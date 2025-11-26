Bão số 15 diễn biến khó lường, Bộ Y tế ra thông báo khẩn

Thiên tai dồn dập khiến nguy cơ dịch bệnh tăng cao, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành phố chuẩn bị kịch bản ứng phó và siết chặt các biện pháp phòng dịch.

Công an, bộ đội cùng tham gia dọn dẹp khi nước dần rút, các đội cứu trợ tặng nhu yếu phẩm cho người dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (ảnh chụp chiều 22/11). Ảnh: Nghinh Phong Media.

Bộ Y tế vừa ban hành công văn số 1677/PB-BTN gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong điều kiện thiên tai diễn biến bất thường.

Năm 2025, nhiều đợt bão và mưa lũ lớn liên tiếp xảy ra, đặc biệt là trận mưa lũ lịch sử kéo dài ở một số địa phương gây thiệt hại nặng nề về người và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng. Tình hình này làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động triển khai biện pháp bảo vệ sức khỏe người dân trong mọi tình huống thiên tai, nhất là bão, mưa lũ và ngập lụt.

Cục Phòng bệnh yêu cầu các Giám đốc Sở Y tế thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, gồm Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 8/7/2025 về tăng cường phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai trước mùa mưa bão; Công văn 7411/BYT-PB ngày 27/11/2025 liên quan đến các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ; và Công văn 554/PB-BTN ngày 13/6/2025 hướng dẫn phòng chống dịch trong và sau lụt bão.

Các địa phương cần rà soát, xây dựng kế hoạch ứng phó dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tế; kiện toàn hệ thống tổ chức, bố trí nhân lực và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho lực lượng tham gia phòng chống dịch và tìm kiếm cứu nạn. Việc phối hợp với các đơn vị liên quan của địa phương phải được thực hiện chặt chẽ nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và dịch bệnh theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Bộ Y tế nhấn mạnh yêu cầu chủ động triển khai biện pháp phòng chống dịch trong mọi tình huống thiên tai để phát hiện sớm, xử lý kịp thời và không để dịch lan rộng.

Các địa phương phải bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch cho người dân; đồng thời tổ chức tập huấn chuyên môn về giám sát, xử lý dịch bệnh, phun hóa chất diệt côn trùng, khử trùng môi trường và diễn tập các phương án ứng phó khi thiên tai xảy ra. Hệ thống đội cơ động chống dịch cần được kiện toàn và sẵn sàng hỗ trợ cho các tuyến khi có yêu cầu.

Song song đó, công tác truyền thông phải được đẩy mạnh, hướng dẫn người dân nhận biết nguy cơ dịch bệnh và áp dụng biện pháp phòng tránh như vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm và xử lý xác động vật đúng quy định. Bộ Y tế cung cấp đường dẫn tài liệu để hỗ trợ các địa phương triển khai tuyên truyền trong cộng đồng.

Để ứng phó kịp thời khi có dịch phát sinh, các tỉnh, thành phố cần chủ động kiểm tra, chuẩn bị và dự trữ đầy đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị và nhân lực. Trong đó, vaccine và huyết thanh phòng uốn ván phải được đảm bảo để phục vụ lực lượng phòng chống lụt bão và xử lý các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh. Các trạm y tế xã, phường và đặc khu cần được chỉ đạo tham gia công tác phòng chống dịch, xử lý môi trường sau thiên tai và hỗ trợ khắc phục hậu quả tại địa bàn phụ trách.

Cục Phòng bệnh cũng đề nghị các địa phương thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác phòng chống thiên tai và dịch bệnh; đồng thời đánh giá hiệu quả phòng chống dịch trong điều kiện bão lũ, ngập lụt và báo cáo đúng thời hạn về Bộ Y tế. Việc báo cáo tình hình dịch bệnh phải gửi về Cục Phòng bệnh.