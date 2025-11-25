Bộ Y tế chính thức thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm của Mailisa

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi 162 sản phẩm và 80 số công bố của MK Skincare sau khi doanh nghiệp không xuất trình hồ sơ an toàn theo quy định.

Các sản phẩm Doctor Magic của Mailisa được nhập từ Trung Quốc. Ảnh: Mailisa.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, thu hồi 162 sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare do vi phạm nghiêm trọng quy định về hồ sơ sản phẩm.

Quyết định được đưa ra dựa trên các quy định hiện hành về quản lý mỹ phẩm, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và chức năng nhiệm vụ của Cục Quản lý Dược.

Theo đó, 80 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm do MK Skincare đứng tên bị thu hồi vì doanh nghiệp không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Đây là tài liệu bắt buộc, thể hiện tính an toàn và chất lượng của sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Việc không cung cấp PIF vi phạm khoản 2 Điều 12 Thông tư 06/2011 và Điều 71 Nghị định 117/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 124/2021/NĐ-CP).

Cùng với đó, toàn bộ các lô còn hạn sử dụng của 162 sản phẩm trong danh mục bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc. Cục Quản lý Dược cho biết biện pháp này nhằm khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

MK Skincare có trách nhiệm thông báo thu hồi đến tất cả đơn vị phân phối, sử dụng sản phẩm; tiếp nhận hàng trả lại; thu hồi, biệt trữ và bảo quản các sản phẩm vi phạm cho đến khi có hướng dẫn tiêu hủy từ cơ quan có thẩm quyền. Doanh nghiệp phải gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12/2025.

Các cơ sở kinh doanh trên toàn quốc phải dừng ngay việc bán và sử dụng các sản phẩm thuộc danh mục thu hồi, đồng thời trả lại cơ sở cung ứng. Sở Y tế TP.HCM được giao giám sát quá trình thu hồi của MK Skincare và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước cùng thời hạn.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải thông báo rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh, thu thập thông tin phản hồi về sản phẩm bị thu hồi, xử lý vi phạm theo thẩm quyền và chuyển hồ sơ sang cơ quan bảo vệ pháp luật nếu phát hiện dấu hiệu hình sự.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc MK Skincare cùng lãnh đạo Sở Y tế các địa phương phải chịu trách nhiệm thi hành.

Theo tim hiểu của Tri Thức - Znews, đến ngày 17/11 trên trang thông tin của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), khi tìm các thông tin về sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK SKINCARE đã cho kết quả 162 sản phẩm được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Trong đó, 32 sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic được cấp phép trong năm 2018 và 2019.

Ngày 17/11, TS Tạ Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược, cho biết theo báo cáo sơ bộ từ Phòng Quản lý Mỹ phẩm, từ ngày 1/1/2020, Công ty MK SKINCARE đã nộp hồ sơ công bố cho 100 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu.

"Đến nay, số sản phẩm mỹ phẩm có phiếu tiếp nhận số công bố sản phẩm mỹ phẩm còn có hiệu lực là 81", ông Hùng thông tin.

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, tạm giam đối với 8 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự. Trong đó có bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh, chủ thẩm mỹ viện Mailisa.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong thời gian từ năm 2020 đến 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, 2 cá nhân này câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hong Kong) để được cấp CFS tại Hong Kong, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hong Kong nhằm thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).