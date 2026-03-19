Nếu không muốn con dậy thì sớm, ba mẹ cần lưu ý

Dậy thì sớm ngày càng phổ biến ở trẻ nhỏ, nhưng phần lớn trường hợp vẫn có thể kiểm soát nếu ba mẹ phát hiện kịp thời.

Dậy thì sớm không còn là chuyện hiếm gặp, khi ngày càng nhiều trẻ bắt đầu có những thay đổi cơ thể từ rất sớm. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng phụ huynh vẫn có nhiều lý do để lạc quan, bởi với sự theo dõi, điều trị và thay đổi thói quen phù hợp, phần lớn trẻ vẫn có thể trải qua tuổi thiếu niên bình thường và phát triển khỏe mạnh khi trưởng thành.

Dậy thì sớm ngày càng trở nên phổ biến. Ảnh: Adobe Stock.

Vì sao trẻ dậy thì sớm?

Dậy thì sớm thường được chia thành hai dạng chính, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Phổ biến nhất là dậy thì sớm trung ương, xảy ra khi não bộ kích hoạt quá sớm quá trình sản xuất các hormone điều khiển dậy thì. Tình trạng này liên quan đến sự tiết sớm hormone gonadotropin từ tuyến yên trong não, khiến buồng trứng hoặc tinh hoàn bắt đầu sản xuất hormone giới tính. Dậy thì sớm trung ương gặp ở bé gái nhiều hơn bé trai.

Dạng thứ hai là dậy thì sớm ngoại biên. Khác với dạng trung ương, tình trạng này không bắt nguồn từ sự kích hoạt của não mà do cơ thể sản xuất estrogen hoặc androgen từ các cơ quan khác như buồng trứng, tinh hoàn hoặc tuyến thượng thận. Một số bệnh lý hoặc rối loạn nội tiết có thể dẫn đến sự gia tăng hormone giới tính bất thường, khiến trẻ xuất hiện các dấu hiệu dậy thì sớm.

Trong nhiều trường hợp, đặc biệt ở bé gái, nguyên nhân dậy thì sớm không được xác định rõ ràng. Các bác sĩ gọi đây là dậy thì sớm vô căn, chiếm khoảng 90-95% trường hợp.

Làm gì để hạn chế trẻ dậy thì sớm?

Theo Healthline, việc điều chỉnh lối sống và môi trường sống từ sớm vẫn có thể góp phần làm chậm hoặc giảm nguy cơ trẻ bước vào dậy thì quá sớm, giúp quá trình trưởng thành diễn ra gần với nhịp sinh học tự nhiên hơn.

Quản lý cân nặng

Nhiều nghiên cứu ghi nhận trẻ thừa cân hoặc béo phì có xu hướng dậy thì sớm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Nguyên nhân là mô mỡ không chỉ đơn thuần là nơi dự trữ năng lượng mà còn có khả năng tham gia vào quá trình chuyển hóa hormone, đặc biệt là estrogen. Khi lượng mỡ tích tụ quá nhiều, nồng độ hormone này có thể tăng lên, từ đó kích hoạt sớm các tín hiệu dậy thì.

Vì vậy, việc duy trì chế độ ăn cân đối, hạn chế đồ ăn nhanh, nước ngọt, thực phẩm nhiều đường và chất béo, đồng thời khuyến khích trẻ vận động đều đặn mỗi ngày không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn góp phần ổn định hệ nội tiết.

Thiết lập thói quen ngủ sớm

Bên cạnh đó, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng nhưng thường bị xem nhẹ. Hệ nội tiết của trẻ hoạt động theo nhịp sinh học ngày - đêm, trong đó nhiều hormone quan trọng được tiết ra mạnh vào ban đêm.

Khi trẻ ngủ muộn, thiếu ngủ hoặc thường xuyên bị gián đoạn giấc ngủ, sự cân bằng hormone có thể bị ảnh hưởng, kéo theo nguy cơ rối loạn quá trình phát triển. Việc thiết lập thói quen ngủ sớm, ngủ đủ giấc theo độ tuổi và hạn chế thiết bị điện tử trước giờ đi ngủ là những điều đơn giản nhưng có ý nghĩa lâu dài.

Sử dụng thực phẩm chức năng có kiểm soát

Ngoài ra, việc sử dụng các sản phẩm bổ sung cũng cần được cân nhắc thận trọng. Một số phụ huynh có xu hướng tìm đến các sản phẩm “tăng chiều cao” hoặc thực phẩm chức năng với kỳ vọng giúp con phát triển tốt hơn.

Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng chỉ định, những sản phẩm này có thể tác động đến cân bằng hormone, thậm chí làm rối loạn quá trình dậy thì. Do đó, mọi can thiệp liên quan đến hormone hoặc phát triển thể chất của trẻ nên có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.

Phát hiện sớm để can thiệp kịp thời

Cuối cùng, việc nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường là rất quan trọng. Những biểu hiện như phát triển ngực sớm ở bé gái, tăng chiều cao nhanh bất thường, thay đổi giọng nói hoặc các đặc điểm sinh dục trước độ tuổi bình thường cần được chú ý. Khi có nghi ngờ, cha mẹ nên đưa trẻ đến khám tại chuyên khoa nội tiết nhi để được đánh giá và can thiệp kịp thời nếu cần.