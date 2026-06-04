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Sức khỏe

TP.HCM xử phạt loạt nhà thuốc vì dược sĩ phụ trách vắng mặt

  • Thứ năm, 4/6/2026 19:31 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Sở Y tế TP.HCM xử phạt nhiều nhà thuốc do dược sĩ phụ trách chuyên môn vắng mặt khi cơ sở hoạt động. Một số nơi còn bán thuốc kê đơn không có đơn.

Nhà thuốc ở TP.HCM bị hàng chục triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực dược. Ảnh: G.G.

Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP.HCM vừa công bố danh sách 12 cơ sở kinh doanh dược bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm. Trong đó, lỗi phổ biến nhất là người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược vắng mặt trong thời gian hoạt động của nhà thuốc.

Theo danh sách công bố, có 8 cơ sở bị xử phạt vì để người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt mà không thực hiện việc ủy quyền theo quy định. Mỗi cơ sở bị phạt 4 triệu đồng.

Các nhà thuốc vi phạm gồm Nhà thuốc Phúc Nhân (phường Bình Đông), Nhà thuốc Quang Vinh (phường Bình Tiên), Nhà thuốc Lộc An (phường Phú Định), Nhà thuốc Tây Tân Thanh Anh và Nhà thuốc Tây Chợ SinCo (phường An Lạc). Ngoài ra, Nhà thuốc Y tế Phúc An, Nhà thuốc Tây Ngọc Thảo và Nhà thuốc An Vĩnh Phát cũng bị xác định có hành vi tương tự cùng các vi phạm khác.

Bên cạnh lỗi về nhân sự chuyên môn, nhiều cơ sở còn bị phát hiện không thực hiện biện pháp cách ly đối với thuốc thuộc diện phải biệt trữ như thuốc hết hạn, thuốc bị thu hồi, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Đáng chú ý, một số nhà thuốc bị xử phạt vì bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc của bác sĩ. Trong đó, Nhà thuốc Tây Ngọc Thảo bị phạt tổng cộng 36,5 triệu đồng do cùng lúc vi phạm ba hành vi gồm bán thuốc kê đơn không có đơn, không thực hiện biệt trữ thuốc theo quy định và để người phụ trách chuyên môn vắng mặt trong thời gian hoạt động.

Nhà thuốc Phước Kim bị xử phạt 32,5 triệu đồng do bán thuốc kê đơn không có đơn và không thực hiện biện pháp cách ly đối với thuốc thuộc diện phải biệt trữ.

Ngoài khối nhà thuốc bán lẻ, Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang bị phạt 30 triệu đồng do bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc cho cơ sở không đúng phạm vi kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Thanh tra Sở Y tế cũng xử phạt Nhà thuốc Đại học tại chung cư Hùng Vương, phường Chợ Lớn, số tiền 11,5 triệu đồng. Cơ sở này bị xác định chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo quy định và kinh doanh thuốc ngoài phạm vi được cấp phép.

Ngoài xử phạt hành chính, cơ quan chức năng còn buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề dược đã cấp cho người chịu trách nhiệm chuyên môn của Nhà thuốc Đại học.

Theo Sở Y tế TP.HCM, việc xử lý các cơ sở vi phạm nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dược, bảo đảm việc bán thuốc tuân thủ đúng quy định và bảo vệ an toàn cho người sử dụng.

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