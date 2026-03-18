Rộ món hoa cúc chiên giòn, mì tôm vạn thọ: BS nêu 3 lưu ý quan trọng

Những loài hoa vốn chỉ để trang trí, thờ cúng nay bất ngờ trở thành nguyên liệu nấu ăn trong các video “bắt trend” trên mạng xã hội, khiến nhiều người tò mò thử làm theo.

Gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện các video ghi lại cảnh người dùng chế biến món ăn từ những loài hoa vốn chỉ dùng để trang trí, thờ cúng hoặc trồng làm cảnh. Sự lạ lẫm của những "nguyên liệu đặc biệt" này nhanh chóng thu hút sự tò mò và lượng tương tác lớn từ cộng đồng mạng.

Mới đây, một đoạn clip từ tài khoản "Vy Cát Lai" gây chú ý khi chia sẻ cách làm món hoa cúc chiên giòn. Trong video, những bông hoa cúc được rửa sạch, phủ bột chiên rồi thả vào chảo dầu nóng trước khi người đăng trực tiếp ăn thử.

Clip thu hút hàng chục nghìn lượt thích, nhưng chính chủ cũng bày tỏ lo ngại về khả năng tồn dư thuốc trừ sâu trong hoa. Không chỉ hoa cúc, nhiều tài khoản khác còn thử chế biến hoa huệ hay các loài hoa cảnh khác như một món ăn lạ.

Tài khoản "Vy Cát Lai" (trái) cùng nhiều người dùng khác cùng đăng tải clip ăn hoa.

Hoa có thật sự ăn được?

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Thể thao dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, việc ăn hoa có thể mang lại một số lợi ích dinh dưỡng. Một số loại hoa được cho là có tác dụng hỗ trợ hệ thần kinh. Chẳng hạn, hoa cúc thường được dùng pha trà với mục đích an thần, giảm đau đầu và hỗ trợ hạ nhiệt cơ thể. Hoa oải hương có thể giúp thư giãn và giảm lo âu nhờ mùi hương đặc trưng.

Hoa đậu biếc lại nổi tiếng với hàm lượng anthocyanin cao - nhóm chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ tế bào thần kinh và hỗ trợ lưu thông máu não.

Ngoài ra, nhiều loài hoa còn chứa flavonoid, quercetin hay anthocyanin - những hợp chất có thể giúp cải thiện chức năng mạch máu, giảm cholesterol LDL và hỗ trợ ổn định huyết áp.

Một số nghiên cứu sơ bộ cũng cho thấy các hợp chất trong hoa có thể làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate bằng cách ức chế một số enzyme tiêu hóa, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Tuy vậy, bác sĩ Hoàng nhấn mạnh rằng các bằng chứng khoa học hiện nay chủ yếu mới dừng ở nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hoặc trên động vật. Chưa có loại hoa nào được công nhận là thuốc điều trị bệnh.

Khi "bông hoa đẹp" có thể trở thành chất độc

Bên cạnh lợi ích tiềm năng, việc ăn hoa cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vị chuyên gia cho hay trước hết là nguy cơ nhầm lẫn với các loài hoa độc. Một số loại như trúc đào chứa độc tố oleandrin có thể gây rối loạn nhịp tim và tử vong. Hoa chuông hoặc cà độc dược chứa atropine và scopolamine có thể gây ảo giác, giãn đồng tử và suy hô hấp.

Từ hoa cúc chiên giòn đến hoa vạn thọ nấu mì, nhúng lẩu…, hàng loạt video thử nghiệm ăn hoa nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Nhiều loài hoa khác như đỗ quyên, cẩm tú cầu, thủy tiên hay lan chuông cũng có thể gây đau bụng, nôn mửa và rối loạn tim mạch nếu ăn phải.

Nguy cơ thứ hai đến từ hóa chất. Phần lớn hoa trồng để làm cảnh không tuân theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Vì vậy, chúng có thể tồn dư thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm hoặc tích tụ kim loại nặng nếu trồng ở môi trường ô nhiễm.

Việc tiêu thụ lâu dài các chất này có thể gây tổn thương gan, rối loạn nội tiết, tăng nguy cơ ung thư hoặc ảnh hưởng hệ thần kinh.

Ngoài ra, hoa thường được ăn sống hoặc chế biến nhẹ nên dễ bị nhiễm vi khuẩn như E. coli, Salmonella hoặc Staphylococcus nếu nguồn nước tưới và quá trình rửa không đảm bảo.

Một số người cũng có thể bị dị ứng với protein trong hoa, biểu hiện từ ngứa miệng, nổi mề đay đến khó thở hoặc sốc phản vệ.

Theo bác sĩ Hoàng, nguyên tắc quan trọng nhất là chỉ sử dụng những loài hoa đã được xác định rõ là có thể ăn được.

Người tiêu dùng không nên dùng hoa mua từ tiệm hoa, hoa trang trí sự kiện hay hoa trồng ven đường vì những loại này thường được phun nhiều hóa chất.

Nguồn hoa tốt nhất là từ các trang trại trồng theo tiêu chuẩn nông nghiệp an toàn, hữu cơ. Trước khi sử dụng, hoa cần được rửa kỹ dưới nước chảy, có thể ngâm nước muối loãng hoặc nước chanh để loại bỏ bụi bẩn, côn trùng và vi khuẩn. Nhụy, đài hoặc phần cuống thường nên bỏ vì dễ tích tụ bụi và độc tố.

Hoa nên được ăn với lượng nhỏ, như một thành phần phụ trong bữa ăn, thay vì dùng như thực phẩm chính hoặc "thuốc chữa bệnh".

Một số nhóm cần đặc biệt thận trọng gồm phụ nữ mang thai, người huyết áp thấp, bệnh gan, bệnh tim mạch nặng hoặc đang dùng thuốc chống đông, thuốc an thần.

Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, nôn nhiều, khó thở, chóng mặt hoặc phát ban sau khi ăn hoa, người dùng cần ngừng ăn ngay và đến cơ sở y tế. Việc mang theo mẫu hoa đã ăn sẽ giúp bác sĩ xác định chính xác nguyên nhân.