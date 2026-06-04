Một khách Nga bị đâm thấu tim, mang nhóm máu siêu hiếm

Nhập viện trong tình trạng nguy kịch và mất máu cấp do vết đâm thấu tim, một du khách người Nga vừa được cứu sống thần kỳ dù sở hữu nhóm máu O Rh- đặc biệt quý hiếm.

Bệnh nhân dần hồi phục sức khoẻ sau cuộc phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp nhận thông tin báo động đỏ liên viện về một ca cấp cứu đặc biệt nghiêm trọng. Bệnh nhân là nam thanh niên người Nga, 32 tuổi, nhập viện trong tình trạng choáng nặng, suy hô hấp và suy tuần hoàn nghiêm trọng do mất máu cấp. Thời điểm tiếp nhận, mạch và huyết áp của bệnh nhân gần như không đo được, da niêm mạc tái nhợt và không thể tự thở.

Qua thăm khám nhanh, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có nhiều vết thương trên cơ thể, nghiêm trọng nhất là vết rách dài 3 cm tại khoang gian sườn số 3 đường trung đòn bên trái. Tình thế càng hiểm nghèo hơn khi bệnh nhân mang nhóm máu O Rh-, một nhóm máu cực hiếm tại Việt Nam khi chỉ chiếm khoảng 0,01% dân số. Việc người bệnh chỉ có thể nhận đúng nhóm máu tương thích này đã tạo ra áp lực rất lớn về thời gian cho công tác huy động nguồn máu truyền.

Tiên lượng bệnh nhân có nguy cơ không qua khỏi trong vòng vài phút, TS.BS Lê Viết Huấn, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, chỉ định bỏ qua các thủ tục hành chính, chuyển thẳng bệnh nhân từ phòng cấp cứu lên phòng mổ để phẫu thuật mở ngực khẩn cấp.

Tại phòng mổ, ê-kíp 7 người gồm các phẫu thuật viên khoa Ngoại Lồng ngực cùng các bác sĩ, kỹ thuật viên khoa Gây mê Hồi sức đã tiến hành mở ngực đường trước bên tại khoang gian sườn 4 - 5.

Khi đường mổ được mở ra, các bác sĩ phát hiện khoang màng phổi bệnh nhân ngập tràn máu tươi và máu đông do tổn thương động mạch ngực trong, một nhánh mạch có áp lực dòng chảy rất mạnh khiến lượng máu mất đi từng phút là rất lớn. Đồng thời, màng ngoài tim của bệnh nhân cũng bị rách một đường khoảng 2 cm.

Nhận thấy tổn thương phức tạp hơn dự kiến, ê-kíp quyết định thay đổi phương án, mở ngực đường giữa xương ức để tiếp cận toàn diện. Lúc này, các bác sĩ phát hiện thêm một vết thương sắc gọn có đường kính 1 cm ngay tại thành thất phải của tim. Trước tình thế mong manh, toàn bộ ê-kíp vẫn phối hợp chặt chẽ, đồng thời liên hệ với Trung tâm Huyết học - Truyền máu để huy động khẩn cấp kịp thời thêm 2 đơn vị máu O Rh- quý giá phục vụ ca mổ.

Sau hơn 2 giờ chạy đua với thời gian, ca đại phẫu đã kết thúc thành công. Tổn thương thành thất phải được khâu phục hồi, động mạch ngực trong được kiểm soát bằng dụng cụ chuyên dụng, khoang màng phổi được làm sạch, đặt dẫn lưu và các vết thương phức tạp khác trên cơ thể cũng lần lượt được xử trí ổn định.

Đến ngày hậu phẫu thứ nhất, nam du khách đã tỉnh táo hoàn toàn, rút ống thở và có thể trò chuyện bình thường với các nhân viên y tế. Hiện tại, các chỉ số sinh hiệu của bệnh nhân tiến triển tốt. Bệnh nhân vẫn đang được tiếp tục theo dõi sát sao và hồi sức tích cực nghiêm ngặt tại phòng bệnh để phòng ngừa các biến chứng sau mổ.