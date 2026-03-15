Nghịch lý ung thư vú

Đi khám sức khỏe định kỳ, nhiều người bất ngờ phát hiện ung thư khi cơ thể chưa có triệu chứng. Chỉ trong 3 ngày, Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận 8 trường hợp qua tầm soát.

Hình ảnh minh họa tế bào ung thư. Ảnh: Adobe stock.

Chỉ trong 3 ngày, từ 10 đến 12/3, Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận 8 trường hợp ung thư được phát hiện thông qua khám sàng lọc tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu. Đáng chú ý, trong số này có tới 5 ca ung thư vú, với hai bệnh nhân mới 28 và 31 tuổi.

Con số này tiếp tục cho thấy ung thư không còn là căn bệnh chỉ gặp ở người lớn tuổi, mà đang có xu hướng xuất hiện ở nhóm người trẻ hơn.

Ung thư vú có xu hướng "trẻ hóa"

Theo các chuyên gia, tại Việt Nam mỗi năm ghi nhận hơn 24.000 ca mắc mới ung thư vú. Những năm gần đây, tỷ lệ bệnh ở nhóm phụ nữ 30-40 tuổi có xu hướng gia tăng, trở thành thách thức đáng lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng. Tuy vậy, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tiếp cận thông tin một cách bình tĩnh và khoa học, tránh tâm lý lo lắng quá mức.

Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư, đặc biệt là ung thư vú, được xem là nhóm nguy cơ cao. Đây là nhóm cần chủ động tầm soát sớm và khám định kỳ để phát hiện bệnh kịp thời.

Nghịch lý của ung thư vú hiện đại nằm ở chỗ: Những người trẻ tự tin nhất vào sức khỏe lại chính là nhóm dễ bị tổn thương nhất bởi sự chủ quan. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều ca bệnh vừa được phát hiện trong trạng thái cơ thể không có triệu chứng, không đau nhức, không khối u khu trú. Điểm chung duy nhất của các bệnh nhân này là ý thức tầm soát định kỳ, giúp họ vô tình phát hiện bệnh.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu đợi đến khi xuất hiện các tổn thương xâm lấn hoặc triệu chứng thực thể rõ rệt mới bắt đầu thăm khám, cơ hội điều trị bảo tồn và tiên lượng sống sẽ giảm đi đáng kể. Hiện nay, việc phối hợp đa phương thức giữa siêu âm, chụp X-quang tuyến vú và MRI đang được xem là "tiêu chuẩn vàng" để nhận diện mầm bệnh ngay từ giai đoạn khởi phát, khi những dấu hiệu lâm sàng còn chưa lộ diện.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Tầm soát sớm giúp tăng cơ hội sống

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết ung thư vú nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm có tỷ lệ sống sau 5 năm trên 90%.

Việc phát hiện sớm không chỉ giúp nâng cao khả năng chữa khỏi bệnh mà còn tạo điều kiện bảo tồn tuyến vú, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ cho người bệnh. Đồng thời, người bệnh cũng giảm đáng kể gánh nặng điều trị và chi phí y tế.

PGS Phương nhấn mạnh rằng khám sức khỏe định kỳ là một trong những cách hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe. Tầm soát sớm giúp phát hiện bất thường khi bệnh còn "ẩn mình", từ đó tăng khả năng điều trị triệt để.

Ngược lại, nếu ung thư được phát hiện khi đã xuất hiện triệu chứng rõ rệt, bệnh thường đã tiến triển sang giai đoạn muộn. Khi đó, người bệnh có thể phải trải qua nhiều phương pháp điều trị nặng nề như phẫu thuật diện rộng, hóa trị hoặc xạ trị kéo dài, vừa tốn kém chi phí vừa ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên chủ động theo dõi sức khỏe, đặc biệt là khám tầm soát ung thư vú định kỳ, để phát hiện sớm và tăng cơ hội điều trị thành công.