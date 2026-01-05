Người có đủ 2 con sắp được ưu tiên mua, thuê nhà ở xã hội

Bộ Y tế đang phối hợp Bộ Xây dựng để xây dựng thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư 05/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, trong đó có ưu tiên cho người sinh đủ 2 con.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết Luật Dân số sẽ có hiệu lực từ 1/7/2026.

Chiều 5/1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 13 luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Các luật gồm: Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Luật Giám định tư pháp; Luật Thi hành án dân sự; Luật Dân số; Luật Phòng bệnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Trí tuệ nhân tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Công nghệ cao; Luật Chuyển đổi số; Luật Xây dựng; Luật Hàng không dân dụng Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Cấm lựa chọn và tiết lộ giới tính thai nhi

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết Luật Dân số sẽ có hiệu lực từ 1/7/2026. Luật có nhiều quy định mới so với Pháp lệnh dân số, trong đó, có các biện pháp duy trì mức sinh thay thế. Cụ thể như, trường hợp sinh con thứ hai, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 7 tháng, lao động nam là 10 ngày làm việc khi vợ sinh con. Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với: Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế; phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với người có từ 2 con đẻ trở lên.

Đáng chú ý, theo quy định, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chính quyền địa phương cấp tỉnh quy định mức hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ do Chính phủ quy định.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại họp báo. Ảnh: PV.

Ngoài ra, luật mới cũng bổ sung các quy định về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Cụ thể, luật cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; cấm thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi, trừ trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định để phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh liên quan đến giới tính.

Luật cũng khuyến khích đưa nội dung không trọng nam hơn nữ, không lựa chọn giới tính khi sinh vào hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Đồng thời, quy định đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người có hành vi thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để phá thai và việc đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh này thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Luật cũng bổ sung các quy định về thích ứng với già hóa dân số. Trong đó, chủ động chuẩn bị cho tuổi già như chuẩn bị về sức khỏe, tài chính, tâm lý; tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tham gia học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng để duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và chức năng xã hội; tham gia các hoạt động hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi. Quy định chăm sóc người cao tuổi, phát triển đa dạng các hình thức chăm sóc người cao tuổi như tự chăm sóc, chăm sóc tại nhà và cộng đồng...

Đang xây dựng mẫu giấy tờ, điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Thông tin thêm về quy định ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở với người có từ 2 con đẻ trở lên, ông Phạm Vũ Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Dân số - Bộ Y tế, cho biết các chính sách lớn quy định trong luật mang tính nguyên tắc chung.

Về chính sách duy trì mức sinh thay thế, ông Hoàng nói bên cạnh các quy định mang tính khung, căn cơ, dài hạn có các quy định cụ thể. Trong đó, có bổ sung đối tượng được mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Ông thông tin trong luật đã có các quy định chỉnh sửa rất cụ thể một số điều của Luật Nhà ở. Theo đó, sửa chi tiết các điều 76 về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, điều 77 quy định hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Hiện Bộ đang tham mưu Chính phủ xây dựng các nghị định, thông tư của Bộ Y tế để hướng dẫn luật. Bộ cũng đang phối hợp với Bộ Xây dựng để xây dựng thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư 05/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Dự kiến hoàn thành trước 15/5/2026.