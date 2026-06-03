Nhiều mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi, tiêu hủy

Công ty TNHH Kotrans bị phạt 147,5 triệu đồng do nhiều vi phạm trong kinh doanh mỹ phẩm, đồng thời phải thu hồi, tiêu hủy sản phẩm và nộp lại khoản thu lợi bất hợp pháp.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Tạ Mạnh Hùng ký ban hành, doanh nghiệp bị xử phạt là Công ty TNHH Kotrans, có trụ sở tại quận Tân Bình, TP.HCM. Các hành vi vi phạm được xác định thông qua hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Kotrans tại Hà Nội.

Cơ quan quản lý cho biết doanh nghiệp đã thực hiện 3 nhóm hành vi vi phạm liên quan việc kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu.

Cụ thể, đối với sản phẩm VT RETI-A REEDLE SHOT (số tiếp nhận Phiếu công bố 284606/25/CBMP-QLD), doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm có nhãn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định về ghi nhãn hàng hóa. Giá trị lô hàng đã bán ra thị trường được xác định hơn 96,5 triệu đồng.

Sản phẩm VT Reti-A Reedle Shot. Ảnh: Globalvt-cosmetics.

Ngoài ra, Kotrans còn kinh doanh 3 sản phẩm gồm Torriden CELLMAZING Pore Perfecting Ampoule, VT CICA COLLAGEN MASK và UNOVE DEEP DAMAGE REPAIR SHAMPOO SWEET BREEZE với nhãn hàng hóa ghi không đúng bản chất, không đúng sự thật về sản phẩm. Tổng giá trị hàng hóa đã bán của nhóm sản phẩm này hơn 353 triệu đồng.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng cũng phát hiện 4 sản phẩm mỹ phẩm gồm COSRX The Retinol 0.5 Oil, SKINFOOD Yuja C Dark Spot Clear Cream, SKINFOOD Black Cherry Retinol 0.1 Eye Cream và Paparecipe Collagen Peptide Serum có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Theo Cục Quản lý Dược, đây là hành vi vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm. Do doanh nghiệp có tới 4 sản phẩm cùng mắc lỗi này nên bị xác định có tình tiết tăng nặng.

Từ các vi phạm trên, cơ quan quản lý quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 147,5 triệu đồng đối với Công ty TNHH Kotrans.

Trong đó, hành vi kinh doanh mỹ phẩm có nhãn không ghi đầy đủ nội dung bắt buộc bị phạt 22,5 triệu đồng.

Hành vi kinh doanh mỹ phẩm có nhãn ghi sai bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa bị phạt 70 triệu đồng.

Đối với hành vi lưu hành 4 sản phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm không đầy đủ theo quy định, doanh nghiệp bị phạt 55 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, Cục Quản lý Dược còn áp dụng nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.

Đối với sản phẩm VT RETI-A REEDLE SHOT, doanh nghiệp buộc phải thu hồi hàng hóa, thực hiện ghi nhãn đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông và nộp lại toàn bộ số tiền hơn 96,5 triệu đồng đã thu được từ việc bán sản phẩm vi phạm.

Tương tự, đối với 3 sản phẩm Torriden CELLMAZING Pore Perfecting Ampoule, VT CICA COLLAGEN MASK và UNOVE DEEP DAMAGE REPAIR SHAMPOO SWEET BREEZE, công ty phải thu hồi hàng hóa, sửa nhãn đúng quy định trước khi đưa trở lại thị trường, đồng thời nộp lại hơn 353 triệu đồng doanh thu từ số hàng hóa đã bán.

Sản phẩm Torriden CELLMAZING Pore Perfecting Ampoule do Công ty TNHH Kotrans nhập khẩu buộc phải thu hồi. Ảnh: eBay.

Riêng 4 sản phẩm COSRX The Retinol 0.5 Oil, SKINFOOD Yuja C Dark Spot Clear Cream, SKINFOOD Black Cherry Retinol 0.1 Eye Cream và Paparecipe Collagen Peptide Serum, cơ quan quản lý yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm do hồ sơ thông tin sản phẩm không đáp ứng quy định hiện hành.

Theo quyết định, Công ty TNHH Kotrans phải chấp hành việc nộp phạt trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Trường hợp không tự nguyện thực hiện sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật và phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp cho mỗi ngày chậm thực hiện.