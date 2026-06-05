Ăn đĩa cơm rang làm từ cơm để tủ lạnh nhiều ngày, người đàn ông 50 tuổi rơi vào sốc nặng, suy đa cơ quan và phải cấp cứu.

Người bệnh được điều trị tại Bệnh viện Đông Hồ Vũ Hán. Ảnh: Jimu News.

Nhiều người có thói quen giữ lại cơm hoặc thức ăn thừa trong tủ lạnh để dùng cho những bữa sau, cho rằng chỉ cần hâm nóng kỹ là có thể ăn an toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thực phẩm bảo quản không đúng cách có thể trở thành nguồn gây ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo QQ News, mới đây, ông Trần (50 tuổi, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) phải nhập khoa Hồi sức tích cực (ICU) sau khi ăn cơm rang được chế biến từ phần cơm đã để trong tủ lạnh nhiều ngày. Không lâu sau bữa ăn, người đàn ông có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy và khó thở.

Khi được đưa tới bệnh viện, ông đã rơi vào tình trạng sốc nặng, chức năng tim, gan và thận bắt đầu suy giảm chức năng. Sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhân may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông mắc bệnh do thực phẩm nhiễm vi khuẩn Bacillus cereus.

Một trường hợp khác cũng phải nhập viện sau khi sử dụng thức ăn để lâu trong tủ lạnh. Theo Jimu News, anh Cao (28 tuổi, đang làm việc tại Vũ Hán, Trung Quốc) sống một mình nên thường nấu nhiều thức ăn một lần rồi bảo quản để ăn dần trong vài ngày.

Sau một ngày tăng ca kéo dài, anh trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi và quyết định dùng phần thức ăn đã được bảo quản trong tủ lạnh khoảng 4-5 ngày cùng một ít thịt còn sót lại từ bữa trước. Dù biết thực phẩm đã để khá lâu, anh vẫn cho rằng chỉ cần đun nóng nhiều lần là có thể sử dụng an toàn.

Thế nhưng chỉ vài giờ sau bữa tối, người đàn ông bắt đầu đau bụng dữ dội, sau đó nôn ói và tiêu chảy liên tục. Trong đêm, anh đi ngoài hơn 10 lần và sốt cao tới 39 độ C. Sáng hôm sau, anh được đưa tới Bệnh viện Đông Hồ Vũ Hán. Sau thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm dạ dày - ruột cấp do nhiễm khuẩn từ thực phẩm đã biến chất trong quá trình bảo quản.

Theo các chuyên gia, thực phẩm nhiễm Bacillus cereus thường không có dấu hiệu bất thường rõ rệt về màu sắc, mùi vị hay hình thức bên ngoài. Vì vậy, nhiều người dễ chủ quan và vô tình sử dụng phải thực phẩm đã nhiễm khuẩn.

Việc hâm nóng lại thực phẩm không phải lúc nào cũng loại bỏ được nguy cơ. Bacillus cereus có khả năng tạo bào tử chịu nhiệt và sinh độc tố trong quá trình bảo quản không đúng cách. Một khi độc tố đã hình thành, việc đun nóng thông thường rất khó phá hủy hoàn toàn.

Ngoài cơm nguội để qua đêm, thức ăn giữ trong nồi cơm điện quá 4 giờ cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Theo WHO, khoảng nhiệt độ từ 5-60 độ C là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn phát triển, trong khi thực phẩm trong nồi giữ ấm không phải lúc nào cũng duy trì nhiệt độ đồng đều trên ngưỡng này.

Dù vậy, không phải mọi loại thức ăn thừa đều phải bỏ đi. Nếu được bảo quản đúng cách, nhiều món ăn vẫn có thể sử dụng lại. Các chuyên gia khuyến cáo nên để thực phẩm nguội bớt trước khi cho vào tủ lạnh, bảo quản riêng từng loại trong hộp sạch có nắp kín hoặc túi thực phẩm nhằm hạn chế nhiễm khuẩn chéo.

Trước khi ăn lại, thực phẩm cần được đun nóng kỹ, đảm bảo toàn bộ món ăn đạt nhiệt độ sôi và duy trì trong vài phút. Cần lưu ý rằng nhiệt độ lạnh chỉ giúp làm chậm sự phát triển của vi khuẩn chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn chúng.

Ngoài ra, các chuyên gia khuyến cáo hạn chế sử dụng qua đêm một số thực phẩm có nguy cơ cao như hải sản, rau lá xanh đã nấu chín, sữa đậu nành tươi, nấm tuyết, các loại nấm ngâm nở, món gỏi trộn hoặc thực phẩm chế biến sẵn.