Người phụ nữ nhập viện với vùng ngực đầy mủ, biến dạng

Sau tiêm filler nâng ngực tại cơ sở không phép, người phụ nữ gần 30 tuổi nhập viện trong tình trạng áp xe vú, sưng đau, biến dạng và phải phẫu thuật nạo mô hoại tử.

Ngực bệnh nhân sưng đau, biến dạng sau khi tiêm filler. Ảnh minh họa: Thế Bằng.

Người phụ nữ gần 30 tuổi đến Bệnh viện Da liễu Trung ương cấp cứu trong tình trạng nhiễm trùng nặng vùng vú phải, với các biểu hiện sưng, nóng, đỏ, đau và biến dạng bầu vú. Nguyên nhân được xác định là biến chứng sau tiêm chất làm đầy (filler HA) vào ngực khoảng một tháng trước đó.

Theo khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho hay vì mong muốn cải thiện vòng một, có được dáng ngực căng tròn và quyến rũ, cô đã tìm đến một cơ sở thẩm mỹ không rõ tên để tiêm filler HA vào ngực. Khoảng 2 tuần sau tiêm, bệnh nhân bắt đầu nhận thấy xuất hiện các khối cứng trong ngực. Tình trạng này không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn, bầu ngực dần sưng to, nóng, đỏ và đau nhiều, buộc bệnh nhân phải đến bệnh viện thăm khám.

TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, cho biết sau khi khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ đã hội chẩn và chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe vú phải sau tiêm filler. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu để xử lý ổ nhiễm trùng.

"Trong quá trình mổ, ê-kíp đã lấy bỏ tổ chức mô tuyến vú và mô mỡ hoại tử, hút ra khoảng 150 ml dịch mủ và hỗn dịch hoại tử, đồng thời đặt dẫn lưu để bơm rửa khoang áp xe. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị", TS.BS Nguyễn Hữu Quang nói.

Ê-kíp đã lấy bỏ tổ chức mô tuyến vú và mô mỡ hoại tử, hút ra khoảng 150 ml dịch mủ và hỗn dịch hoại tử. Ảnh: BVCC.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Quang, nhu cầu làm đẹp, mong muốn có vòng một đầy đặn, gợi cảm là điều hoàn toàn chính đáng đối với phụ nữ. Tuy nhiên, trước khi can thiệp bất kỳ phương pháp thẩm mỹ nào, người dân cần tìm hiểu kỹ lưỡng về cơ sở thực hiện, trình độ và chứng chỉ của người làm thủ thuật, cũng như phương pháp và sản phẩm sử dụng có được cấp phép, đáp ứng tiêu chuẩn y tế hay không.

Thực tế cho thấy nâng ngực bằng tiêm filler HA từng được quảng cáo rầm rộ với những lời hứa hẹn hấp dẫn như "nhanh, không phẫu thuật, không đau, không cần nghỉ dưỡng". Tuy nhiên, đây là phương pháp tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ và biến chứng nguy hiểm.

"Ngực là vùng mô lớn, giàu mạch máu, hệ bạch huyết phức tạp và đặc biệt chứa cấu trúc mô tuyến vú, trong khi các loại filler không được thiết kế để tiêm với khối lượng lớn vào khu vực này. Bên cạnh đó, phần lớn filler dùng để nâng ngực trên thị trường là sản phẩm trôi nổi, không được cấp phép, thậm chí là silicone lỏng, filler công nghiệp hoặc chất làm đầy không rõ nguồn gốc", chuyên gia nhấn mạnh.

Một vấn đề khác là không thể kiểm soát sự lan tỏa của filler trong mô ngực. Chất làm đầy có thể gây vón cục, biến dạng, viêm nhiễm kéo dài và rất khó xử lý triệt để. Trên thực tế, các bác sĩ đã ghi nhận nhiều biến chứng nguy hiểm như ngực cứng, lồi lõm, mất dáng tự nhiên, đau khi chạm; viêm nhiễm kéo dài dẫn đến áp xe, hoại tử, buộc phải phẫu thuật nạo vét mô viêm.

Theo bác sĩ Quang, filler cũng có thể di chuyển khỏi vị trí tiêm ban đầu, chảy xuống vùng nách, bụng hoặc lưng, gây biến dạng cơ thể nghiêm trọng. Ở thể nặng, tiêm filler còn có nguy cơ gây tắc mạch, hoại tử da và thậm chí đe dọa tính mạng.

Ngoài ra, filler trong mô ngực còn ảnh hưởng đến việc tầm soát ung thư vú, cản trở siêu âm và chụp nhũ ảnh, khiến việc phát hiện sớm các tổn thương ác tính trở nên khó khăn hơn. Đáng lo ngại là ngay cả khi phẫu thuật, việc lấy filler ra hoàn toàn cũng rất khó hoặc không thể, và không có gì đảm bảo mô ngực có thể phục hồi như ban đầu.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Quang, hiện nay, phương pháp nâng ngực an toàn được khuyến cáo là phẫu thuật đặt túi ngực bằng túi gel silicone đạt chuẩn y khoa, thực hiện tại các bệnh viện được cấp phép. Ca phẫu thuật nâng ngực cũng đòi hỏi bác sĩ phẫu thuật tạo hình có chứng chỉ hành nghề trực tiếp thực hiện, với quy trình ghiêm ngặt và theo dõi hậu phẫu rõ ràng.