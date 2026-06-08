Thói quen giúp Hoa hậu Thanh Thủy sở hữu làn da sáng mịn

Sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế, visual sáng của Huỳnh Thị Thanh Thủy gây ấn tượng với công chúng. Cô tiết lộ bí quyết nằm ở chu trình chăm sóc da.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch chuẩn Á Đông - một trong những lý do giúp cô để lại ấn tượng tại Miss International 2024.

Làn da sáng khỏe của Hoa hậu Quốc tế

Làn da của Thanh Thủy thường trong trạng thái sáng khỏe, căng mịn dù cô hoạt động với lịch trình dày đặc: Tham gia chương trình quốc tế, xuất hiện tại sự kiện trong và ngoài nước, di chuyển qua nhiều múi giờ và khí hậu khác nhau.

Visual tự nhiên của Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy.

Thông thường, việc thiếu ngủ do di chuyển liên tục kết hợp với lớp make up dày dễ khiến làn da của các cô gái rơi vào trạng thái “báo động”. Một số biểu hiện thường gặp như lỗ chân lông to, sạm và xỉn màu, nhanh xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi.

Tuy nhiên, khi xuất hiện trong khung hình đời thường hay mặt mộc, Thanh Thủy vẫn ghi điểm nhờ làn da sáng mịn, đều màu và căng bóng tự nhiên. Nàng hậu Gen Z cho thấy xu hướng làm đẹp hiện đại khi ưu tiên sự khỏe mạnh và rạng rỡ bắt nguồn từ bên trong.

Đằng sau chu trình chăm sóc da của Thanh Thủy

Về bí quyết giữ gìn làn da trước áp lực công việc, Hoa hậu Thanh Thủy bật mí không quá phụ thuộc vào liệu trình spa mà xây dựng chu trình chăm sóc sắc đẹp từ bên trong.

Đối với Thanh Thủy, làn da là tấm gương phản chiếu sức khỏe. Làn da thật sự sáng mịn khi từng tế bào bên dưới hạ bì được nuôi dưỡng đủ đầy bằng dưỡng chất khoa học.

Thanh Thủy sử dụng sản phẩm của Nucos để chăm sóc sắc đẹp.

Hiểu đặc thù khí hậu nhiệt đới Việt Nam và cơ địa làn da phụ nữ Việt, Thanh Thủy lựa chọn hệ sinh thái sản phẩm làm đẹp nội sinh từ thương hiệu Nucos Japan. Trong 10 năm xuất hiện tại thị trường Việt Nam (từ năm 2015), Nucos giữ triết lý “Mie-nai Oshareh” - vẻ đẹp đích thực sẽ đến từ bên trong, không phô trương nhưng tỏa sáng theo cách tinh tế và bền lâu. Mọi sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản dựa trên nghiên cứu sinh học, mang lại sự an toàn và hiệu quả.

Nucos đồng hành cùng nàng hậu

Theo Thanh Thủy, chu trình nuôi dưỡng làn da sáng khỏe, đẩy lùi lão hóa của cô được cá nhân hóa linh hoạt theo từng thời điểm nhờ bộ giải pháp từ Nucos.

Nucos Super White và Nucos White giúp Thanh Thủy duy trì làn da sáng mịn.

Thanh Thủy sử dụng Nucos Super White và Nucos White hỗ trợ dưỡng sáng và giảm thâm nám. Đây là bộ đôi giúp cô duy trì làn da trắng mịn, đều màu dưới cái nắng gay gắt.

Trong giai đoạn chạy show liên tục hoặc da có dấu hiệu xỉn màu do cháy nắng, nàng hậu ưu tiên sử dụng Nucos Super White (dạng nước uống) nhờ công thức nâng cấp chứa chiết xuất nấm men (glutathione), tảo đỏ và nhau thai ngựa, giúp mờ thâm sạm. Khi lịch trình ổn định hơn, cô duy trì bằng Nucos White (dạng viên uống) để hỗ trợ bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và ánh nắng.

Thanh Thủy dùng Nucos Spa 13.500 và Nucos Spa để làn da căng mướt.

Trong khi đó, Thanh Thủy dùng Nucos Spa 13.500 và Nucos Spa để tái tạo độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa sớm. Để làn da giữ được độ mọng đặc trưng của phụ nữ Nhật, Thanh Thủy bổ sung collagen peptide phân tử nhỏ từ cá.

Dòng nước uống Nucos Spa 13.500 (hàm lượng collagen 13500 mg trong chai 50ml) kết hợp cùng vitamin C, giảm dấu hiệu mệt mỏi và giúp da sáng hơn. Song song đó, dòng Nucos Spa (hàm lượng collagen 10.000 mg trong chai 50ml) cũng được cô luân phiên sử dụng để duy trì độ đàn hồi cho cấu trúc da mỗi ngày.

Thanh Thủy nuôi dưỡng làn da bên trong cùng bộ sản phẩm của Nucos.

Việc sở hữu làn da sáng mịn không còn là đặc quyền của các nàng hậu, nếu khách hàng biết lắng nghe và nuôi dưỡng cơ thể đúng cách. Câu chuyện của Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy cùng bộ sản phẩm Nucos Japan là ví dụ. Khách hàng có thể bắt đầu hành trình yêu bản thân bằng tư duy làm đẹp khoa học, bền vững để tự tin tỏa sáng.

Độc giả tìm hiểu thêm về sản phẩm của Nucos tại website www.nucos.vn hoặc fanpage Facebook Nucos Japan.

* Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.