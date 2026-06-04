Loạt sản phẩm nổi tiếng Australia bị thu hồi, Bộ Y tế phát cảnh báo

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra khẩn hai thực phẩm chức năng bị Australia thu hồi vì nguy cơ xuất hiện mảnh kính trong chai đựng sản phẩm.

Sản phẩm kẹo Allen’s iNSiDE OUTS 130 g đang bị thu hồi tại Australia. Ảnh: Kati Keksi.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ngày 4/6, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Australia (TGA) đã phát đi cảnh báo thu hồi khẩn cấp đối với hai sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc thương hiệu Nature’s Own sau khi phát hiện nguy cơ có thể xuất hiện các mảnh kính bên trong chai đựng sản phẩm.

TGA cho biết các mảnh kính, nếu có, không nằm trong viên uống mà có thể xuất hiện trong lọ chứa sản phẩm, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Hai sản phẩm bị thu hồi gồm:

Nature’s Own Glucosamine Sulfate with Chondroitin, quy cách 320 viên, số lô 1662937, hạn sử dụng tháng 4/2028.

Nature’s Own Magnesium Glycinate 1150 mg, quy cách 300 viên, số lô 1665576, hạn sử dụng tháng 4/2028.

Theo TGA, các sản phẩm này do Sanofi Consumer Healthcare phân phối và được bán rộng rãi tại Australia từ ngày 7/5/2026.

Sản phẩm Nature’s Own Magnesium Glycinate 1150 mg. Ảnh: Woolworths.

Sau khi rà soát cơ sở dữ liệu, Cục An toàn thực phẩm cho biết cơ quan này chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đối với hai sản phẩm nêu trên tại Việt Nam.

Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát.

Cụ thể, các địa phương được yêu cầu rà soát việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với hai sản phẩm trên; đồng thời làm việc với doanh nghiệp công bố sản phẩm (nếu có) để yêu cầu thông báo tới các đơn vị phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng, tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Các doanh nghiệp liên quan cũng phải báo cáo số lượng hàng đã nhập khẩu, đã bán ra thị trường, lượng tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý đối với các lô sản phẩm thuộc diện thu hồi.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng địa phương cần tăng cường truyền thông để người dân không tiếp tục sử dụng các lô sản phẩm bị cảnh báo. Kết quả xử lý phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 18/6.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng phát đi văn bản cảnh báo liên quan đến sản phẩm kẹo Allen’s iNSiDE OUTS 130 g đang bị thu hồi tại Australia.

Theo thông tin từ Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia - New Zealand (FSANZ), một số lô sản phẩm Allen’s iNSiDE OUTS 130 g bị thu hồi do phát hiện có dị vật trong sản phẩm.

Đây là loại kẹo phổ biến tại Australia, được phân phối rộng rãi tại các hệ thống siêu thị lớn như Coles, Woolworths và nhiều cửa hàng bán lẻ độc lập.

Các lô sản phẩm thuộc diện thu hồi có hạn sử dụng ngày 30/6/2027, gồm các mã: 6072T941, 6073T941, 6074T941, 6075T941, 6085T941, 6086T941 và 6088T941.

Cục An toàn thực phẩm cho biết theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP, mặt hàng kẹo thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương. Vì vậy, cơ quan này đã có văn bản đề nghị Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) xem xét, xử lý vụ việc theo quy định nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.