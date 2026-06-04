Cô gái 19 tuổi nguy kịch vì căn bệnh 'tự mình tấn công mình'

Bệnh nhân liên tục la hét, kích động rồi hôn mê. Gia đình định đưa vào viện tâm thần thì bác sĩ phát hiện hệ miễn dịch đang tự tấn công não bộ cô gái.

Bệnh nhân hồi phục sau 5 tháng điều trị. Ảnh: BVCC.

Ngày 3/6, Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) thông tin vừa cứu sống nữ bệnh nhân V.Đ.C.T. mắc bệnh viêm não tự miễn NMDR (+) nguy kịch. Đây là ca bệnh hiếm gặp, diễn tiến nặng và rất dễ bị nhầm lẫn với các rối loạn tâm thần thông thường.

Trước đó, vào đầu tháng 1, bệnh nhân T. (19 tuổi) xuất hiện các triệu chứng kích động, tinh thần bất ổn và la hét vô cớ. Sau khi được chẩn đoán ban đầu là rối loạn tâm thần dạng phân liệt và điều trị bằng thuốc an thần không hiệu quả, cô gái rơi vào trạng thái ngủ li bì. Ngày 7/1, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Nguyễn Trãi trong tình trạng rối loạn ý thức nặng.

Kết quả xét nghiệm dịch não tủy tại khoa Nội Thần kinh xác định bệnh nhân mắc viêm não tự miễn NMDR (+). Đây là tình trạng hệ miễn dịch của cơ thể sản sinh ra kháng thể tấn công chính các tế bào não của mình, tạo ra các triệu chứng tâm thần giả tạo trước khi tàn phá hệ thần kinh.

Đến giữa tháng 1, diễn tiến của bệnh nhân trở nên nguy kịch khi sốt cao liên tục 39-40 độ C, co giật toàn thân, suy hô hấp nặng, tụt huyết áp và rơi vào sốc nhiễm khuẩn. Bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Tại đây, bác sĩ chuyên khoa II Lâm Kim Bảo, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết ê-kíp đã đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy xâm nhập và sử dụng thuốc vận mạch. Đồng thời, bệnh nhân được chỉ định điều trị miễn dịch bậc cao bằng cách thay huyết tương (Plasmapheresis) tổng cộng 7 lần để lọc bỏ kháng thể độc hại độc hại ra khỏi máu, kết hợp dùng Corticoid liều cao và các thuốc chống động kinh để cắt cơn co giật.

Do nằm viện kéo dài, hệ miễn dịch suy kiệt, bệnh nhân tiếp tục đối mặt với tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện do hai loại siêu vi khuẩn đa kháng thuốc Klebsiella Pneumonia và Acinetobacter Baumanni.

Các bác sĩ phải thực hiện chiến lược cá thể hóa kháng sinh liều cao, đồng thời hội chẩn liên viện để sử dụng thuốc kháng thể đơn dòng (Rituximab) nhằm khống chế cơn bão tự miễn.

Sau hơn 60 ngày đêm điều trị tổng lực, bệnh nhân hồi sinh kỳ diệu. Đến ngày 31/3, T. hoàn toàn dứt cơn co giật, tỉnh táo, giao tiếp tốt và được rút canuyn mở khí quản để tự thở bình thường.

"Viêm não tự miễn rất dễ bị nhầm lẫn với rối loạn tâm thần", bác sĩ Bảo nói.

Khi người trẻ có biểu hiện tinh thần bất ổn đột ngột, la hét hoặc co giật, bác sĩ Bảo khuyến cáo gia đình cần đưa ngay đến các cơ sở y tế có chuyên khoa Thần kinh. Việc phát hiện muộn sẽ để lại di chứng nặng nề cho người bệnh hoặc không qua khỏi.