7 thức uống giúp thải độc gan tự nhiên

Không chỉ nước lọc, cà phê, trà xanh hay nước ép nha đam, củ dền là những đồ uống thải độc gan hiệu quả nếu được sử dụng đúng cách và vừa phải.

Cà phê đen là đồ uống lành mạnh, giúp giảm viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh gan nếu được uống một cách hợp lý. Ảnh: Shutterstock.

Gan là cơ quan quan trọng giúp duy trì năng lượng cho các hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, khi gan chứa đầy độc tố và không khỏe mạnh, bạn có thể bắt đầu cảm thấy uể oải và sức khỏe suy giảm. Tin tốt là gan có khả năng tái tạo mạnh mẽ và một số đồ uống có thể giúp thải độc gan.

Dưới đây là 7 loại thức uống chữa lành gan một cách tự nhiên.

Cà phê

Theo India Times, những người thường xuyên uống cà phê ít có nguy cơ mắc bệnh xơ gan và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Các chất chống oxy hóa trong cà phê, đặc biệt là axit chlorogenic, giúp giảm viêm và tích tụ chất béo. Cà phê đen là tốt nhất cho gan, tránh thêm đường, kem và siro tạo hương vị. Hai đến ba tách cà phê mỗi ngày dường như là lượng lý tưởng.

Sữa nghệ

Nghệ là loại gia vị hỗ trợ chữa lành gan hiệu quả. Curcumin, hợp chất hoạt tính trong nghệ, giúp giảm mỡ gan, hạ thấp men gan và cải thiện độ nhạy insulin. Làm ấm một cốc sữa hạnh nhân không đường hoặc sữa bò ít béo, thêm ½ thìa cà phê bột nghệ, một chút tiêu đen (để tăng cường hấp thụ), và nhâm nhi trước khi đi ngủ. Đồ uống này không chỉ giúp bạn dễ ngủ mà còn hỗ trợ thải độc gan.

Trà xanh

Giàu catechin, trà xanh giúp giảm viêm gan và thậm chí giảm mỡ gan ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Hợp chất EGCG (epigallocatechin gallate) trong trà xanh đặc biệt hiệu quả. Pha một thìa cà phê trà xanh lá khô với nước nóng trong 2-3 phút. Đừng pha quá lâu vì nó sẽ bị đắng. 2-3 tách mỗi ngày có thể mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc thải độc gan.

Nước ép củ dền

Nước ép củ dền chứa betalain, loại chất chống oxy hóa nổi tiếng với khả năng hỗ trợ gan và chống viêm. Nó cũng cải thiện lưu lượng mật - rất quan trọng cho quá trình tiêu hóa chất béo và giải độc. Ép lấy nước từ một củ dền nhỏ cùng với một củ cà rốt hoặc nửa quả táo để tạo vị ngọt. Uống ngay khi còn nóng. Có thể làm lạnh và thêm một chút chanh để tăng hương vị. Đồ uống này không chỉ thư giãn gan mà còn làm làn da rạng rỡ hơn.

Một ly nước ép củ dền không chỉ làm mát gan mà còn có lợi cho làn da. Ảnh: The News-Press.

Nước chanh ấm

Mọi người thường được khuyên bắt đầu ngày mới với ly nước chanh ấm. Nó kích thích các enzyme gan, giúp đào thải độc tố và cung cấp vitamin C nhanh chóng. Vắt nửa quả chanh vào nước ấm và uống khi bụng đói. Bạn có thể thêm một chút muối hồng hoặc một giọt mật ong nếu cần. Tuy nhiên, không nên pha nước chanh với đường, vì nó sẽ gây ra tác hại ngược lại.

Nước ép lô hội

Lô hội không chỉ dùng để trị cháy nắng và chăm sóc da - nước ép của nó còn được phát hiện có tác dụng giảm viêm gan, cải thiện tiêu hóa và điều hòa lượng đường trong máu (có liên quan mật thiết đến bệnh gan nhiễm mỡ). Pha loãng 1-2 thìa canh nước ép lô hội trong một cốc nước và uống vào giữa buổi sáng hoặc trước bữa ăn. Đồ uống này còn tốt cho đường ruột.

Nước dừa

Đồ uống này có thể không trực tiếp đốt cháy mỡ gan, nhưng hỗ trợ phục hồi gan bằng cách giữ cho cơ thể đủ nước, giảm stress oxy hóa và cân bằng điện giải. Hơn nữa, nó có hàm lượng calo và đường thấp hơn so với các loại nước ép khác. Nước dừa tươi (không phải nước dừa đóng chai) là lý tưởng nhất. Một ly mỗi ngày giúp gan cảm thấy mát mẻ và dễ chịu. Tránh các loại nước dừa đóng gói chứa nhiều chất phụ gia hoặc chất tạo ngọt.

Một vài lưu ý nhỏ: Mặc dù những thức uống giúp thải độc gan này đều tự nhiên và hầu hết đều an toàn, có một vài điều bạn nên ghi nhớ:

Không có loại đồ uống nào là thần dược. Bạn vẫn cần giảm lượng đường, rượu, thực phẩm chế biến sẵn và chất béo bão hòa.

Uống đủ nước là điều quan trọng. Bên cạnh những thức uống này, nước lọc là người bạn tốt nhất của gan.

Hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ, đặc biệt nếu bạn đang dùng thuốc hoặc mắc bệnh gan giai đoạn nặng.

Sự kiên trì rất quan trọng. Uống một lần sẽ không giải độc gan nhanh. Hãy biến nó thành thói quen.