Nữ sinh bị container cán qua người, phải cắt bỏ thận

Sau vụ va chạm với xe container khiến cơ thể đa chấn thương, mất máu nguy kịch, bệnh nhân được cứu nhờ báo động đỏ liên viện. Khi vừa tỉnh lại, bệnh nhân chỉ hỏi về em trai.

Ê-kíp dồn sức cứu bệnh nhân bị container cán qua người. Ảnh: BVCC.

Ngày 8/6, Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM) cho biết vừa cứu sống nữ sinh L.T.K.H. (17 tuổi, ngụ TP.HCM) bị đa chấn thương nguy kịch sau vụ tai nạn giao thông liên quan xe container.

Sau 24 giờ hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, huyết áp và mạch trở về ngưỡng an toàn. Điều khiến đội ngũ y bác sĩ xúc động là khi vừa tỉnh lại, nữ sinh không hỏi về bản thân mà lập tức hỏi "em trai con có sao không?".

Theo bệnh viện, trước đó H. được mẹ chở bằng xe máy, em trai 5 tuổi ngồi giữa. Trong lúc lưu thông, xe máy va chạm với xe container chạy cùng chiều từ phía sau khiến cả ba ngã xuống đường.

Nữ sinh không may bị bánh xe container cán qua vùng đùi phải và được chuyển khẩn cấp đến bệnh viện trong tình trạng sốc mất máu nặng. Khi nhập viện, bệnh nhân da niêm nhợt, không đo được mạch và huyết áp.

Các bác sĩ ghi nhận hàng loạt tổn thương nghiêm trọng gồm gãy xương đùi phải, gãy khung chậu, tổn thương cột sống thắt lưng, chấn thương ngực, bụng và dập nát phức tạp vùng tầng sinh môn.

Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ liên viện được kích hoạt với sự phối hợp của Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, hồi sức tích cực, truyền máu khẩn cấp và chuyển phẫu thuật.

Trong quá trình mổ, ê-kíp phát hiện bệnh nhân bị đứt tĩnh mạch thận trái gây chảy máu nghiêm trọng trong khoang sau phúc mạc. Để cứu tính mạng người bệnh, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ thận trái để cầm máu.

Bên cạnh đó, nữ sinh được xử trí tổn thương khung chậu, dẫn lưu màng phổi, mở hậu môn tạm và phẫu thuật nhiều vết thương dập nát phức tạp.

Do mất máu quá nhiều, bệnh nhân được truyền hơn 5,2 lít hồng cầu lắng, 2,4 lít huyết tương tươi đông lạnh, 16 đơn vị tiểu cầu đậm đặc cùng 12 túi kết tủa lạnh.

Trong vụ tai nạn, em trai 5 tuổi của nữ sinh cũng bị xe cán qua bàn chân trái. Hiện bé đang tiếp tục được điều trị và chăm sóc vết thương.

Theo các bác sĩ, đây là một trong những trường hợp đa chấn thương rất nặng, rơi vào tình trạng sốc mất máu nguy kịch. Bệnh nhân được cứu sống nhờ quá trình cấp cứu khẩn trương, phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa và hệ thống báo động đỏ liên viện.