Giải mã về ham muốn tình dục của phụ nữ

  • Thứ năm, 19/3/2026 20:47 (GMT+7)
Trong hành trình dài của cuộc đời, ham muốn tình dục của phụ nữ được ví như một bản nhạc với những nốt thăng, nốt trầm, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ tâm lý, thể chất và những biến động của đời sống.

Sự biến động nội tiết tố trong từng giai đoạn sinh lý là tác nhân trực tiếp chi phối ham muốn tình dục.

Tuy nhiên, khi ngọn lửa ham muốn nguội lạnh, những "nốt trầm" kéo dài gây ra sự phiền muộn, đó là lúc phụ nữ cần nhìn nhận lại sức khỏe nội tại một cách khoa học và nghiêm túc.

Không có con số cụ thể nào để định nghĩa ham muốn tình dục thấp

Nhiều phụ nữ cảm thấy lo lắng khi nhu cầu của mình không còn như thời đôi mươi hoặc thấp hơn so với bạn đời. Thế nhưng, các chuyên gia y khoa khẳng định: Không có một định nghĩa duy nhất hay một con số cụ thể nào để đo lường mức độ ham muốn "bình thường". Mỗi cá nhân riêng biệt có những nhu cầu khác nhau tùy vào độ tuổi và hoàn cảnh.

Một mối quan hệ vẫn có thể bền chặt ngay cả khi tần suất gần gũi giảm đi. Vấn đề chỉ thực sự trở nên đáng ngại khi tình trạng thiếu hứng thú kéo dài, gây ra sự khó chịu về mặt tinh thần hoặc làm rạn nứt sự gắn kết đôi lứa - đây là hội chứng rối loạn ham muốn và kích thích tình dục.

Những nguyên nhân chủ yếu

Sự suy giảm ham muốn thường không đến từ một nguyên nhân đơn lẻ mà là kết quả của nhiều yếu tố phức tạp.

Rào cản từ thể chất và lối sống

Các bệnh lý mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh động mạch vành hay các rối loạn thần kinh có thể gián tiếp "bào mòn" năng lượng tình dục. Đặc biệt, một số loại thuốc điều trị trầm cảm (như nhóm SSRIs) được xem là "tác nhân phụ" phổ biến nhất gây giảm hưng phấn.

Duy trì ham muốn tình dục rất quan trọng trong đời sống hôn nhân.

Bên cạnh đó, thói quen lạm dụng rượu bia, thuốc lá hoặc tình trạng kiệt sức do gánh nặng chăm sóc gia đình cũng khiến cơ thể không còn tâm trí cho việc gần gũi.

Các giai đoạn ảnh hưởng đến nội tiết tố

Phụ nữ trải qua nhiều giai đoạn biến đổi hormone lớn trong đời. Thời kỳ mãn kinh với sự sụt giảm estrogen thường gây khô âm đạo và đau đớn khi quan hệ, tạo nên tâm lý sợ hãi, né tránh. Tương tự, giai đoạn mang thai và cho con bú cũng là lúc nội tiết tố thay đổi thất thường, cộng thêm sự mệt mỏi về thể xác khiến ham muốn tạm thời bị "đóng băng".

Ảnh hưởng của tâm lý và cảm xúc

Những tổn thương trong quá khứ, sự tự ti về ngoại hình, áp lực tài chính hay những mâu thuẫn âm ỉ chưa được giải quyết với bạn đời đều có thể là rào cản ngăn họ mở lòng. Khi sợi dây gắn kết cảm xúc bị lỏng lẻo, ham muốn thể xác cũng theo đó mà nhạt phai.

Chủ động tìm lại sự cân bằng

Điều quan trọng nhất mà phụ nữ cần nhớ là: Bạn không nhất thiết phải đạt đến mức độ bệnh lý mới cần tìm kiếm sự giúp đỡ. Nếu cảm thấy phiền lòng, hãy bắt đầu từ những bước nhỏ nhất để tự chữa lành.

Thay đổi lối sống: Một chế độ ăn uống khoa học, rèn luyện thể chất để tăng lưu thông máu và học cách quản lý căng thẳng sẽ giúp cải thiện tâm trạng đáng kể.

Giao tiếp cởi mở: Hãy nói chuyện với bạn đời về những thay đổi của mình. Sự thấu hiểu và các kỹ thuật tình dục mới có thể giúp cả hai tìm lại nhịp điệu chung.

Tham vấn y khoa: Đừng ngần ngại trao đổi với bác sĩ phụ khoa. Đôi khi giải pháp chỉ đơn giản là điều chỉnh liều lượng thuốc đang dùng hoặc áp dụng các liệu pháp thay thế hormone an toàn.

Suy giảm ham muốn không phải là một khiếm khuyết, mà là một tín hiệu từ cơ thể yêu cầu được chăm sóc và thấu hiểu hơn. Việc đối diện trực tiếp với vấn đề bằng tư duy khoa học và thái độ.

15:06 19/3/2026

14:07 19/3/2026

Bác sĩ Phùng Anh / Sức Khoẻ & Đời Sống

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

