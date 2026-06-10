5 món ăn hại thận nhiều người vẫn ăn mỗi ngày mà không hay

Việc duy trì những thói quen ăn uống sai lầm dưới đây sẽ khiến lá thận bị quá tải và tổn thương nghiêm trọng.

Thận là cơ quan bộ lọc của cơ thể, làm việc không ngừng nghỉ để đào thải độc tố. Việc duy trì những thói quen ăn uống sai lầm dưới đây sẽ khiến lá thận bị quá tải và tổn thương nghiêm trọng. Dưới đây là 5 bữa sáng có thể gây hại thận ít người chú ý.

Các loại thịt chế biến sẵn

Các món ăn nhanh như bánh mì kẹp xúc xích, thịt xông khói hay lạp xưởng là lựa chọn yêu thích của nhiều người vì sự tiện lợi, nhanh gọn. Tuy nhiên, các loại thịt chế biến sẵn này chứa một lượng muối (natri) và chất bảo quản nitrat cực kỳ cao. Khi cơ thể hấp thụ quá nhiều natri, huyết áp sẽ tăng vọt, tạo áp lực khủng khiếp lên các mạch máu ở thận và lâu dần làm suy giảm chức năng lọc của cầu thận.

Mì ăn liền (mì gói)

Mì gói tàn phá thận trước hết do chứa lượng muối cực cao, làm tăng huyết áp và gây áp lực lớn lên hệ thống lọc. Ngoài ra, chất béo chuyển hóa từ dầu chiên trong mì gây xơ vữa mạch máu, làm giảm lượng máu nuôi thận, trong khi các chất phụ gia và chất bảo quản buộc thận phải làm việc quá công suất để đào thải, dễ dẫn đến viêm nhiễm và sỏi thận. Nguy hiểm nhất, thói quen ăn mì gói thường xuyên còn tăng nguy cơ tiểu đường và béo phì - hai nguyên nhân hàng đầu phá hủy cầu thận và gây suy thận mạn tính.

7 bữa sáng có thể gây hại thận ít người chú ý.

Thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ

Ăn cháo kèm quẩy nóng, bánh rán hay khoai tây chiên vào buổi sáng là thói quen của không ít người châu Á. Những món ăn chiên ngập dầu này chứa rất nhiều chất béo bão hòa và các hợp chất AGEs (sản phẩm glycat hóa bền vững) sinh ra trong quá trình chiên ở nhiệt độ cao. Chúng gây ra các phản ứng viêm hệ thống, làm xơ vữa mạch máu nuôi thận, dẫn đến tình trạng suy thận mạn tính tiến triển âm thầm.

Bánh ngọt

Một chiếc bánh ngọt, bánh sừng bò hay bánh quy kết hợp cùng một ly sữa đặc buổi sáng có vẻ rất thơm ngon nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ phá hủy thận rất lớn. Lượng đường fructose cao trong các loại thực phẩm này làm tăng nồng độ axit uric trong máu, tạo áp lực và gây viêm ở các ống thận. Nguy hiểm hơn, ăn nhiều đường dẫn đến bệnh tiểu đường, nguyên nhân hàng đầu gây ra biến chứng suy thận giai đoạn cuối.

Đồ ăn thừa từ tối hôm trước để qua đêm

Vì tiết kiệm thời gian và tránh lãng phí, nhiều gia đình có thói quen hâm nóng lại thức ăn thừa của ngày hôm trước để làm bữa sáng. Thức ăn để qua đêm, đặc biệt là các loại rau xanh và hải sản, rất dễ sinh ra chất độc nitrite do vi khuẩn phân hủy. Nitrite khi đi vào cơ thể không chỉ gây ngộ độc mạn tính, làm tăng gánh nặng thải độc cho thận mà còn là chất độc có khả năng gây ung thư hàng đầu.

Để bảo vệ "bộ lọc" quý giá của cơ thể, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên hướng tới một bữa sáng thanh đạm, ít muối, ít dầu mỡ và giàu chất xơ. Bạn nên ưu tiên lựa chọn các loại thực phẩm tự nhiên như khoai lang luộc, ngô luộc, cháo yến mạch nguyên cám kết hợp với một vài lát ức gà hoặc một quả trứng luộc vừa phải.

Ngoài ra, hãy luôn nhớ uống một ly nước ấm khoảng 200-300 ml ngay sau khi thức dậy để làm loãng máu, kích thích tuần hoàn và hỗ trợ thận đào thải các chất cặn bã tích tụ sau một đêm dài dễ dàng hơn.