Australia thu hồi khẩn cấp thực phẩm chức năng của Nature’s Own

Australia phát đi cảnh báo thu hồi khẩn cấp 2 sản phẩm thực phẩm chức năng phổ biến thuộc thương hiệu Nature’s Own sau khi phát hiện nguy cơ có thể tồn tại mảnh kính bên trong lọ.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Cơ quan quản lý dược phẩm Australia (TGA) vừa phát đi cảnh báo thu hồi khẩn cấp đối với hai sản phẩm thực phẩm chức năng phổ biến thuộc thương hiệu Nature’s Own sau khi phát hiện nguy cơ có thể tồn tại mảnh kính bên trong lọ đựng sản phẩm.

TGA nhấn mạnh rằng mảnh kính (nếu có) không nằm trong viên uống, mà có thể xuất hiện trong chai đựng, làm tăng nguy cơ gây thương tích khi sử dụng.

Hai sản phẩm bị thu hồi cụ thể gồm Nature’s Own Glucosamine Sulfate with Chondroitin (loại 320 viên), số lô 1662937 và có hạn sử dụng tháng 4/2028 và Nature’s Own Magnesium Glycinate 1150 mg (loại 300 viên), số lô 1665576 và cũng có hạn sử dụng là tháng 4/2028.

Hai sản phẩm này do Sanofi Consumer Healthcare (thuộc tập đoàn Sanofi) phân phối và được bán rộng rãi tại Australia từ ngày 7/5/2026.

Sản phẩm có mặt tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn và nhà thuốc trên toàn Australia, gồm Chemist Warehouse, Priceline Pharmacy, TerryWhite Chemmart, các nhà thuốc độc lập và cửa hàng bán thực phẩm chức năng, một số siêu thị và cửa hàng bán lẻ trực tuyến.

Theo TGA, nếu dùng sản phẩm thuộc các lô bị ảnh hưởng, người dùng có thể bị thương khi mở hoặc xử lý chai, có nguy cơ bị mảnh kính cắt.

Trong trường hợp xấu, nếu vô tình nuốt phải sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. TGA khẳng định rằng hiện tại vấn đề chỉ giới hạn ở một số lô hàng cụ thể, không ảnh hưởng đến toàn bộ các sản phẩm Nature’s Own khác trên thị trường.

Người dân đang sử dụng hai sản phẩm trên được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay lập tức nếu sản phẩm thuộc lô hàng bị ảnh hưởng, kiểm tra kỹ số lô ở mặt sau chai, mang sản phẩm trả lại nơi mua để được hoàn tiền và liên hệ hỗ trợ từ nhà sản xuất để xử lý thu hồi.

Theo TGA, đây là đợt thu hồi mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đặc biệt với các sản phẩm được sử dụng phổ biến hàng ngày như thực phẩm chức năng.

Cũng trong khoảng thời gian này, Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia–New Zealand (FSANZ) cũng thông báo thu hồi sản phẩm kẹo Allen’s iNSiDE OUTS 130g, có hạn sử dụng là ngày 30/6/2027 và thuộc các mã lô 6072T941, 6073T941, 6074T941, 6075T941, 6085T941, 6086T941, 6088T941 do phát hiện “dị vật” là các mảnh nhựa trong một số lô hàng nhất định.

Đây là một loại kẹo phổ biến được bán rộng rãi tại các siêu thị lớn trên khắp Australia như Coles, Woolworths, các cửa hàng độc lập như IGA, các cửa hàng tiện lợi và trạm xăng.

FSANZ cảnh báo việc tiêu thụ sản phẩm có thể gây nguy cơ tổn thương nếu tồn tại dị vật, tùy thuộc vào kích thước và mức độ nhiễm.

Người tiêu dùng được khuyến cáo không sử dụng các sản phẩm thuộc lô bị ảnh hưởng, mang trả lại nơi mua để được hoàn tiền đầy đủ và liên hệ cơ sở y tế nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường hoặc lo ngại về sức khỏe.

Theo nhà sản xuất, sự cố được xác định xuất phát từ lỗi thiết bị tại một đơn vị sản xuất gia công, dẫn đến việc một số mảnh nhựa nhỏ có thể đã bị bong ra trong quá trình sản xuất.

Công ty sở hữu thương hiệu Allen’s-Nestlé cho biết vụ việc chỉ ảnh hưởng đến một lượng nhỏ sản phẩm. Doanh nghiệp đánh giá rủi ro đối với người tiêu dùng là thấp, tuy nhiên vẫn tiến hành thu hồi trên diện rộng theo nguyên tắc phòng ngừa an toàn.

Đại diện Allen’s cho biết ngay khi phát hiện vấn đề, công ty đã nhanh chóng thông báo cho cơ quan quản lý và các hệ thống bán lẻ, đồng thời tiến hành thu hồi sản phẩm để đảm bảo an toàn người tiêu dùng.

Đây là đợt thu hồi mang tính phòng ngừa, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn quốc, đồng thời giảm thiểu mọi rủi ro tiềm ẩn cho người tiêu dùng tại Australia.