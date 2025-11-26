Bộ Y tế mạnh tay với sản phẩm của Mailisa

Cục Quản lý Dược yêu cầu các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội gỡ toàn bộ sản phẩm MK Skincare bị thu hồi, đồng thời tạm ngừng hồ sơ công bố mỹ phẩm của công ty này 6 tháng.

Bà Phan Thị Mai từng trình bày phiếu công bố hơn 70 sản phẩm Doctor Magic. Ảnh chụp màn hình.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cùng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đề nghị phối hợp xử lý các sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare sau khi bị đình chỉ lưu hành và thu hồi.

MK Skincare là doanh nghiệp do bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh, đại diện Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, điều hành.

Theo Cục Quản lý Dược, ngày 25/11, cơ quan này đã ban hành Quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, thu hồi 162 sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare do vi phạm nghiêm trọng quy định về hồ sơ sản phẩm.

Cùng với đó, toàn bộ các lô còn hạn sử dụng của 162 sản phẩm Mailisa trong danh mục bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan quản lý liên quan chỉ đạo những nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop và các mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube… ngừng kinh doanh, quảng cáo và đăng tải nội dung liên quan đến các sản phẩm thuộc diện thu hồi.

Các sản phẩm Doctor Magic của Mailisa được nhập từ Trung Quốc. Ảnh: Mailisa.

Cục Quản lý Dược cho biết văn bản gửi kèm Quyết định số 695/QĐ-QLD và bày tỏ mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để ngăn chặn sản phẩm vi phạm tiếp tục xuất hiện trên thị trường.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng ban hành văn bản gửi Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare, thông báo tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của doanh nghiệp này trong thời hạn 6 tháng.

Theo Cục Quản lý Dược, quyết định trên được đưa ra dựa trên quy định của Nghị định 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Thông tư 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm và Quyết định 695/QĐ-QLD ký ngày 25/11/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm của MK Skincare.

Sau khi hết thời hạn 6 tháng, nếu MK Skincare khắc phục đầy đủ vi phạm và có báo cáo gửi Cục Quản lý Dược, cơ quan này sẽ xem xét tiếp nhận lại hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định.

Trước đó, ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) khởi tố vụ án "Buôn lậu" liên quan Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan, đồng thời tạm giam 8 bị can, trong đó có bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh, chủ thẩm mỹ viện Mailisa.

Điều tra ban đầu xác định 2020-2024, Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh nhập mỹ phẩm từ Quảng Châu, Trung Quốc, không đảm bảo chất lượng, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).

Hai người này câu kết với đối tượng Trung Quốc, làm giả hợp đồng, thay đổi nguồn gốc sang Hong Kong để được cấp CFS, sau đó nhập lậu về Việt Nam, quảng cáo là mỹ phẩm Hong Kong, bán với giá cao gấp nhiều lần. Chỉ riêng 3 trong 100 sản phẩm chủ đạo, hệ thống Mailisa đã thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.