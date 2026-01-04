Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Tiến hành điều tra các vụ nghi ngờ ngộ độc ở Sơn La, Đồng Tháp

  • Chủ nhật, 4/1/2026 12:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Sơn La và Đồng Tháp khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn thực phẩm trong hai vụ nghi ngờ ngộ độc khiến nhiều người nhập viện, có trường hợp không qua khỏi.

Ông Hoàng Văn Học, Phó Chủ tich UBND xã Mường Giôn tỉnh Sơn La đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: TTDV Tổng hợp xã Mường Giôn.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Sơn LaĐồng Tháp khẩn trương điều tra, xử lý hai vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn, khiến nhiều người phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, tại bản Kích Máng, xã Mường Giôn (tỉnh Sơn La), một số người trong cùng gia đình đã phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. Trước đó, các nạn nhân có ăn dưa hấu cùng một số sản phẩm như sữa chua, sữa tươi thanh trùng.

Các bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng điển hình gồm đau bụng, nôn, đau đầu, đi ngoài phân lỏng toàn nước nhiều lần, không lẫn máu. Vụ việc ghi nhận một trường hợp không qua khỏi ngoài cơ sở y tế.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Sơn La chỉ đạo các bệnh viện nơi có bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nguồn lực, tích cực cứu chữa, theo dõi sát diễn biến nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Bên cạnh đó, địa phương được yêu cầu khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu. Các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm cần được lấy để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cần xử lý nghiêm theo quy định và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cùng thời điểm, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp liên quan đến vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra sau bữa ăn trưa tại Công ty may mặc Miền Nam, thuộc khóm An Phước, phường An Bình.

Theo báo cáo ban đầu, sau bữa ăn, nhiều người lao động xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, đau đầu, đau bụng, tiêu chảy và phải nhập viện theo dõi, điều trị.

Đối với vụ việc tại Đồng Tháp, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế địa phương chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung điều trị cho bệnh nhân, đồng thời nhanh chóng điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc, lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) phải được xử lý nghiêm và công khai kết quả theo quy định.

Ngoài công tác điều tra, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện nghiêm các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trong đó, chú trọng kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển; thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm tại các bếp ăn tập thể.

Cục An toàn thực phẩm cũng nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, cùng các công văn của Bộ Y tế liên quan đến bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả và ngộ độc thực phẩm.

Sở Y tế các tỉnh Sơn La và Đồng Tháp được yêu cầu báo cáo kết quả điều tra, xử lý các vụ việc nêu trên về Cục An toàn thực phẩm theo đúng quy định.

Học cách già đi

Trong cuốn sách Khoa học tâm thức, Carl Jung mổ xẻ một số lĩnh vực quan trọng và gây tranh cãi nhất trong tâm lý học phân tích: Phân tích giấc mơ, vô thức nguyên thủy và mối quan hệ giữa tâm lý học và tôn giáo. Ông cũng xem xét những khác biệt giữa lý thuyết của mình và của Freud, cung cấp kiến thức về các nguyên tắc cơ bản của phân tâm học.

Đau đớn nhập viện vì thói quen xấu rất phổ biến ở người trẻ

Thói quen ăn thiếu chất xơ, tưởng chừng vô hại nhưng có thể làm nhiều người nhập viện trong tình trạng rối loạn tiêu hóa, suy yếu miễn dịch và làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý.

3 giờ trước

Loại cá được ví như kho dinh dưỡng tự nhiên

Protein trong cá mòi chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mô cơ, tái tạo tế bào và duy trì hoạt động sống.

4 giờ trước

Bạn không ngủ được, hãy thử cách này

Một nghiên cứu mới ghi nhận tập Thái cực quyền đều đặn có hiệu quả lâu dài với mất ngủ mạn tính, thậm chí không thua kém liệu pháp CBT tiêu chuẩn.

6 giờ trước

Anh Thuận

nghi ngờ ngộ độc Đồng Tháp Sơn La ngộ độc đau bụng tiêu chảy

    Đọc tiếp

    Tin mung cho nguoi kham bao hiem y te tu nam 2026 hinh anh

    Tin mừng cho người khám bảo hiểm y tế từ năm 2026

    7 giờ trước 07:00 4/1/2026

    0

    Chính sách bảo hiểm y tế bước vào giai đoạn cải cách quan trọng với nhiều thay đổi đột phá, mở rộng quyền lợi cho người tham gia, đặc biệt là các nhóm yếu thế trong xã hội.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý