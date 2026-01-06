Ngứa vùng kín là biểu hiện của bệnh gì?

Ngứa vùng kín là cảm giác ngứa ngáy xảy ra ở khu vực âm hộ hoặc âm đạo. Cảm giác này có thể xuất hiện thoáng qua hoặc kéo dài từng đợt, có lúc dữ dội hơn vào ban đêm và dịu lại vào ban ngày, gây khó chịu trong sinh hoạt thường nhật.

Tình trạng này đôi khi chỉ là phản ứng nhẹ của da do thay đổi nội tiết hoặc vệ sinh chưa đúng cách. Tuy nhiên, nếu đi kèm với các dấu hiệu như khí hư bất thường, có mùi khó chịu, nổi mụn hoặc sưng tấy, rất có thể đây là dấu hiệu của các bệnh lý phụ khoa. Trong trường hợp triệu chứng kéo dài không thuyên giảm, chị em nên chủ động đi khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.

Nguyên nhân dẫn đến ngứa vùng kín

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ngứa vùng kín trong đó thường gặp là:

Viêm âm đạo

Đây là bệnh phổ biến ở nữ giới trong độ tuổi sinh sản. Người bệnh có thể thấy ngứa dai dẳng, khí hư nhiều, mùi khó chịu – đặc biệt là sau quan hệ hoặc trước kỳ kinh.

Herpes sinh dục

Virus Herpes có thể gây ngứa và nổi các mụn nước quanh âm hộ, thậm chí lan vào trong âm đạo.

Ký sinh trùng vùng kín

Rận mu là loài ký sinh thường sống ở vùng lông mu, hút máu và gây ngứa dữ dội, đôi khi kèm theo vết trầy xước do gãi.

Vệ sinh không đúng cách

Việc lơ là trong việc giữ vệ sinh vùng kín, đặc biệt là vào những thời điểm nhạy cảm như kỳ kinh, sau quan hệ hay thụt rửa sâu có thể khiến vi khuẩn dễ dàng sinh sôi, gây kích ứng và ngứa rát. Ngoài ra, sử dụng dung dịch vệ sinh có chất tẩy mạnh hoặc nước không đảm bảo vệ sinh cũng là yếu tố làm vùng kín bị ảnh hưởng. Mặc đồ lót bó sát, không thấm hút tốt sẽ khiến khu vực này bí bách, là môi trường thuận lợi cho nấm và vi khuẩn phát triển.

Biến động nội tiết

Khi nội tiết trong cơ thể thay đổi – như trong giai đoạn thai kỳ, khi dùng thuốc tránh thai hoặc thời kỳ tiền mãn kinh – vùng kín có thể bị khô và ngứa. Việc suy giảm estrogen ở phụ nữ lớn tuổi làm thành âm đạo mỏng hơn, chất nhờn giảm, tạo cảm giác khô và ngứa.

Căng thẳng kéo dài

Tâm lý thường xuyên căng thẳng có thể làm rối loạn nội tiết, làm suy yếu hệ miễn dịch, từ đó tăng nguy cơ vi khuẩn, nấm xâm nhập vùng kín, gây ngứa.

Nhiễm nấm và vi khuẩn

Sự xâm nhập của nấm Candida hoặc trùng roi Trichomonas thường gây ngứa rát âm đạo, đi kèm với khí hư bất thường, có thể vón cục hoặc có mùi lạ. Một số trường hợp còn gây đau khi quan hệ hay tiểu tiện.

Bệnh sùi mào gà

Đây là bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc trưng bởi các mụn sùi ở khu vực âm hộ gây ngứa rát, khó chịu.

Viêm cổ tử cung

Bệnh có thể biểu hiện bằng ngứa âm đạo, kinh nguyệt không đều, đau rát khi quan hệ và chảy máu không rõ nguyên nhân.

Bệnh da liễu

Một số bệnh ngoài da như vảy nến, nấm da, lang ben…nếu xuất hiện ở vùng kín cũng gây ngứa và khó chịu.

Khi nào cần đi khám phụ khoa?

Tình trạng ngứa vùng kín khiến không ít phụ nữ lo lắng, đặc biệt là khi không rõ nguyên nhân cụ thể. Mức độ nguy hiểm của triệu chứng này phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra và tần suất tái phát.

Trong nhiều trường hợp, cảm giác ngứa chỉ xuất phát từ yếu tố sinh lý như vệ sinh chưa đúng cách, dị ứng với dung dịch vệ sinh hoặc thay đổi nội tiết. Khi đó, hiện tượng ngứa thường nhẹ và có thể tự cải thiện nếu chị em chú trọng giữ vùng kín luôn sạch sẽ, khô thoáng. Tuy nhiên, nếu kéo dài mà không được xử lý đúng cách, nó có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, thậm chí gây tâm lý ngại ngùng trong quan hệ vợ chồng.

Ngược lại, nếu ngứa âm đạo xuất phát từ các bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa, tình hình có thể trở nên nghiêm trọng. Các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, nấm hoặc virus có thể lan rộng, ảnh hưởng đến tử cung, vòi trứng, dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như vô sinh, thai ngoài tử cung…

Một số trường hợp ngứa vùng kín có thể được cải thiện bằng biện pháp chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên, nếu tình trạng kéo dài hoặc xuất hiện các biểu hiện nghiêm trọng, việc đến cơ sở y tế để thăm khám là điều cần thiết.

Đặc biệt, chị em nên đi khám sớm khi:

Cảm giác ngứa gây ảnh hưởng đến công việc, giấc ngủ và sinh hoạt hàng ngày;

Tình trạng không thuyên giảm sau khoảng một tuần áp dụng các cách xử lý tại nhà;

Âm hộ xuất hiện tổn thương như phồng rộp, viêm loét hoặc nổi mẩn;

Có hiện tượng sưng đỏ, đau rát vùng kín;

Dịch tiết âm đạo có mùi lạ, hôi tanh hoặc ra nhiều bất thường;

Cảm giác đau rát khi đi tiểu hoặc trong lúc quan hệ tình dục.

Khi đến khám, tùy vào tình trạng cụ thể, bệnh nhân có thể được chỉ định thực hiện các xét nghiệm liên quan như kiểm tra vùng chậu, soi tươi dịch âm đạo để xác định rõ nguyên nhân và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.