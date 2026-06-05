Dấu hiệu chứng tỏ chức năng thận đang hoạt động ổn định

Thận khỏe mạnh thường biểu hiện qua nhiều dấu hiệu trong sinh hoạt hàng ngày như đi tiểu bình thường, không phù nề, ngủ ngon và duy trì năng lượng ổn định.

Thận là cơ quan đóng vai trò lọc máu, đào thải chất thải, cân bằng nước và điện giải, đồng thời tham gia điều hòa huyết áp cũng như sản xuất hormone tạo hồng cầu. Theo các chuyên gia y tế, khi thận hoạt động bình thường, cơ thể thường duy trì trạng thái ổn định và ít xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Thận là cơ quan đóng vai trò lọc máu, đào thải chất thải, cân bằng nước và điện giải. Ảnh: Shutterstock.

Đi tiểu đều đặn, nước tiểu không có dấu hiệu bất thường

Theo Health Shots, một trong những chỉ báo dễ nhận biết nhất của sức khỏe thận là tình trạng đi tiểu hàng ngày. Người có chức năng thận ổn định thường đi tiểu với tần suất phù hợp nhu cầu cơ thể. Nước tiểu có màu vàng nhạt hoặc hơi trong, không lẫn máu, không có mùi bất thường và không xuất hiện nhiều bọt kéo dài.

Thận có nhiệm vụ lọc chất thải và lượng nước dư thừa ra khỏi máu. Khi quá trình này diễn ra thuận lợi, nước tiểu thường phản ánh trạng thái cân bằng của cơ thể. Ngược lại, nếu nước tiểu đổi màu bất thường, xuất hiện nhiều bọt hoặc lượng nước tiểu thay đổi đột ngột, đó có thể là tín hiệu cảnh báo cần được kiểm tra y tế.

Cơ thể không bị phù nề

Nhiều người không biết rằng tình trạng sưng phù cũng có liên quan mật thiết đến sức khỏe thận. Khi thận khỏe mạnh, lượng muối và nước trong cơ thể được điều hòa hiệu quả. Điều này giúp hạn chế hiện tượng tích tụ dịch ở các mô.

Những người có chức năng thận ổn định thường không bị sưng mí mắt vào buổi sáng, không phù bàn chân hay mắt cá chân sau khi đứng lâu. Nếu cơ thể thường xuyên xuất hiện các dấu hiệu phù nề không rõ nguyên nhân, đây có thể là biểu hiện cho thấy khả năng lọc của thận đang gặp vấn đề.

Huyết áp duy trì trong giới hạn bình thường

Thận và huyết áp có mối quan hệ hai chiều rất chặt chẽ. Ngoài chức năng lọc máu, thận còn tham gia điều chỉnh huyết áp thông qua nhiều cơ chế nội tiết phức tạp. Khi thận hoạt động hiệu quả, huyết áp thường ổn định hơn và ít xảy ra tình trạng tăng cao bất thường.

Giữ huyết áp trong phạm vi bình thường (120/80 mmHg) rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Do đó, khi bạn có chỉ số huyết áp bình thường ổn định - điều đó có nghĩa là thận khỏe mạnh và hoạt động tốt.

Luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng

Theo TVBS, cảm giác khỏe khoắn mỗi ngày không chỉ phụ thuộc vào chế độ nghỉ ngơi mà còn liên quan đến chức năng của thận. Thận sản xuất hormone erythropoietin, chất có nhiệm vụ kích thích tủy xương tạo hồng cầu. Hồng cầu giúp vận chuyển oxy đến các cơ quan trong cơ thể.

Khi quá trình này diễn ra bình thường, cơ thể nhận đủ oxy để duy trì hoạt động. Nhờ đó, nhiều người có thận khỏe thường ít cảm thấy mệt mỏi kéo dài, chóng mặt hoặc suy giảm khả năng tập trung. Ngược lại, thiếu máu do bệnh thận có thể khiến người bệnh thường xuyên kiệt sức dù không làm việc quá sức.

Người có chức năng thận khỏe mạnh luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng, nhiều sức sống. Ảnh: Freepik.

Da khỏe mạnh, ít ngứa ngáy

Làn da cũng có thể phản ánh phần nào tình trạng hoạt động của thận. Khi thận lọc chất thải hiệu quả, các khoáng chất và độc tố dư thừa được đào thải khỏi cơ thể đúng cách. Điều này góp phần duy trì môi trường nội mô ổn định, giúp làn da khỏe mạnh hơn.

Ở những người mắc bệnh thận mạn tính, sự tích tụ chất thải trong máu đôi khi gây ra tình trạng da khô, ngứa hoặc kích ứng kéo dài. Vì vậy, việc ít gặp các vấn đề này có thể được xem là một tín hiệu tích cực đối với sức khỏe thận.

Ngủ ngon và ít phải thức dậy giữa đêm

Theo Hiệp hội Thận Quốc gia Mỹ, giấc ngủ chất lượng là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và cũng có liên quan đến chức năng thận. Người có thận khỏe thường ít phải thức dậy nhiều lần vào ban đêm để đi tiểu. Đồng thời, cơ thể cũng không bị ảnh hưởng bởi tình trạng tích tụ độc tố hoặc rối loạn cân bằng dịch khiến giấc ngủ bị gián đoạn.

Ngược lại, nhiều bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính thường gặp tình trạng mất ngủ, ngủ không sâu giấc hoặc thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm.

Các chỉ số xét nghiệm nằm trong giới hạn bình thường

Dù các dấu hiệu bên ngoài có thể mang lại những gợi ý nhất định, xét nghiệm vẫn là cách đánh giá chính xác nhất về sức khỏe thận. Những chỉ số thường được sử dụng bao gồm creatinine máu, mức lọc cầu thận ước tính (eGFR) và xét nghiệm nước tiểu để phát hiện protein niệu hoặc máu vi thể.

Nếu các chỉ số này nằm trong giới hạn bình thường, nguy cơ mắc bệnh thận thường thấp hơn. Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành, đặc biệt là người bị tiểu đường, tăng huyết áp hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh thận, nên kiểm tra chức năng thận định kỳ để phát hiện sớm những bất thường.

Điều đáng lưu ý là nhiều bệnh thận có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm mà không gây biểu hiện rõ rệt. Vì vậy, việc không có triệu chứng không đồng nghĩa với việc thận hoàn toàn khỏe mạnh. Bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước, hạn chế muối, kiểm soát huyết áp và đường huyết, mỗi người nên chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ.