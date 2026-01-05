Những món càng ăn mỡ máu càng giảm

Không ít thực phẩm quen thuộc có khả năng hỗ trợ kiểm soát cholesterol khi được đưa vào bữa ăn hàng ngày một cách hợp lý.

Các loại cá béo được chứng minh là cải thiện chỉ số mỡ máu, tốt cho tim mạch. Ảnh: Freepik.

Chế độ ăn uống hàng ngày có ảnh hưởng trực tiếp đến cholesterol và sức khỏe tim mạch. Theo huấn luyện viên dinh dưỡng Chris Freytag, một số loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn có thể góp phần làm giảm mỡ máu theo thời gian. Khi lựa chọn đúng và duy trì đều đặn, việc kiểm soát cholesterol của người bệnh sẽ không còn quá khó khăn.

Khoai lang

Khoai lang là loại thực phẩm mang lại lợi ích rõ rệt cho tim mạch. Loại củ này giàu chất xơ hòa tan, giúp liên kết với acid mật trong ruột, từ đó kéo cholesterol dư thừa ra khỏi cơ thể thay vì hấp thu trở lại vào máu.

Ngoài ra, khoai lang có chỉ số đường huyết thấp hơn khoai tây thông thường, giúp ổn định đường huyết - yếu tố gián tiếp ảnh hưởng đến mỡ máu. Đây cũng là thực phẩm quen thuộc tại nhiều vùng “Blue Zones”, nơi người dân sống thọ nhờ chế độ ăn giàu thực vật.

Yến mạch và lúa mạch

Yến mạch và lúa mạch từ lâu được xem là “bộ đôi” tốt cho tim mạch. Cả hai chứa beta-glucan, một dạng chất xơ hòa tan có khả năng làm chậm hấp thu cholesterol LDL và giảm lượng cholesterol được tái tuần hoàn trong cơ thể. Ăn các loại thực phẩm này thường xuyên giúp ổn định đường huyết, tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Dầu olive

Dầu olive là một trong những nguồn chất béo lành mạnh được nghiên cứu nhiều nhất. Nhờ giàu chất béo không bão hòa đơn, dầu ô liu giúp giảm cholesterol xấu và duy trì cholesterol tốt ở mức có lợi. Ngoài ra, dầu olive còn chứa polyphenol - hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ thành mạch và giảm viêm. Việc thay thế bơ động vật hoặc dầu tinh luyện bằng dầu olive trong nấu ăn hàng ngày được cho là có tác động lâu dài trong việc kiểm soát mỡ máu.

Cà tím

Cà tím là loại thực phẩm ít calo nhưng giàu chất xơ và chất chống oxy hóa như anthocyanin, giúp bảo vệ mạch máu. Khi dùng cà tím để thay thế các món chiên, xào nhiều chất béo bão hòa, tổng lượng calo và chất béo xấu trong bữa ăn sẽ giảm đáng kể, từ đó hỗ trợ bạn kiểm soát cholesterol.

Bưởi

Bưởi không chỉ giàu vitamin C mà còn chứa flavonoid naringenin - hợp chất được ghi nhận giúp cải thiện chức năng mạch máu và hạn chế hình thành mảng xơ vữa. Một số nghiên cứu cho thấy ăn bưởi thường xuyên có thể giúp giảm cholesterol xấu đáng kể. Tuy nhiên, bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc hạ mỡ máu, vì vậy người bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Cá hồi và các loại cá béo

Các loại cá béo như cá mòi, cá thu là nguồn cung cấp omega-3 dồi dào. Omega-3 giúp giảm triglyceride, cải thiện tỷ lệ LDL/HDL và giảm viêm toàn thân - yếu tố đóng vai trò quan trọng trong tiến triển bệnh tim mạch. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị mỗi người nên ăn cá béo ít nhất hai lần mỗi tuần.

Các loại hạt

Các loại hạt đặc biệt là óc chó và hạnh nhân, cung cấp chất béo không bão hòa, chất xơ và nhiều hợp chất thực vật. Óc chó giàu omega-3, trong khi hạnh nhân chứa vitamin E giúp bảo vệ thành mạch. Ăn một nắm nhỏ các loại hạt mỗi ngày có thể góp phần cải thiện cholesterol nếu được duy trì đều đặn.

Tỏi

Tỏi từ lâu được xem là “vị thuốc trong gian bếp”. Các nghiên cứu cho thấy tỏi có thể giúp hạn chế cholesterol bám vào thành mạch và cải thiện lưu thông máu. Việc sử dụng tỏi tươi thường xuyên mang lại lợi ích tốt hơn so với tỏi đã chế biến.

Việt quất

Việt quất nổi bật với hàm lượng cao các chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin - hợp chất tạo màu xanh tím đặc trưng. Những hoạt chất này giúp giảm tình trạng viêm mạn tính, cải thiện chức năng nội mạc mạch máu và hạn chế quá trình oxy hóa cholesterol LDL, từ đó góp phần bảo vệ thành mạch và hỗ trợ kiểm soát mỡ máu.

Nhiều nghiên cứu ghi nhận việc bổ sung việt quất mỗi ngày có thể cải thiện các chỉ số liên quan đến sức khỏe tim mạch, nhất là khi được duy trì đều đặn trong chế độ ăn hàng ngày.