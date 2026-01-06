TP.HCM ghi nhận hơn 3.100 ca HIV mới trong vòng một năm

Từ ca nhiễm HIV đầu tiên năm 1990 đến nay, TP.HCM ghi nhận hơn 106.000 người từng nhiễm HIV. Dịch bệnh vẫn tập trung ở nhóm nguy cơ cao, chủ yếu lây qua đường tình dục không an toàn.

Đường lây nhiễm chủ yếu trong các ca HIV mới được phát hiện là quan hệ tình dục không an toàn. Ảnh: Tạo bởi AI.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm TP.HCM gửi UBND TP.HCM, tính đến năm 2025, thành phố ghi nhận lũy tích 106.409 người nhiễm HIV kể từ ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào năm 1990.

Trong số này, 17.995 người đã không qua khỏi, 64.125 người nhiễm HIV còn sống, đang được quản lý và điều trị. Số còn lại đã chuyển đi địa phương khác, bỏ điều trị hoặc mất dấu theo dõi.

Tính đến tháng 9/2025, tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư tại TP.HCM ở mức 0,49%, tương ứng 66.315 ca nhiễm trên tổng dân số hơn 13,5 triệu người.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, TP.HCM phát hiện 3.197 trường hợp nhiễm HIV mới. Nam giới chiếm 87% số ca mới được ghi nhận.

Phân tích theo độ tuổi cho thấy nhóm 15-29 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 42%. Các ca nhiễm mới cũng ghi nhận nhiều ở nhóm 30-39 tuổi và nhóm trên 40 tuổi, cho thấy HIV không còn giới hạn ở một nhóm tuổi nhất định.

Một thanh niên được tư vấn xét nghiệm HIV. Ảnh: KNT.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đường lây nhiễm chủ yếu trong các ca HIV mới được phát hiện là quan hệ tình dục không an toàn, chiếm 81%. Khoảng 90% người nhiễm HIV mới thuộc nhóm có hành vi nguy cơ cao.

Trong đó, nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) chiếm 54% tổng số ca nhiễm mới. Ngoài ra còn có người nghiện chích ma túy, người chuyển giới, vợ/chồng hoặc bạn tình của người nhiễm HIV, bạn tình hoặc bạn chích của các đối tượng nguy cơ cao.

Ước tính hiện nay, TP.HCM có khoảng 72.067 nam quan hệ tình dục đồng giới và 18.789 người nghiện tiêm chích ma túy.

Trong năm 2025, các chương trình tiếp cận cộng đồng đã tiếp cận và cung cấp dịch vụ dự phòng cho 62.366 người thuộc nhóm nguy cơ cao, đạt độ bao phủ khoảng 60%.

Các hoạt động can thiệp giảm hại được triển khai thông qua nhiều hình thức như tiếp cận trực tiếp và tiếp cận qua mạng xã hội, nhằm truyền thông thay đổi hành vi và kết nối người dân với các dịch vụ y tế.

Hơn 20.000 lượt người đã được tư vấn, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS cũng như các bệnh lây qua đường tình dục. Gần 17.000 lượt người được cung cấp bao cao su, chất bôi trơn, bơm kim tiêm sạch.

Thông qua hoạt động xét nghiệm sàng lọc, ngành y tế phát hiện 12 trường hợp dương tính với HIV và đã kết nối các trường hợp này vào chương trình điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV). Ngoài ra, 811 trường hợp được cung cấp dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP).

Đến ngày 30/11/2025, TP.HCM có 60.225 bệnh nhân đang được điều trị ARV. Trong 11 tháng đầu năm, 82% bệnh nhân được điều trị ARV ngay sau khi phát hiện dương tính.

Đáng chú ý, tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV từ 6 tháng trở lên có kết quả xét nghiệm tải lượng virus HIV dưới ngưỡng phát hiện đạt 99%, cho thấy hiệu quả điều trị cao và góp phần giảm nguy cơ lây truyền trong cộng đồng.

Chương trình PrEP được triển khai tại 48 cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, bao gồm các trung tâm y tế công lập, bệnh viện và phòng khám tư nhân. Tính đến tháng 11/2025, gần 28.000 người đã được tiếp cận và sử dụng PrEP.

Trong công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, TP.HCM duy trì tỷ lệ lây truyền dưới 1%. Khoảng 95% phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV trong thai kỳ và khi chuyển dạ; 97% phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị ARV dự phòng.

Ngoài ra, 100% trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, góp phần giảm đáng kể số trẻ nhiễm HIV mới.

Bên cạnh đó, thành phố tăng cường điều trị đồng nhiễm HIV - lao và HIV - viêm gan C. Tỷ lệ bệnh nhân đồng nhiễm HIV và lao được điều trị đồng thời ARV và lao đạt 99,5%. Trong điều trị viêm gan C, hơn 94% người bệnh đạt đáp ứng vi rút bền vững sau điều trị.