Ăn sáng bằng món này vừa rẻ, dễ làm lại tốt cho gan

  • Thứ ba, 6/1/2026 09:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nói đến ăn sáng, đa số chúng ta hay lựa chọn cơm, bún, phở, bánh mỳ, nhưng nấu các món từ món dân dã này sẽ là bữa ăn sáng tuyệt vời.

Ăn sáng bằng bí đỏ vừa rẻ, dễ làm lại rất tốt cho gan.

Đó là bí đỏ. TS Từ Ngữ, Tổng thư ký Hội dinh dưỡng Việt Nam cho biết, bí đỏ tốt cho sức khỏe, đặc biệt là tốt cho gan.

100g bí đỏ có tới 24mg canxi, đặc biệt có tới 16.000mg mangan, 349mg kali, 3.100μg beta-carotene và nhiều các loại vitamin, khoáng chất khác.

"Bí ngô chứa nhiều nước, chất xơ dễ tiêu hóa nên ăn vào bữa sáng rất lý tưởng" , ông Ngữ nói.

Theo ông Ngữ, gan đóng vai trò quan trọng với sức khỏe tổng thể, nó thể hiện ở hơn 500 chức năng sinh học khác nhau và có mặt trong hầu hết quá trình chuyển hóa diễn ra trong cơ thể. Việc chăm sóc sức khỏe gan thông qua chế độ dinh dưỡng đặc biệt quan trọng với sức khỏe tổng thể.

Sở dĩ bí đỏ tốt cho gan là do loại quả này chứa nhiều chất chống oxy hóa, giàu vitamin C và nhất là chất beta-carotene, chất này sau khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành vitamin A giúp gan khỏe và đào thải các chất độc tốt hơn. Gan có thể lưu trữ một lượng lớn vitamin A, và việc lưu trữ vitamin A có thể đạt tới 95%.

Vitamin A có tính chất chống viêm, giúp giảm viêm nhiễm và tăng cường quá trình phục hồi của gan. Viêm gan có thể là kết quả của nhiều nguyên nhân và vitamin A giúp làm giảm viêm, bảo vệ gan khỏi tổn thương.

Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng. Vitamin A hỗ trợ gan trong việc sản xuất và tiết mật, giúp tiêu hóa và hấp thụ chất béo, protein và các dạng vitamin khác.

Ngoài ra các chất chống oxy hóa trong bí đỏ giúp tăng cường chức năng gan và bảo vệ các tế bào gan khỏi sự tổn thương. Hoạt chất trong bí đỏ có vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo tế bào gan. Nó giúp thúc đẩy quá trình phục hồi và tái tạo tế bào gan bị tổn thương, giúp gan duy trì chức năng tốt hơn.

Bữa sáng, mọi người có thể dùng bí ngô như một loại rau thông thường chế biến thành món canh, món luộc, cháo bí đỏ hay súp vừa bổ dưỡng, dễ sử dụng, đặc biệt thích hợp với người già và trẻ nhỏ.

"Với người giảm cân cũng có thể sử dụng bí ngô ăn vào bữa sáng, vì nó không cung cấp quá nhiều năng lượng, chất béo”.

Da chỉ nhẵn mịn và căng bóng khi gan thải độc tốt. Mắt chỉ sáng trong khi lá gan được bồi bổ đúng cách. Có thể nói dưỡng gan chính là chìa khóa để dưỡng nhan. Cuốn sách Dưỡng gan để dưỡng nhan của bác sĩ - dược sĩ Thẩm Ninh là lời nhắc nhở đến phụ nữ hãy hình thành ý thức dưỡng gan.

Nguyễn Việt Hưng

