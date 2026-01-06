Rắn độc bò lên võng, phản xạ của người mẹ cứu con trong gang tấc

Phát hiện con rắn bò trên đầu võng nơi con trai đang ngủ, người mẹ phản xạ trong tích tắc, cứu con khỏi tình huống nguy hiểm.

Chị Yến Linh ném dép về phía con rắn để cứu con.

Trưa 3/1, sau khi con trai 11 tháng tuổi ngủ, chị Yến Linh (quê Khánh Hòa) tranh thủ rời võng để ăn cơm. Thế nhưng, ngay khi vừa ăn miếng đầu tiên, chị vô tình liếc mắt về phía chiếc võng để kiểm tra và khoảnh khắc ấy khiến người phụ nữ chết lặng.

Một con rắn đã bò lên võng, ngay sát phần đầu nơi đứa trẻ đang ngủ, thân rắn cuộn lại và hướng thẳng ánh nhìn về phía đứa trẻ. Cảnh tượng bất ngờ khiến chị Linh “mất hồn”.

“Đó là con mình. Con mình đang gặp nguy hiểm nên không kịp nghĩ gì ngoài việc cứu con”, chị Linh nói với Tri Thức - Znews.

Hành động bản năng của người mẹ

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chị chỉ kịp với tay chộp lấy chiếc dép đang mang và ném thẳng về phía con rắn, trong đầu thoáng qua nỗi sợ nếu ném trượt, con vật hoảng loạn lao thẳng vào võng thì hậu quả sẽ không thể lường trước.

May mắn, chiếc dép lại bay trúng mục tiêu một cách chính xác. Con rắn giật mình, thụt đầu xuống rồi rơi khỏi võng. Không bỏ lỡ khoảnh khắc nào, chị lao tới bế con, vừa chạy vừa kêu cứu trong trạng thái hoảng loạn tột độ.

“Tim tôi như muốn rơi ra ngoài, thở không nổi, người bủn rủn sắp ngất”, chị kể.

Ngay sau khi phát hiện rắn, chị Linh lập tức cầu cứu hàng xóm.

Người phụ nữ ôm chặt con vào lòng, vừa chạy vừa gọi lớn cầu cứu hàng xóm. Trong chốc lát, vài người đàn ông trong xóm đã có mặt, mang theo dụng cụ để truy đuổi con vật đang ẩn nấp quanh nhà.

Phải đến khi con rắn bị khống chế và tiêu hủy hoàn toàn, chị mới dám nhìn lại. Trước mắt chị là một con rắn thân xanh, to và dài hơn rất nhiều so với những gì chị hình dung trong khoảnh khắc hoảng loạn ban đầu. Nghĩ lại cảnh tượng con vật bò sát đầu đứa trẻ đang ngủ say, chị vẫn không khỏi rùng mình.

“Nếu nó có cắn mình thì chắc cũng phải liều mạng với nó để cứu con. May mắn là cả gia đình bình an”, người phụ nữ nhớ lại.

Theo chị Yến Linh, căn nhà nơi gia đình sinh sống cũng là quán ăn nên được thiết kế khá thoáng, ít vật dụng che chắn, ưu tiên không gian mở để tạo sự dễ chịu cho khách. Sự thông thoáng ấy vốn được chị xem là một lợi thế, cho đến khi sự cố bất ngờ xảy ra.

Phía sau nhà chị là khu vườn của hàng xóm đã bỏ hoang từ lâu, không người chăm sóc, cây cối mọc dày và rậm rạp. Rất có thể chính khoảng xanh um tùm này rất có thể là nơi con rắn trú ngụ trước khi bò sang nhà.

Ngay sau sự việc, người phụ nữ lập tức tìm cách khắc phục. Chị mua thuốc để phát quang khu vực xung quanh nhà, dọn dẹp lại những khoảng rậm rạp nhằm hạn chế nguy cơ rắn tiếp tục ẩn nấp, xâm nhập.

Đồng thời, chị Linh cũng trở nên cẩn trọng hơn trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là khi cho con nằm võng. Người phụ nữ thường xuyên kiểm tra khu vực sinh hoạt của cả gia đình, tự nhắc mình không được chủ quan sau khoảnh khắc thót tim ấy.

Đoạn video do chị Yến Linh đăng tải trên trang cá nhân nhanh chóng lan tỏa, thu hút gần 20.000 lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự thán phục trước phản xạ nhanh và sự quyết đoán của người mẹ.

Không ít người để lại chia sẻ như: “Bản năng của người mẹ là hành động dứt khoát và bình tĩnh”, “Làm mẹ đúng là siêu nhân”, hay “Đây chính là trực giác và bản năng mạnh mẽ chỉ xuất hiện khi con gặp nguy hiểm”.

Loài rắn có thể gây hoại tử tại vết cắn

Theo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Việt Nam là một trong những quốc gia có mức độ đa dạng cao về các loài rắn. Riêng họ rắn lục (Viperidae) hiện ghi nhận 22 loài đang phân bố trong tự nhiên.

Con rắn sau khi được hàng xóm chị Linh bắt.

Trong số này, nhóm rắn lục có màu xanh, thuộc giống Trimeresurus, gồm khoảng 8 loài khác nhau. Trong đó, rắn lục mép trắng, còn được người dân gọi với nhiều tên quen thuộc như rắn lục đuôi đỏ hay rắn lục tre, là loài được cho rằng đã xuất hiện trong video trên.

Bác sĩ Hoàng Văn Tuấn, khoa Bệnh nghề nghiệp và huyết học lâm sàng (A25), Bệnh viện Quân y 175, cho biết rắn lục đuôi đỏ nổi tiếng với nọc độc mạnh, gây rối loạn đông máu dẫn đến chảy máu nghiêm trọng.

Ngoài ra, nọc độc của rắn chứa hơn 20 thành phần khác nhau, gây ra hiện tượng tan máu, phù nề, nhiễm độc.

Sau khi bị rắn cắn, người bệnh thường xuất hiện các dấu hiệu rõ rệt tại chỗ. Vết thương thường có hai dấu nanh cách nhau khoảng 1-2 cm, kèm chảy máu và sưng nề nhanh chỉ sau vài phút. Sau khoảng 6 giờ, vùng sưng có thể lan rộng dọc theo chi, gây đau nhức, xuất huyết dưới da hoặc trong cơ; một số trường hợp xuất hiện bọng nước, nhiễm trùng hoặc hội chứng chèn ép khoang.

Nọc độc của rắn cũng gây ra các triệu chứng toàn thân. Người bệnh có thể bị phản vệ, chóng mặt, hồi hộp, lo lắng, thậm chí suy thận cấp. Ở những trường hợp nặng, đặc biệt khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn, nạn nhân có thể xuất huyết nhiều vị trí, tổn thương đa cơ quan và đối mặt nguy cơ đe dọa tính mạng.

Khi bị rắn lục cắn, các chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần hạn chế vận động tối đa, bởi cử động có thể khiến nọc độc lan nhanh hơn trong cơ thể. Việc quan trọng nhất là nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và tiêm huyết thanh kháng nọc phù hợp. Hiện nay, Việt Nam đã có huyết thanh chống độc dành riêng cho rắn lục xanh.

Bác sĩ cũng lưu ý là không rạch vết thương khi bị rắn lục cắn, vì thao tác này có thể gây mất máu cấp và làm tình trạng nặng hơn. Trong trường hợp có thể, nên bắt hoặc ghi nhận đặc điểm con rắn gây tai nạn để hỗ trợ bác sĩ xác định đúng loại huyết thanh cần sử dụng.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Trương Phước Hữu, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), tâm lý chung của nhiều người là hoảng loạn, la hét và cố gắng đuổi đánh hoặc bỏ chạy khi thấy rắn trong nhà. Tuy nhiên, tấn công hay bỏ chạy đều không phải cách xử lý tốt khi gặp rắn.

Khi phát hiện rắn, bạn cần nhanh chóng quan sát xung quanh và thông báo cho người xung quanh. Nếu có trẻ em, hãy đưa trẻ đến xa khu vực có rắn và dặn bé không được đến gần. Trường hợp các loài rắn độc dễ nhận biết như lục đuôi đỏ, hổ mang chúa, cạp nong, cạp nia, hãy chuẩn bị găng tay, mang ủng nếu có sẵn để tránh bị rắn cắn.

Sau đó, bạn có thể dùng cây gậy dài và nhẹ nhàng dọa đuổi chúng đi. Nếu rắn vẫn nằm yên trong hóc nhà, kẹt tủ hay quấn trong chăn, hãy để yên và đừng động đến chúng. Cách tốt nhất là gọi người có kinh nghiệm đuổi bắt rắn để cùng giải quyết, không nên xử lý một mình. Điều quan trọng nhất lúc này là giữ tâm lý bình tĩnh để giải quyết vấn đề, hành động dứt khoát.