Nhập viện với cơn đau dữ dội vì thói quen phổ biến ở đàn ông Việt

Đau ngực dữ dội, vã mồ hôi và tụt huyết áp, người đàn ông nhập viện trong tình trạng nhồi máu cơ tim kèm sốc tim.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí ban đầu thành công một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc tim.

Khoảng 19h20 ngày 11/3, bệnh nhân N.X.B. (51 tuổi, trú tại phường Mông Dương, Quảng Ninh) được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau tức ngực dữ dội từng cơn, vã mồ hôi, mệt nhiều và khó thở khi nằm.

Khi nhập viện, các bác sĩ ghi nhận nhiều dấu hiệu nguy hiểm: mạch chỉ 42 lần/phút, huyết áp 90/60 mmHg, độ bão hòa oxy máu (SpO₂) 90%, môi tím nhẹ và đầu chi lạnh.

Kết quả điện tâm đồ cho thấy hình ảnh ST chênh lên ở các chuyển đạo V2-V4. Xét nghiệm men tim Troponin tăng cao. Từ các dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp thành trước rộng, biến chứng sốc tim giờ thứ nhất.

Ngay sau khi xác định tình trạng bệnh, kíp trực lập tức triển khai các biện pháp cấp cứu: thiết lập đường truyền tĩnh mạch, hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc vận mạch, thuốc chống đông và kháng kết tập tiểu cầu. Đồng thời, các bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn với chuyên gia Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, để thống nhất hướng xử trí.

Sau khi tình trạng bước đầu được ổn định, bệnh nhân được chuyển tuyến khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Trong suốt quá trình vận chuyển, bệnh nhân được theo dõi sát với sự hộ tống của bác sĩ hồi sức và điều dưỡng nhằm đảm bảo an toàn.

Hình ảnh hẹp thít chân chung động mạch vành trái. Ảnh: BVCC.

Theo thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Trần Quang Định, Trưởng khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, khi tiếp nhận, bệnh nhân được xác định bị nhồi máu cơ tim trước rộng cấp giờ thứ hai, biến chứng sốc tim kèm rối loạn nhịp nguy hiểm.

Người bệnh lập tức được thở máy, dùng thuốc vận mạch và tiến hành can thiệp động mạch vành qua da cấp cứu ngay trong đêm.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân bị hẹp khít thân chung động mạch vành trái. Các bác sĩ đã đặt một stent từ thân chung động mạch vành trái đến động mạch liên thất trước (LM–LAD). Những nhánh mạch vành còn lại chỉ hẹp mức độ vừa và được điều trị nội khoa.

Hiện bệnh nhân qua cơn nguy kịch, tiếp tục được hồi sức tích cực và theo dõi chặt chẽ.

Người nhà bệnh nhân cho biết trước đó ông B. không có bệnh lý nền nhưng có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, trung bình khoảng 2 bao mỗi ngày.

Các bác sĩ cảnh báo hút thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây nhồi máu cơ tim, đặc biệt ở nam giới trung niên. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau tức ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi, mệt lả… người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất, bởi "thời gian vàng" để cứu cơ tim chỉ kéo dài trong vài giờ đầu.