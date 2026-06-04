Bé gái nguy kịch vì căn bệnh quen thuộc

Ban đầu chỉ nổi ban ở tay chân và loét miệng, bé gái 23 tháng tuổi nhanh chóng rơi vào suy hô hấp, phải thở máy và lọc máu vì tay chân miệng độ IV.

Trẻ mắc tay chân miệng cần được đến cơ sở y tế xử trí kịp thời. Ảnh: Hoài Bảo.

Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, vừa cứu sống một bệnh nhi 23 tháng tuổi mắc tay chân miệng độ IV - mức độ nặng nhất của bệnh với nguy cơ không qua khỏi rất cao.

Trước khi nhập viện, bé Đ.T.B.N. xuất hiện các nốt ban phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân và loét miệng. Gia đình theo dõi tại nhà vì cho rằng đây là những biểu hiện thường gặp của tay chân miệng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, trẻ bắt đầu sốt cao liên tục, giật mình nhiều, quấy khóc, mệt lả nên được đưa đến cơ sở y tế địa phương.

Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán tay chân miệng độ IIb nhóm 1 và điều trị ban đầu. Dù vậy, bệnh diễn tiến rất nhanh. Khi xuất hiện co giật và suy hô hấp, trẻ được cấp cứu khẩn cấp rồi chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Khi nhập khoa Hồi sức tích cực chống độc, bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện lơ mơ, suy hô hấp nặng, thở nhanh, phổi nhiều ran ẩm, bụng chướng, giật mình liên tục, môi tím tái, mạch nhanh nhỏ khó bắt và sốt cao kéo dài. Sau hội chẩn khẩn, các bác sĩ xác định trẻ mắc tay chân miệng độ IV kèm biến chứng thần kinh và hô hấp nghiêm trọng.

Ngay lập tức, ê-kíp điều trị triển khai hàng loạt biện pháp hồi sức chuyên sâu như đặt nội khí quản thở máy, thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết động xâm lấn, sử dụng thuốc chống phù não, thuốc an thần, truyền globulin miễn dịch (IVIG), đồng thời tiến hành lọc máu liên tục cùng nhiều kỹ thuật hồi sức tích cực khác.

Sau nhiều ngày điều trị và theo dõi sát sao 24/24 giờ, tình trạng của bệnh nhi dần cải thiện. Trẻ tỉnh táo trở lại, cai máy thở thành công, tự thở tốt, hết co giật, ăn uống bình thường và đặc biệt không ghi nhận di chứng thần kinh.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hùng Mạnh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, cho biết tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ. Phần lớn trường hợp diễn tiến nhẹ nhưng một số ca, đặc biệt do virus Enterovirus 71 (EV71), có thể chuyển nặng rất nhanh.

"Khi bệnh tiến triển lên độ III hoặc độ IV, trẻ có thể gặp biến chứng thần kinh, suy hô hấp, suy tuần hoàn và nguy cơ không qua khỏi cao. Vì vậy, các dấu hiệu như sốt cao khó hạ, giật mình chới với, run tay chân, quấy khóc kéo dài, ngủ gà hoặc thở nhanh cần được xem là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm", bác sĩ Mạnh nhấn mạnh.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ mắc tay chân miệng. Ngay khi xuất hiện những biểu hiện bất thường, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử trí kịp thời.