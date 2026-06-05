Nước ép lựu giàu dinh dưỡng nhưng 5 nhóm người sau nên hạn chế uống

Nước ép lựu giàu chất chống oxy hóa và nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng phù hợp.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng thường xuyên, đặc biệt là những người đang mắc một số bệnh lý hoặc dùng thuốc điều trị.

Người đang sử dụng thuốc điều trị theo đơn

Người đang sử dụng thuốc điều trị nên thận trọng khi uống nước ép lựu, bởi loại đồ uống này có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa thuốc tại gan. Nước ép lựu có khả năng làm tăng tác dụng của thuốc chống đông máu, thuốc hạ huyết áp hoặc làm chậm chuyển hóa một số thuốc hạ mỡ máu, từ đó làm gia tăng nguy cơ tác dụng phụ. Vì vậy, người đang dùng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Trẻ em và phụ nữ mang thai

Nước ép lựu có thể tốt cho trẻ em nếu sử dụng đúng lượng, nhưng uống quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ sâu răng do chứa acid và đường tự nhiên. Trẻ nhỏ chỉ nên uống khoảng 60-120 ml mỗi ngày, đồng thời nên súc miệng sau khi uống để bảo vệ men răng.

Nước ép lựu giàu chất chống oxy hóa và nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Đối với phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, nước ép lựu vẫn có thể sử dụng nhưng cần ở mức vừa phải để tránh ảnh hưởng đến sự cân bằng dinh dưỡng và quá trình hấp thu dưỡng chất của cơ thể.

Người mắc bệnh thận

Nước ép lựu chứa nhiều kali, một khoáng chất có thể gây bất lợi cho người mắc bệnh thận. Khi chức năng thận suy giảm, kali dễ tích tụ trong máu, làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim và các biến chứng tim mạch. Vì vậy, người bị bệnh thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nước ép lựu thường xuyên.

Người có cơ địa dị ứng

Dù hiếm gặp, một số người có thể bị dị ứng với lựu, với các biểu hiện như ngứa, nổi mề đay, sưng môi, sưng họng hoặc khó chịu ở vùng miệng. Trường hợp nặng có thể xuất hiện chóng mặt, khó thở và cần được xử lý y tế kịp thời. Vì vậy, người có cơ địa dị ứng, đặc biệt từng dị ứng với một số loại trái cây, nên thận trọng khi sử dụng nước ép lựu.

Người bị trào ngược dạ dày - thực quản

Do chứa nhiều acid tự nhiên, nước ép lựu có thể làm các triệu chứng trào ngược dạ dày - thực quản như ợ nóng, nóng rát vùng ngực và khó chịu ở dạ dày trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, người mắc bệnh dạ dày hoặc trào ngược nên hạn chế sử dụng; nếu dùng, chỉ nên uống với lượng nhỏ và trong bữa ăn để giảm kích ứng.

Nước ép lựu là thức uống giàu dinh dưỡng, nhưng không phù hợp với mọi người. Sử dụng đúng cách và phù hợp với tình trạng sức khỏe sẽ giúp tận dụng lợi ích của loại quả này, đồng thời hạn chế những rủi ro không mong muốn.