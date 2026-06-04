Sau 5 ngày sốt, ho và tự điều trị tại nhà, người phụ nữ 43 tuổi rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do Whitmore và phải được hồi sức tích cực để giữ mạng sống.

Người bệnh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch do Whitmore. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân N.T.T. (43 tuổi, phường Hà Lầm, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng tụt huyết áp, sốt kéo dài, mệt mỏi, đau nhức toàn thân. Trước đó khoảng 5 ngày, người bệnh xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, mệt nhiều đã tự uống thuốc tại nhà. Tuy nhiên, tình trạng ngày càng nặng nên gia đình đưa người bệnh vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện người bệnh nhiễm vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây bệnh whitmore. Trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh diễn biến nhanh, phức tạp.

Người bệnh rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, suy thận cấp và tổn thương cơ tim. Mặc dù đã được áp dụng đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực, kháng sinh phối hợp, dùng thuốc vận mạch liều cao để duy trì huyết áp, nhưng tình trạng tuần hoàn vẫn không cải thiện.

Các bác sĩ hồi sức đánh giá đây là trường hợp nhiễm khuẩn huyết biến chứng sốc nhiễm khuẩn kèm bệnh cơ tim do Sepsis, một biến chứng rối loạn chức năng tim nguy hiểm tỷ lệ không qua khỏi nếu không được điều trị kịp thời.

Hội chẩn khoa quyết định triển khai kỹ thuật ECMO-VA (tim phổi nhân tạo phương thức hỗ trợ tuần hoàn). Sau 4 ngày hồi sức tích cực, thở máy, lọc máu và kháng sinh theo kháng sinh đồ, người bệnh ổn định, chức năng tim hồi phục tốt, được dừng ECMO và rút ống nội khí quản. Hiện người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự vận động đi lại được, mạch huyết áp ổn định.

Whitmore là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, có biểu hiện lâm sàng đa dạng và dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh lý nhiễm trùng khác. Vi khuẩn thường tồn tại trong đất, nước và xâm nhập vào cơ thể qua các vết xây xát trên da, đường hô hấp hoặc khi tiếp xúc với môi trường ô nhiễm.

Bệnh có thể tiến triển nhanh thành nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan, đặc biệt ở những người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh gan, thận hoặc phổi mạn tính.

Các bác sĩ khuyến cáo, Việt Nam là vùng dịch tễ lưu hành bệnh Whitmore. Người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các biểu hiện sốt kéo dài, mệt mỏi toàn thân hoặc có các ổ viêm, áp xe nhiều nơi trên cơ thể, đặc biệt ở những người có bệnh nền. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện và điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Để chủ động phòng tránh Whitmore, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân:

Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn, nước đọng, đặc biệt tại khu vực ô nhiễm hoặc sau mưa lũ.

Sử dụng phương tiện bảo hộ như giày, ủng, găng tay khi lao động, làm vườn, dọn vệ sinh môi trường.

Che kín và chăm sóc tốt các vết thương hở; tránh tiếp xúc với nước bẩn, nếu bắt buộc cần băng kín và vệ sinh ngay sau đó.

Không đi chân trần ở khu vực bùn lầy, ngập nước; hạn chế tắm, bơi tại nguồn nước nghi ô nhiễm, nhất là khi có vết thương.

Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với đất, bùn, nước bẩn và trước khi ăn uống.

Sử dụng nước sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm, không dùng nguồn nước hoặc thực phẩm nghi nhiễm bẩn.

Người có bệnh nền cần đặc biệt lưu ý các biện pháp phòng bệnh và bảo vệ vết thương trên da.

Khi có các biểu hiện như sốt, ho, đau ngực, khó thở, nổi áp xe hoặc nhiễm trùng kéo dài sau khi tiếp xúc môi trường nguy cơ, cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.