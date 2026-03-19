Tôi cạo trọc đầu, sống với ung thư ở tuổi 28

Với những người từng mắc ung thư, cuộc chiến ấy sẽ không bao giờ thật sự kết thúc. Nó ở lại trong vết sẹo nhỏ trên ngực, trong những viên thuốc tôi phải uống mỗi ngày và trong những lần tái khám lặp đi lặp lại. Nhưng với tôi, những điều đó nhắc rằng mình đã đi qua một trận chiến khốc liệt mà vẫn còn đứng đây, vẫn còn được ôm con, được làm việc và được tiếp tục sống những ngày rất đỗi bình thường.