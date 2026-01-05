Dấu hiệu âm thầm cảnh báo ung thư thận

Ung thư thận là căn bệnh nguy hiểm nhưng có dấu hiệu khá mờ nhạt nên thường được chẩn đoán khi đã ở giai đoạn muộn hoặc di căn.

Các triệu chứng của ung thư thận thường rất âm thầm và không có biểu hiện đặc biệt. Ảnh: Cleveland Clinic.

Thận đóng vai trò quan trọng như hệ thống lọc đặc biệt cho cơ thể. Cơ quan hình hạt đậu chịu trách nhiệm loại bỏ nước dư thừa và chất thải ra khỏi cơ thể dưới dạng nước tiểu, lọc máu trước khi quay trở lại tim. Ung thư thận xảy ra khi có sự phát triển bất thường và không thể kiểm soát của các tế bào.

Loại ung thư thận nào phổ biến nhất?

Ung thư thận phổ biến hơn ở nam giới so với nữ giới, với nam giới chiếm khoảng 60% số ca bệnh và nữ giới khoảng 40%.

Chia sẻ với Yahoo News, tiến sĩ Thomas E. Hutson, Trưởng khoa Huyết học Ung bướu thuộc khoa Nội tại Trường Y thuộc Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas Tech (TTUHSC), cho biết khoảng 90% các trường hợp ung thư thận là ung thư biểu mô tế bào thận, khiến nó trở thành loại phổ biến nhất.

"Tại Mỹ, mỗi năm có khoảng 75.000 trường hợp ung thư biểu mô tế bào thận được chẩn đoán, và con số này đang tăng lên hàng năm. Tỷ lệ mắc bệnh cũng khác nhau tùy theo khu vực địa lý", tiến sĩ Hutson cho hay.

Loại ung thư phổ biến thứ hai là ung thư biểu mô bể thận, loại ung thư đường tiết niệu bắt đầu từ thận. Các loại ung thư khác cũng có thể xuất hiện ở thận, bao gồm u lympho và u nội tiết thần kinh, và thận có thể là nơi ung thư từ các bộ phận khác của cơ thể, chẳng hạn ung thư vú, di căn đến.

Các dấu hiệu thường âm thầm

Theo tiến sĩ Steven Campbell, Chủ nhiệm khoa Tiết niệu tại Trường Y Đại học West Virginia, cách phổ biến nhất để phát hiện ung thư thận thực chất không phải thông qua các triệu chứng như tiểu ra máu, khối u hoặc đau.

"Hầu hết trường hợp được phát hiện tình cờ, hoặc trong quá trình chụp chiếu hình ảnh cho các vấn đề y tế không liên quan hoặc khi bệnh nhân có những triệu chứng rất không đặc hiệu dẫn đến việc được thăm khám", tiến sĩ Campbell cho hay.

Ví dụ, một bệnh nhân có tiền sử ung thư phổi đến để chụp CT kiểm tra định kỳ nhằm theo dõi phổi của họ. Đôi khi, một phần thận bị chụp cùng trong ảnh CT, và một khối u được phát hiện hoàn toàn tình cờ, mà không có bất kỳ triệu chứng nào cả, chuyên gia này cho biết.

Theo tiến sĩ Eric A. Singer, bác sĩ chuyên khoa ung thư tiết niệu và Giáo sư Tiết niệu và Đạo đức sinh học tại Trường Y thuộc Đại học Bang Ohio, một trong những thách thức đối với ung thư thận là không giống một số loại ung thư phổ biến khác, chúng ta không có xét nghiệm sàng lọc hoặc triệu chứng sinh học đặc trưng.

"Ví dụ, phụ nữ chụp nhũ ảnh để tầm soát ung thư vú, và cả nam giới lẫn phụ nữ đều nội soi đại tràng để tầm soát ung thư đại tràng. Nhưng không có xét nghiệm sàng lọc định kỳ hoặc xét nghiệm máu nào cho ung thư thận", tiến sĩ Singer nhận định.

Ung thư thận thường diễn tiến âm thầm, khó phát hiện sớm. Ảnh: Shutterstock.

3 yếu tố nguy cơ gây ung thư thận

Tiến sĩ Campbell chỉ ra 3 yếu tố nguy cơ lớn có thể làm tăng khả năng mắc ung thư thận. May mắn là chúng có thể được kiểm soát thông qua những thay đổi lối sống lành mạnh như ăn uống cân bằng và duy trì hoạt động thể chất:

Hút thuốc lá

Béo phì

Tăng huyết áp ( huyết áp cao)

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hutson, nguyên nhân chính xác gây ung thư thận vẫn chưa được biết rõ trong hầu hết trường hợp. Ông cũng chỉ ra một vài yếu tố khác làm tăng nguy cơ mắc bệnh:

Tiếp xúc với các sản phẩm dầu mỏ và thuốc trừ sâu, như chất độc da cam

U nang thận mắc phải ở bệnh nhân mắc bệnh thận giai đoạn cuối

Một số mối liên hệ nghề nghiệp nhất định (Hiệp hội Lính cứu hỏa Quốc tế công nhận ung thư thận là loại ung thư liên quan đến nghề nghiệp do họ thường xuyên và không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với các chất gây ung thư nguy hiểm trong công việc của mình).

Vì vậy, các chuyên gia khuyên mọi người luôn trao đổi với bác sĩ để xác định xem mình có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn hay không, từ đó có thể bắt đầu hành động để giảm thiểu rủi ro đó càng sớm càng tốt.