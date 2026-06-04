Dưới góc độ khoa học, gan động vật tuy giàu dinh dưỡng nhưng không có tác dụng cải thiện trực tiếp chức năng gan như nhiều người vẫn nghĩ.

Gan của các loại động vật như lợn, bò hay gà chứa hàm lượng cao protein, sắt, vitamin A, vitamin B12, folate cùng nhiều khoáng chất quan trọng khác. Nhờ đó, thực phẩm này có giá trị dinh dưỡng cao, hỗ trợ bổ sung vi chất cho cơ thể, đặc biệt hữu ích đối với người thiếu máu do thiếu sắt hoặc thiếu vitamin B12.

Tuy nhiên, những dưỡng chất có trong gan động vật không đồng nghĩa với việc chúng có thể phục hồi hay cải thiện trực tiếp chức năng gan của con người.

Vì sao nói “ăn gan bổ gan” là chưa đúng?

Gan là cơ quan thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp như chuyển hóa thuốc, xử lý độc tố, đào thải chất cặn bã và dự trữ một số dưỡng chất cần thiết. Những chức năng này không thể được tăng cường chỉ bằng việc ăn gan động vật. Do đó, ăn gan chỉ giúp bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể chứ không có tác dụng chữa bệnh hay làm gan khỏe hơn theo nghĩa trực tiếp.

Ăn gan có tốt không? Nên lựa chọn loại gan nào?

Dưới góc độ dinh dưỡng, một thực phẩm được đánh giá tốt khi vừa cung cấp dưỡng chất cần thiết vừa không gây ảnh hưởng bất lợi cho sức khỏe. Dưới đây là những thông tin tham khảo về một số loại gan động vật phổ biến.

Người khỏe mạnh có thể ăn gan động vật với lượng hợp lý để bổ sung dinh dưỡng.

Gan bò

Gan bò là thực phẩm giàu protein, sắt, vitamin A và nhiều khoáng chất, giúp hỗ trợ tạo máu và bổ sung năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, loại thực phẩm này cũng chứa nhiều cholesterol, vitamin A và đồng nên ăn quá nhiều có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên ăn với lượng vừa phải, khoảng một lần mỗi tuần để đảm bảo an toàn.

Gan gà

Gan gà là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp sắt, vitamin B12, kẽm và axit folic, giúp hỗ trợ tạo máu, duy trì năng lượng và thúc đẩy quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Tuy nhiên, loại thực phẩm này cũng chứa hàm lượng cholesterol khá cao nên không nên ăn quá thường xuyên.

Để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng và hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, người lớn chỉ nên ăn khoảng 2-3 lần/tuần, mỗi lần 50-70 g; trẻ em khoảng 30-50 g/lần.

Gan vịt

Gan vịt giàu protein, vitamin A, vitamin B12 cùng các khoáng chất như sắt và đồng, giúp hỗ trợ tạo máu, tăng cường miễn dịch và duy trì hoạt động của hệ thần kinh. Tuy nhiên, do chứa nhiều cholesterol, loại thực phẩm này chỉ nên ăn ở mức vừa phải, khoảng 1-2 lần/tuần, mỗi lần 50-100 g, đặc biệt người mắc bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu hoặc gan nhiễm mỡ cần thận trọng khi sử dụng.

Gan lợn

Gan lợn giàu vitamin và khoáng chất, có thể bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể nếu ăn với lượng hợp lý. Tuy nhiên, do chứa nhiều cholesterol và có nguy cơ tồn dư các chất không có lợi từ quá trình chăn nuôi, người mắc bệnh tim mạch hoặc rối loạn mỡ máu nên hạn chế sử dụng. Trẻ em chỉ nên ăn khoảng 2 bữa/tuần, còn người lớn khoảng 1 bữa/tuần.

Muốn bổ gan nên ăn gì?

Để duy trì chức năng gan khỏe mạnh, nên ưu tiên các thực phẩm giàu chất xơ và chất chống oxy hóa như ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, trái cây, cá, thịt gia cầm, các loại hạt, sữa ít béo và dầu ô liu. Bên cạnh đó, cần uống đủ nước, tăng cường rau quả trong khẩu phần ăn và hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, đường, muối, đồ ăn nhanh cũng như thực phẩm chế biến sẵn để giảm gánh nặng cho gan.

Lưu ý với người mắc bệnh gan khi ăn gan động vật

Người khỏe mạnh có thể ăn gan động vật với lượng hợp lý để bổ sung dinh dưỡng. Tuy nhiên, những người mắc các bệnh về gan như viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ hoặc ung thư gan nên hạn chế sử dụng, bởi chức năng chuyển hóa và đào thải của gan đã suy giảm. Ăn quá nhiều gan động vật có thể làm tăng gánh nặng cho cơ quan này. Người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng chế độ ăn phù hợp.