Hàng trăm ca nhập cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy mỗi ngày

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy tăng 7,4%. Tại các bệnh viện khu vực trung tâm, áp lực cấp cứu cũng ghi nhận ở mức cao ngay từ những ngày đầu năm.

Số ca cấp cứu tăng cao trong dịp nghỉ lễ ở TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Báo cáo số liệu hoạt động chuyên môn ngày 1- 4/1 cho thấy áp lực trực chiến không nhỏ lên đội ngũ y tế. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đơn vị này đã tiếp nhận tổng cộng 1.138 bệnh nhân vào khoa Cấp cứu.

Theo đó, lượng bệnh nhân cấp cứu có xu hướng tăng dần qua từng ngày. Nếu ngày 1/1 ghi nhận 257 ca, đến ngày 4/1, con số này đã vọt lên 314 ca, có thời điểm hệ thống ghi nhận đến 340 bệnh nhân cùng lúc. Tính trung bình, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 285 ca cấp cứu, trong đó có 139 ca thuộc nhóm bệnh Ngoại khoa.

Về nguyên nhân nhập viện, tai nạn giao thông chiếm tỷ trọng lớn với 149 trường hợp (trung bình 37 ca/ngày). Tiếp sau đó là tai nạn sinh hoạt với 53 ca và 11 ca đả thương. Đáng chú ý, bệnh viện cũng tiếp nhận 9 trường hợp ngộ độc và 7 ca do rắn, rít hoặc côn trùng cắn.

Trong 4 ngày qua, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện 182 ca phẫu thuật cấp cứu. Các chuyên khoa "nóng" nhất bao gồm Chỉnh hình (43 ca), Thần kinh (42 ca) và Ngoại tiêu hóa (39 ca).

Tính đến sáng ngày 5/1, tổng số bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Chợ Rẫy là 1.972 người. Dù con số này giảm 11,7% so với cùng kỳ năm 2025, nhưng áp lực cục bộ tại các khoa trọng điểm vẫn rất căng thẳng.

Công suất giường bệnh tại khoa Hồi sức Cấp cứu và Hồi sức Ngoại thần kinh luôn duy trì ở mức 100%. Đặc biệt, khoa Tim mạch can thiệp ghi nhận tình trạng quá tải với công suất sử dụng giường lên tới 109%.

So với kỳ nghỉ lễ năm 2025, hoạt động chuyên môn tại Chợ Rẫy có những chuyển biến trái chiều. Trong khi số ca cấp cứu tăng 7,4%, thì tổng số ca phẫu thuật lại giảm mạnh 30%. Chuyên khoa có sự sụt giảm lớn nhất về số ca mổ là Tai Mũi Họng (giảm 75%).

Về nguồn máu phục vụ điều trị, bệnh viện đã sử dụng 500 đơn vị máu (loại 350ml), giảm 7,4% so với năm ngoái. Đại diện bệnh viện cho biết nguồn máu dự trữ hiện tại vẫn đảm bảo với hơn 8.300 đơn vị, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu điều trị và các tình huống khẩn cấp sau lễ.

Trong khi đó, tại khu vực trung tâm TP.HCM, Bệnh viện Nhân dân Gia Định 2 cũng ghi nhận nhu cầu cấp cứu rất lớn. Chỉ trong 2 ngày đầu năm mới, khoa Cấp cứu Hồi sức tại đây đã tiếp nhận gần 100 ca bệnh khẩn cấp.

Cụ thể, ngày 1/1 có 68 trường hợp nhập viện; đến hết ca sáng ngày 2/1, đơn vị này tiếp nhận thêm 28 ca. Các ca bệnh tại đây có phổ bệnh lý đa dạng từ chấn thương, ngoại khoa đến các bệnh lý tim mạch, thần kinh và nhi khoa. Nhiều trường hợp được đánh giá là nặng, đòi hỏi xử trí khẩn cấp và hồi sức tích cực ngay khi nhập viện.