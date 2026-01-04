Bạn không ngủ được, hãy thử cách này

Một nghiên cứu mới ghi nhận tập Thái cực quyền đều đặn có hiệu quả lâu dài với mất ngủ mạn tính, thậm chí không thua kém liệu pháp CBT tiêu chuẩn.

Các nhà khoa học đã chứng minh luyện tập Thái cực quyền giúp cải thiện mất ngủ hiệu quả. Ảnh: Dougal Waters.

Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí BMJ cho thấy Thái cực quyền có hiệu quả tương đương với liệu pháp trò chuyện trong điều trị mất ngủ mạn tính, The Telegraph đưa tin.

Bộ môn võ cổ truyền Trung Quốc này vốn đặc trưng bởi những động tác chậm rãi, uyển chuyển kết hợp hít thở sâu và thiền định, từ lâu đã được nhiều người chọn để cải thiện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Tại Anh, hướng dẫn của NHS thường khuyến nghị bác sĩ điều trị mất ngủ bằng cách quản lý lo âu, kê thuốc ngủ ngắn hạn hoặc trị liệu hành vi nhận thức (CBT) cho những trường hợp nặng. Nghiên cứu mới cho rằng Thái cực quyền có thể trở thành lựa chọn thay thế đáng cân nhắc.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Hong Kong (Trung Quốc), viết trên BMJ rằng kết quả “ủng hộ việc sử dụng Thái cực quyền như một phương pháp hỗ trợ dài hạn đối với chứng mất ngủ mạn tính ở người trung niên và cao tuổi”.

Trong nghiên cứu, 200 người trên 50 tuổi bị mất ngủ mạn tính được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm: một nhóm tập Thái cực quyền, nhóm còn lại thực hiện CBT. Tất cả đều không mắc bệnh mạn tính khác liên quan đến giấc ngủ, không tập luyện thể dục thường xuyên, chưa từng điều trị CBT trước đó và không làm việc ca đêm.

Mỗi người tham gia tập một giờ mỗi buổi, hai buổi mỗi tuần, tổng cộng 24 buổi. Họ tự đánh giá các triệu chứng như khó ngủ, ngủ chập chờn, thức dậy sớm và không ngủ lại được, đồng thời ghi nhận ảnh hưởng của tình trạng mất ngủ lên cuộc sống hàng ngày.

Sau ba tháng, các triệu chứng mất ngủ ở nhóm CBT cải thiện nhiều hơn so với nhóm tập Thái cực quyền. Tuy nhiên, khi được theo dõi sau một năm, nhóm tập Thái cực quyền lại ghi nhận hiệu quả duy trì tốt hơn, bằng hoặc thậm chí vượt nhóm CBT.

Nghiên cứu cũng cho thấy Thái cực quyền và CBT mang lại lợi ích tương đương về chất lượng sống, sức khỏe tâm thần và mức độ hoạt động thể chất. Theo nhóm tác giả, Thái cực quyền có thể là lựa chọn dễ tiếp cận và tiết kiệm hơn, trong bối cảnh nhiều người gặp khó khăn khi tiếp cận chuyên gia trị liệu.

“Kết quả cho thấy Thái cực quyền giúp cải thiện rõ rệt mức độ mất ngủ sau ba tháng tập luyện, và hiệu quả lâu dài không thua kém CBT vốn là tiêu chuẩn vàng trong điều trị mất ngủ mạn tính”.

Một nghiên cứu khác công bố đầu năm nay cũng cho thấy yoga có thể giúp tăng thêm đến hai giờ ngủ mỗi đêm, trong khi đi bộ hoặc chạy bộ làm giảm mức độ mất ngủ. Thái cực quyền nổi bật ở khả năng nâng cao chất lượng giấc ngủ tổng thể.