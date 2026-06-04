4 món canh thanh mát, dưỡng gan

Thời tiết nóng bức khiến cơ thể dễ mất nước, mệt mỏi. Bổ sung những món canh thanh mát có thể giúp cơ thể giải nhiệt, đồng thời hỗ trợ gan đào thải độc chất hiệu quả.

Mùa hè là thời điểm nhiều người thường xuyên cảm thấy nóng trong, khô miệng, chán ăn hoặc mệt mỏi. Mặc dù gan có khả năng tự phục hồi và thải độc rất hiệu quả, chế độ ăn uống lành mạnh vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cơ quan này hoạt động tối ưu.

Những món canh giàu nước, vitamin, chất chống oxy hóa và khoáng chất không chỉ giúp bù nước mà còn góp phần giảm áp lực chuyển hóa cho gan.

Nhiều món canh thanh mát có thể giúp cơ thể giải nhiệt, đồng thời hỗ trợ gan đào thải độc chất hiệu quả. Ảnh: Yin Jiawei/HK01.

Canh cải xoong hầm sườn

Nguyên liệu: 500 g cải xoong, 300 g xương heo (hoặc thịt nạc), 2 quả táo tàu mật, 1 củ cà rốt, 1 miếng vỏ quýt khô, 2 lát gừng, 1,5-2 lít nước, muối.

Cách chế biến: Xương heo chần sơ. Cho xương, cà rốt, táo tàu mật, vỏ quýt khô và gừng vào 1,5-2 lít nước, hầm khoảng 40 phút. Thêm cải xoong, nấu tiếp 20 phút, nêm muối vừa ăn rồi dùng.

Công dụng:

Cải xoong là loại rau giàu vitamin A, vitamin C, folate và các hợp chất chống oxy hóa. Trong Y học Cổ truyền Trung Quốc, cải xoong thường được sử dụng trong các món canh thanh nhiệt, lợi tiểu và hỗ trợ cơ thể đào thải các sản phẩm chuyển hóa.

Khi kết hợp với sườn heo, món canh vừa cung cấp đạm chất lượng cao vừa mang lại vị ngọt tự nhiên dễ ăn. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ngày nắng nóng khi cơ thể cần bổ sung nước và dưỡng chất.

Canh gan heo lá kỷ tử

Nguyên liệu: 100 g lá kỷ tử, 80 g gan heo, 3 lát gừng, 10 g quả kỷ tử.

Cách chế biến: Gan heo thái lát, ngâm nước muối loãng để loại bỏ máu thừa rồi rửa sạch. Đun sôi nước với gừng, cho gan heo vào nấu chín, tiếp tục thêm lá kỷ tử và quả kỷ tử, nấu khoảng 3 phút. Nêm nếm vừa ăn rồi dùng nóng.

Công dụng:

Theo Y học Cổ truyền, lá kỷ tử và quả kỷ tử có tác dụng bổ gan, dưỡng huyết, hỗ trợ cải thiện thị lực và giảm tình trạng khô, mỏi mắt. Gan heo chứa nhiều sắt, vitamin A, vitamin B12 và folate, là những dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo máu, giúp phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt.

Món canh này đặc biệt phù hợp với người thường xuyên làm việc với máy tính, học tập căng thẳng khiến mắt mỏi, người mới ốm dậy, cơ thể suy nhược hoặc những người có dấu hiệu thiếu máu như da xanh xao, hay chóng mặt, mệt mỏi.

Canh gà kỷ tử - long nhãn khô

Nguyên liệu: 15 g kỷ tử, 10 quả long nhãn khô, 300 g thịt gà (đùi hoặc ức gà), 4 quả táo đỏ, 2 lát gừng, 1,5 lít nước, muối vừa đủ.

Cách chế biến: Kỷ tử, long nhãn và táo đỏ rửa sạch, táo đỏ bỏ hạt. Gà chần sơ để loại bỏ tạp chất rồi rửa lại. Cho gà, táo đỏ và gừng vào 1,5 lít nước, hầm khoảng 40 phút. Thêm kỷ tử và long nhãn, nấu tiếp khoảng 15 phút. Nêm muối vừa ăn rồi thưởng thức.

Công dụng:

Thịt gà giúp bổ sung đạm chất lượng cao, hỗ trợ duy trì khối cơ, tăng cường sức khỏe và khả năng miễn dịch. Kỷ tử từ lâu được xem là thực phẩm có tác dụng dưỡng gan trong y học cổ truyền, thường được dùng để hỗ trợ cải thiện tình trạng khô mắt, mỏi mắt do chức năng gan suy yếu.

Theo y học cổ truyền, khi kết hợp với thịt gà giàu protein, táo đỏ và long nhãn, món canh không chỉ giúp bồi bổ cơ thể, phục hồi năng lượng mà còn hỗ trợ duy trì chức năng gan khỏe mạnh, hỗ trợ an thần, giúp ngủ ngon hơn và giảm cảm giác mệt mỏi.

Canh gà kỷ tử, long nhãn khô giúp bồi bổ cơ thể, phục hồi năng lượng mà còn hỗ trợ duy trì chức năng gan khỏe mạnh. Ảnh: TVBS.

Canh lá sen - bí đao

Nguyên liệu: 1/2 lá sen, 500 g bí đao, 50 g ý dĩ (hạt bo bo), 3 quả táo đỏ, 1 miếng vỏ quýt khô, 300 g thịt nạc hoặc sườn heo, 2 lát gừng, 1,5-2 lít nước, muối vừa đủ.

Cách chế biến: Ý dĩ ngâm mềm khoảng 1 giờ. Thịt hoặc sườn heo chần sơ. Cho thịt/sườn heo, lá sen, ý dĩ, táo đỏ, vỏ quýt khô và gừng vào 1,5-2 lít nước, hầm khoảng 40 phút. Thêm bí đao, nấu tiếp 20-30 phút đến khi bí mềm trong. Nêm muối vừa ăn rồi dùng nóng.

Công dụng:

Bí đao giàu nước, ít calo, có tác dụng lợi tiểu, hỗ trợ đào thải lượng nước dư thừa và các chất chuyển hóa ra khỏi cơ thể. Trong dân gian, bí đao còn được sử dụng như một thực phẩm giúp thanh nhiệt, làm mát cơ thể và giảm cảm giác nóng bức.

Ý dĩ giúp kiện tỳ, hỗ trợ chuyển hóa nước và giảm tình trạng ứ đọng dịch trong cơ thể. Sự kết hợp của lá sen, bí đao và ý dĩ tạo nên món canh có tác dụng thanh nhiệt, mát gan, lợi tiểu, hỗ trợ giảm phù nề, giảm cảm giác nóng trong và thúc đẩy quá trình đào thải thấp nhiệt.