất kỳ thực phẩm bổ sung nào cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

Lưu ý khi ăn củ sắn dây luộc

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, củ sắn dây luộc vẫn cần được sử dụng đúng cách.

Nên luộc chín kỹ trước khi ăn để đảm bảo an toàn thực phẩm và giúp cơ thể hấp thu tốt hơn.

Người mắc bệnh tiểu đường cần cân nhắc khẩu phần phù hợp vì củ sắn dây chứa hàm lượng carbohydrate khá cao, có thể ảnh hưởng đến đường huyết nếu ăn quá nhiều.

Không nên xem củ sắn dây là thực phẩm chữa bệnh. Những lợi ích sức khỏe được ghi nhận chủ yếu đến từ giá trị dinh dưỡng và các hoạt chất tự nhiên hỗ trợ cơ thể.

Củ sắn dây luộc là món ăn dân dã nhưng giàu giá trị dinh dưỡng, giúp bổ sung năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu và cung cấp các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Khi được sử dụng điều độ trong một chế độ ăn cân bằng, củ sắn dây luộc có thể trở thành lựa chọn lành mạnh, đặc biệt trong những ngày thời tiết nóng bức.