Điều gì xảy ra khi uống quá nhiều cà phê mỗi ngày?

Nghiên cứu mới cho thấy những người mắc các rối loạn tâm thần nghiêm trọng có thể lão hóa chậm hơn nếu họ duy trì thói quen uống 3-4 cốc cà phê mỗi ngày.

Đây là kết luận của nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí BMJ Mental Health, cho thấy lợi ích rõ ràng của uống cà phê hàng ngày thực sự làm chậm quá trình lão hóa ở một số nhóm người nhất định.

Nghiên cứu mới phát hiện ra điều gì?

Theo Yahoo News, nghiên cứu mới đã theo dõi 436 người mắc các bệnh tâm thần nghiêm trọng (SMI) bao gồm trầm cảm nặng, rối loạn lưỡng cực và tâm thần phân liệt. Họ được chia thành 4 nhóm: Không uống cà phê, uống 1-2 tách mỗi ngày, uống 3-4 tách mỗi ngày, uống trên 5 tách mỗi ngày.

Kết quả phát hiện những người tham gia uống 3-4 tách cà phê mỗi ngày có tuổi sinh học trung bình trẻ hơn tới 5 tuổi so với người không uống cà phê. Lợi ích này đạt đến mức bão hòa và giảm dần khi lượng tiêu thụ đạt 5 tách mỗi ngày. Nghiên cứu không tiết lộ cách người tham gia uống cà phê (ví dụ: cà phê đen hay có kem và đường).

Tuổi sinh học được đo bằng chiều dài telomere, thu thập thông qua mẫu máu. "Chiều dài telomere là khoảng trình tự DNA ở đầu nhiễm sắc thể, có chức năng bảo vệ vật chất di truyền trong quá trình phân chia tế bào", tiến sĩ Gary Small, bác sĩ tâm thần và Chủ nhiệm khoa Tâm thần ở Trung tâm Y tế Đại học Hackensack (Mỹ), giải thích.

"Telomere ngắn hơn có liên quan đến cả sự dễ bị tổn thương về tâm thần và tỷ lệ tử vong. Chúng có thể không phải là nguyên nhân, mà là yếu tố trung gian hoặc dấu hiệu sinh học của bệnh tật hoặc tuổi thọ".

Trong khi đó, theo tiến sĩ David J. Fein, trợ lý giáo sư tâm thần học lâm sàng tại Trường Y LSUHSC ở New Orleans, telomere rất nhạy cảm với stress oxy hóa và viêm nhiễm - những yếu tố thường gặp ở bệnh nhân mắc các bệnh tâm thần nghiêm trọng và có khả năng góp phần làm rút ngắn telomere. Telomere càng dài, sự thoái hóa nhiễm sắc thể càng ít, và quá trình lão hóa tế bào càng chậm.

Cà phê là đồ uống phổ biến được tiêu thụ nhiều trên thế giới. Ảnh: Shutterstock.

Cà phê có thể giúp kéo dài tuổi thọ như thế nào?

Các chuyên gia lưu ý tiềm năng kéo dài tuổi thọ của một tách cà phê buổi sáng là do chất chống oxy hóa. Tiến sĩ Fein giải thích cà phê rất giàu các hợp chất thực vật chống oxy hóa và chống viêm, giúp giảm thiểu tác động của stress oxy hóa và viêm nhiễm, do đó bảo vệ chiều dài telomere.

"Stress oxy hóa là yếu tố chính thúc đẩy quá trình lão hóa nhanh, và tình trạng viêm nhiễm gia tăng góp phần gây ra nhiều bệnh liên quan đến tuổi tác làm giảm tuổi thọ, bao gồm ung thư, chứng mất trí nhớ và bệnh tim mạch. Uống cà phê cũng cải thiện sức khỏe trao đổi chất, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2", tiến sĩ Small nói thêm.

Tiến sĩ Fein giải thích cà phê chứa caffeine, chất này có liên quan đến việc kéo dài chiều dài telomere bằng cách tăng cường một số enzyme tham gia vào quá trình kéo dài và duy trì chiều dài telomere, cụ thể là enzyme TERT (telomerase reverse transcriptase).

"Có thể những phát hiện này có liên quan đến dân số nói chung, nhưng việc đưa ra kết luận tổng quát như vậy là một bước nhảy vọt", tiến sĩ Small nói. "Caffeine trong cà phê làm tăng sự tỉnh táo về tinh thần, điều này có thể có tác động tích cực đến tâm trạng và hành vi. Tuy nhiên, uống quá nhiều cà phê sẽ dẫn đến các tác dụng phụ khó chịu và đôi khi nguy hiểm, chẳng hạn lo lắng, tăng hormone gây căng thẳng, mất ngủ, tim đập nhanh và tăng nhịp tim".

Do đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo không nên tiêu thụ quá 400 miligam caffeine mỗi ngày, tương đương với khoảng 2-3 tách cà phê 355 ml. Khuyến nghị này thấp hơn một chút so với lượng caffeine mà những người tham gia nghiên cứu đã tiêu thụ. Ngoài ra, cần lưu ý rằng phần lớn các lợi ích được nghiên cứu của cà phê đều áp dụng cho cà phê đen không kem hoặc đường, điều này có xu hướng hạn chế lợi ích sức khỏe của thức uống này.