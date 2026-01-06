Bên trong khoa cấp cứu truyền nhiễm ở bệnh viện tuyến cuối

10h sáng, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tiếp nhận người đàn ông 47 tuổi được người thân dìu vào viện. Miệng ông méo cứng, phát âm khó, những câu nói đứt quãng, méo tiếng nhưng vẫn đủ để bác sĩ hiểu điều khiến ông hoảng sợ. Vài ngày trước đó, ông vô tình quệt tay vào đinh. Vết thương quá nhỏ nên chỉ rửa nước rồi bỏ qua, không tiêm phòng. Khi nhập viện, vết xước trên tay đã khô, gần như lành hẳn, không còn dấu hiệu nhiễm trùng.