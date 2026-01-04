Tiến hành điều tra các vụ nghi ngờ ngộ độc ở Sơn La, Đồng Tháp

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Sơn La và Đồng Tháp khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn thực phẩm trong hai vụ nghi ngờ ngộ độc khiến nhiều người nhập viện, có trường hợp không qua khỏi.

Ông Hoàng Văn Học, Phó Chủ tich UBND xã Mường Giôn tỉnh Sơn La đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: TTDV Tổng hợp xã Mường Giôn.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Sơn La và Đồng Tháp khẩn trương điều tra, xử lý hai vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn, khiến nhiều người phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, tại bản Kích Máng, xã Mường Giôn (tỉnh Sơn La), một số người trong cùng gia đình đã phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. Trước đó, các nạn nhân có ăn dưa hấu cùng một số sản phẩm như sữa chua, sữa tươi thanh trùng.

Các bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng điển hình gồm đau bụng, nôn, đau đầu, đi ngoài phân lỏng toàn nước nhiều lần, không lẫn máu. Vụ việc ghi nhận một trường hợp không qua khỏi ngoài cơ sở y tế.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Sơn La chỉ đạo các bệnh viện nơi có bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nguồn lực, tích cực cứu chữa, theo dõi sát diễn biến nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Bên cạnh đó, địa phương được yêu cầu khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu. Các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm cần được lấy để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cần xử lý nghiêm theo quy định và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cùng thời điểm, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp liên quan đến vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra sau bữa ăn trưa tại Công ty may mặc Miền Nam, thuộc khóm An Phước, phường An Bình.

Theo báo cáo ban đầu, sau bữa ăn, nhiều người lao động xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, đau đầu, đau bụng, tiêu chảy và phải nhập viện theo dõi, điều trị.

Đối với vụ việc tại Đồng Tháp, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế địa phương chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung điều trị cho bệnh nhân, đồng thời nhanh chóng điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc, lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) phải được xử lý nghiêm và công khai kết quả theo quy định.

Ngoài công tác điều tra, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện nghiêm các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trong đó, chú trọng kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển; thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm tại các bếp ăn tập thể.

Cục An toàn thực phẩm cũng nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, cùng các công văn của Bộ Y tế liên quan đến bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả và ngộ độc thực phẩm.

Sở Y tế các tỉnh Sơn La và Đồng Tháp được yêu cầu báo cáo kết quả điều tra, xử lý các vụ việc nêu trên về Cục An toàn thực phẩm theo đúng quy định.