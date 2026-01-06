Thiếu niên 17 tuổi ở TP.HCM bị đâm thấu ngực

Bị đâm thấu ngực, mất máu ồ ạt, nam thiếu niên 17 tuổi ở TP.HCM nhập viện trong tình trạng mạch và huyết áp không đo được. Các bác sĩ phải mở ngực khẩn cấp, hồi sức tích cực.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau khi qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân 17 tuổi, ngụ TP.HCM, được đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trong tình trạng đặc biệt nguy kịch. Thời điểm nhập viện, mạch người bệnh không bắt được, huyết áp không đo được, thở nhanh, da xanh tái, niêm nhạt.

Sau khi thăm khám, bác sĩ ghi nhận vết thương vùng lưng trái và hông trái do vật sắc gây ra, nghi ngờ tổn thương nặng vùng ngực.

Trước diễn tiến nguy hiểm, bác sĩ trực khoa Ngoại tổng quát cùng ê-kíp điều dưỡng khoa Cấp cứu lập tức triển khai hồi sức khẩn cấp. Người bệnh được thiết lập cùng lúc 5 đường truyền tĩnh mạch, chuẩn bị truyền máu khối lượng lớn để bù đắp tình trạng mất máu nặng.

Song song đó, các bác sĩ tiến hành siêu âm FAST tại giường, phát hiện tràn máu màng phổi trái lượng nhiều. Nhận định đây là ca tổn thương ngực nghiêm trọng, nguy cơ đe dọa tính mạng tức thì, kíp trực đã hội chẩn nhanh và quyết định đưa người bệnh lên phòng mổ khẩn cấp sau khoảng 45 phút hồi sức ban đầu.

Tại phòng mổ, các bác sĩ tiến hành mở ngực trái. Khi tiếp cận khoang màng phổi, ê-kíp ghi nhận lượng máu tràn lên tới khoảng 2,2 lít. Thùy dưới phổi trái có vết thương dài khoảng 2 cm, đang chảy máu và rò khí liên tục. Đây là nguyên nhân chính khiến người bệnh rơi vào tình trạng suy hô hấp và sốc mất máu nặng.

Ê-kíp phẫu thuật nhanh chóng khâu cầm máu vị trí phổi bị tổn thương, kiểm soát nguồn chảy máu. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, người bệnh bất ngờ xuất hiện tình trạng ngưng tim. Ngay lập tức, phẫu thuật viên thực hiện xoa bóp tim trực tiếp tại chỗ. Sau khoảng 5 phút can thiệp, tim người bệnh đập trở lại, phẫu thuật được tiếp tục trong điều kiện hồi sức tích cực.

Sau khoảng 90 phút phẫu thuật kết hợp hồi sức, các tổn thương chính được xử trí, tình trạng huyết động của người bệnh dần ổn định. Bệnh nhân được chuyển về theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tích cực tại khoa hồi sức.

Đến khoảng 5h sáng hôm sau, các chỉ số sinh tồn của người bệnh ổn định trở lại với mạch 80 lần/phút, huyết áp 120/70 mmHg, niêm mạc hồng hào. Kết quả xét nghiệm cho thấy hematocrit đạt 36,9%. Trong suốt quá trình cấp cứu và điều trị, người bệnh đã được truyền tổng cộng 10 đơn vị máu và tủa lạnh.

Sau nhiều ngày theo dõi, điều trị tích cực, đến ngày 3/1, tình trạng sức khỏe của nam thiếu niên hoàn toàn ổn định và được cho xuất viện.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, đây là ca chấn thương ngực nặng, diễn tiến rất nhanh và phức tạp. Việc phát hiện sớm tổn thương, quyết định phẫu thuật kịp thời cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận là yếu tố then chốt giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.