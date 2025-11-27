Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe Dinh dưỡng

Ăn gan lợn có nạp thêm độc tố vào cơ thể?

  • Thứ năm, 27/11/2025 12:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhiều người lo ngại gan lợn tích độc nên hạn chế, song bác sĩ khẳng định cách chọn và ăn mới quyết định lợi hay hại cho sức khỏe.

Gan thực chất là cơ quan đảm nhiệm vai trò lọc và chuyển hóa các chất có hại.

Theo bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, quan niệm "gan tích tụ độc tố" là hiểu lầm phổ biến. Gan thực chất là cơ quan đảm nhiệm vai trò lọc và chuyển hóa các chất có hại, không phải nơi giữ lại độc chất như nhiều người vẫn nghĩ.

Gan chứa hàm lượng vitamin A và sắt rất cao, hai vi chất quan trọng cho thị lực, miễn dịch và sự tăng trưởng ở trẻ. Với phụ nữ mang thai, người trong độ tuổi sinh nở hoặc trẻ em - những nhóm có nguy cơ thiếu máu thiếu sắt - gan là thực phẩm hữu ích nếu được sử dụng đúng liều lượng.

Tuy nhiên, lợi ích này không áp dụng cho tất cả. Gan lợn giàu cholesterol, vì vậy người cao tuổi hoặc người mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa như tăng cholesterol máu, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, gout, bệnh thận hay người thừa cân, béo phì nên hạn chế để tránh làm nặng thêm tình trạng sức khỏe.

Việc chọn gan sạch, tươi là yếu tố quan trọng không kém. Gan đạt chất lượng thường có màu đỏ sẫm, bề mặt nhẵn, đàn hồi tốt khi ấn nhẹ và không có mùi lạ. Ngược lại, gan màu vàng, tím sẫm, có nốt sần hoặc mùi hôi có thể xuất phát từ động vật bệnh, tuyệt đối không nên mua. Tốt nhất là chọn sản phẩm từ cơ sở giết mổ được kiểm dịch và đảm bảo nguồn gốc.

Khi sơ chế, gan nên được cắt lát mỏng, rửa bằng nước lạnh rồi thấm khô để loại bỏ phần máu ứ - nơi có thể còn tồn dư chất không mong muốn. Phần còn lại chủ yếu là mô gan chứa nhiều dưỡng chất.

Bác sĩ Thiệu nhấn mạnh, nội tạng động vật nói chung và gan nói riêng có thể là nguồn dinh dưỡng quý, nhưng cũng có thể gây hại nếu dùng tùy tiện. Người lớn khỏe mạnh nên ăn 2-3 lần mỗi tuần, mỗi lần 50-70 g; trẻ em chỉ nên ăn 30-50 g mỗi bữa để tránh dư thừa vi chất, đặc biệt là vitamin A.

Theo ông, điều quan trọng không phải là "tránh gan vì sợ độc", mà là hiểu cơ thể mình cần gì, lựa chọn nguyên liệu sạch và ăn đúng lượng. Khi đó, gan trở thành nguồn dinh dưỡng có lợi thay vì mối lo ngại.

Trong cuốn sách Sống khỏe mạnh không phụ thuộc vào thuốc, giáo sư Ryoko Chiba cho rằng nguyên tắc cơ bản khi sử dụng thuốc trong cuộc sống thường ngày chính là “ngắn và cụ thể”. Khi nào bị bệnh thì uống thuốc. Hết bệnh thì nhanh chóng ngừng thuốc.

Suy thận ở tuổi 32 vì một thói quen làm suốt nhiều năm

Đi khám vì mệt mỏi và tiểu ít, người đàn ông 32 tuổi bàng hoàng khi biết mình suy thận nặng, nghi do lạm dụng thực phẩm chức năng "bổ thận tráng dương".

5 giờ trước

Người Việt không còn ồ ạt ra nước ngoài chữa bệnh

Theo Thứ trưởng Y tế, dòng bệnh nhân đang "đổi chiều" khi người Việt không còn ồ ạt ra nước ngoài chữa bệnh, các bệnh viện trong nước cũng thu hút thêm người bệnh quốc tế.

21 giờ trước

Bão số 15 diễn biến khó lường, Bộ Y tế ra thông báo khẩn

Thiên tai dồn dập khiến nguy cơ dịch bệnh tăng cao, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành phố chuẩn bị kịch bản ứng phó và siết chặt các biện pháp phòng dịch.

23 giờ trước

https://vtcnews.vn/an-gan-lon-co-nap-them-doc-to-vao-co-the-ar989634.html

Như Loan / VTC News

gan lợn độc tố gan chất có hại dinh dưỡng

    Đọc tiếp

    Vi sao meo 'dien' dot ngot tan cong chu? hinh anh

    Vì sao mèo 'điên' đột ngột tấn công chủ?

    5 giờ trước 09:07 27/11/2025

    0

    Hành vi hung hăng của mèo không chỉ gây thương tích mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ y tế nghiêm trọng, từ nhiễm khuẩn, viêm mô mềm đến bệnh dại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý