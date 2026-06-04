Tai nạn nghiêm trọng khi nấu ăn bằng bình gas mini

Đang nấu ăn bằng bình gas mini, người đàn ông 31 tuổi bất ngờ gặp tai nạn do cháy nổ, phải nhập viện cấp cứu với chấn thương gãy tay và nhiều vết bỏng.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân bị gãy tay sau vụ nổ bình gas mini. Ảnh: BVCC,

Tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), các bác sĩ vừa phẫu thuật cấp cứu cho một nam bệnh nhân bị chấn thương nặng sau sự cố nổ bình gas mini.

Người bệnh được đưa đến viện trong tình trạng đau dữ dội vùng tay trái, bỏng rát mặt và hai bàn tay. Kết quả thăm khám xác định bệnh nhân bị gãy xương cẳng tay trái, bỏng độ I vùng mặt, cẳng tay và bàn tay.

Sau khi tiếp nhận, ê-kíp điều trị tiến hành sơ cứu các tổn thương bỏng và phẫu thuật kết hợp xương cẳng tay cho người bệnh.

Theo các bác sĩ, bình gas mini là vật dụng phổ biến trong nhiều gia đình, quán ăn và các buổi dã ngoại. Tuy nhiên, việc sử dụng bình gas không rõ nguồn gốc, đã qua sang chiết nhiều lần hoặc dùng sai cách có thể dẫn đến cháy nổ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Thực tế, nhiều cơ sở y tế gần đây liên tiếp ghi nhận các trường hợp bị thương do nổ bình gas mini.

Mới đây, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, hai bệnh nhân vừa phải nhập viện cấp cứu với các tổn thương nặng ở vùng mặt và mắt sau sự cố tương tự.

Một trong hai nạn nhân là anh L.V.N. Bệnh nhân bị bỏng vùng đầu, mặt, cổ và cẳng tay trái. Bác sĩ ghi nhận bỏng độ I, II vùng mặt và cổ trước, bỏng độ II, III ở cẳng tay trái.

Đáng chú ý, người bệnh bị bỏng kết giác mạc độ III ở cả hai mắt khiến thị lực suy giảm. Các bác sĩ cũng phát hiện tình trạng giảm thông khí phổi, làm tăng nguy cơ tổn thương đường hô hấp do hít phải khí nóng và khói sau vụ nổ. Người bệnh được điều trị kháng sinh, giảm đau, bù dịch, tiêm phòng uốn ván và hội chẩn liên chuyên khoa để xử trí các tổn thương mắt cũng như bỏng sâu.

Trường hợp còn lại là anh N.V.H nhập viện với các vết bỏng ở vùng đầu, mặt, cổ, tóc vùng trán cháy xém. Hai mắt bị bỏng và có nhiều dị vật.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị bỏng độ II vùng đầu mặt cổ với diện tích khoảng 3%, đồng thời bị bỏng giác mạc do tai nạn sinh hoạt liên quan đến nổ bình gas mini. Sau cấp cứu, người bệnh được chuyển sang khoa Mắt để lấy dị vật giác mạc sâu và theo dõi nguy cơ ảnh hưởng thị lực. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, thị lực phục hồi bình thường và được xuất viện.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Nhung, khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết vùng mặt và mắt là những vị trí đặc biệt dễ tổn thương khi xảy ra cháy nổ bình gas mini. Chỉ vài giây tiếp xúc với nhiệt độ cao cũng có thể gây bỏng giác mạc, kết mạc, suy giảm thị lực hoặc để lại di chứng lâu dài.

Theo bác sĩ Nhung, không ít bệnh nhân bỏng vùng mặt phải trải qua nhiều lần phẫu thuật tạo hình, ghép da để khắc phục di chứng. Trong khi đó, bỏng đường hô hấp thường diễn tiến âm thầm nhưng có thể gây phù nề đường thở, suy hô hấp cấp nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Bác sĩ Nhung khuyến cáo khi gặp sự cố cháy nổ gây bỏng, người dân không nên bôi kem đánh răng, nước mắm hoặc các loại thuốc dân gian lên vết thương. Thay vào đó, cần làm mát vùng bỏng bằng nước sạch, che phủ bằng gạc sạch và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để được điều trị.