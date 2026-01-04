Người đàn ông ở TP.HCM hôn mê, ngưng tim vì món bánh trôi nước

Người đàn ông ở TP.HCM rơi vào tình trạng hôn mê, ngưng tim sau khi bị nghẹn bánh trôi nước trong lúc ăn tại nhà.

Ê-kíp cấp cứu hồi sức tim phổi cho người bệnh. Ảnh: BSCC.

Chia sẻ từ ca trực cấp cứu, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, cho biết bệnh nhân là một cụ ông 70 tuổi, đang ăn bánh trôi nước thì bất ngờ ho sặc sụa, không nói được, hai tay ôm cổ, da tím tái.

Sau vài phút, người đàn ông rơi vào trạng thái lơ mơ rồi nhanh chóng hôn mê. Phát hiện sự việc, con gái bệnh nhân lập tức kêu gọi hàng xóm hỗ trợ. Một số người tiến hành vỗ lưng, thực hiện thủ thuật Heimlich, thậm chí dùng tay móc họng và sờ thấy dị vật, song không thể lấy ra ngoài.

Tình trạng bệnh nhân diễn tiến xấu nhanh chóng. Ông cụ rơi vào hôn mê sâu và ngưng tim. Lúc này, gia đình mới gọi đến Trung tâm Cấp cứu 115.

Theo bác sĩ Tuệ, điều phối viên của 115 đã hướng dẫn người nhà thực hiện ép tim ngoài lồng ngực qua điện thoại, đồng thời chuyển thông tin cho ê-kíp cấp cứu ngoại viện.

Khi đội cấp cứu tiếp cận hiện trường, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, da xanh tái, nổi bông, tay chân lạnh, không bắt được mạch. Ê-kíp lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao, vừa ép tim liên tục, vừa khai thông đường thở bằng hút dị vật, đặt nội khí quản và bóp bóng oxy.

“Sau khoảng 15 phút hồi sinh tích cực, tim bệnh nhân đập trở lại. Người bệnh sau đó được chuyển thẳng về bệnh viện để tiếp tục điều trị và theo dõi chuyên sâu”, bác sĩ Tuệ cho biết.

Từ ca bệnh này, bác sĩ cảnh báo các loại bánh dẻo, dính như bánh trôi nước, bánh nếp, mochi… là dị vật đường thở đặc biệt nguy hiểm, nhất là với người cao tuổi, người có chức năng nuốt kém, răng yếu, hoặc ăn vội, ăn khi mệt hay sau khi sử dụng rượu bia.

Khi phát hiện người bị sặc, nghẹn có biểu hiện không nói được, ôm cổ, tím tái, người xung quanh cần gọi cấp cứu ngay lập tức, không nên chờ xử trí thất bại rồi mới liên hệ y tế. Việc vừa sơ cứu, vừa gọi cấp cứu 115 càng sớm càng tăng cơ hội sống cho bệnh nhân.

“Chỉ chậm vài phút, tình trạng thiếu oxy não có thể gây tổn thương não không hồi phục, thậm chí tử vong”, bác sĩ Tuệ nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Tuệ, ăn uống tưởng chừng là sinh hoạt đơn giản, nhưng với người cao tuổi, chỉ một khoảnh khắc bất cẩn cũng có thể trở thành ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.