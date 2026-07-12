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Sức khỏe Dinh dưỡng

Kiểu chế biến cá gây nguy cơ hại thận, nhiều người vẫn ăn mỗi ngày

  • Chủ nhật, 12/7/2026 12:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Những món cá kho đậm vị, chiên rán hay sốt sệt tưởng như đưa cơm lại chính là "thủ phạm" âm thầm gây tăng huyết áp và tích tụ gánh nặng cho thận.

Thịt cá là nguồn thực phẩm cực kỳ chất lượng với hàm lượng protein cao, ít chất béo và gần như không chứa carbohydrate. Theo China Times, chuyên gia dinh dưỡng Tăng Kiến Minh chỉ ra rằng nhiều người lầm tưởng cứ ăn cá là tốt cho sức khỏe, nhưng ăn vào lại thấy đường huyết và cân nặng đều không giảm. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở phương pháp chế biến sai lầm.

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Cá hấp rất tốt cho sức khỏe nhưng việc lạm dụng nước tương hay nhiều gia vị dễ dẫn đến cao huyết áp và tăng áp lực cho thận. Ảnh: Shutterstock/Dazhi.

Ông chỉ đích danh một số cách nấu cá phổ biến nhưng cực kỳ có hại: chiên ngập dầu, sốt chua ngọt, kho sốt sánh đặc, cá om hay các món kho nhiều gia vị tạo độ sệt. Tất cả đều khiến lượng calo và natri vượt ngưỡng cho phép, biến món ăn lành mạnh thành "bom" bệnh mạn tính.

Cùng một con cá nhưng cách chế biến khác nhau sẽ cho ra kết quả hoàn toàn trái ngược. Lấy ví dụ với cá mú, ba cách nấu sau đây sẽ làm calo và natri tăng vọt: Chiên ngập dầu khiến thịt cá hút dầu như miếng bọt biển, calo tăng gấp đôi ngay lập tức. Cá sốt chua ngọt hoặc kho sốt sánh đặc ẩn chứa lượng đường cực lớn. Cá tam bôi (cá kho kiểu tam bôi gồm rượu, nước tương, dầu mè) dễ dẫn đến cao huyết áp và tích nước/phù nề.

Chuyên gia Tăng Kiến Minh gợi ý các phương pháp chế biến lành mạnh hơn. Hấp gừng hành dùng rất ít dầu là cách tốt nhất để giữ nguyên chất đạm. Nhiều người hay thêm nước tương hoặc tương đen khi hấp, cần chú ý kiểm soát lượng dùng. Ngoài ra, áp chảo ít dầu thanh đạm, hoặc nướng muối/nướng chanh tiêu ở nhiệt độ cao để khóa chặt vị ngọt tự nhiên của cá cũng là những lựa chọn tuyệt vời được nhiều người lớn tuổi ưa thích.

Chuyên gia Tăng Kiến Minh lưu ý thêm cá là thực phẩm bổ dưỡng nhưng không nên ăn quá mức. Một bữa ăn cân bằng lý tưởng cần tuân theo "quy tắc bàn tay": một phần cá bằng lòng bàn tay, nửa bát đến một bát cơm và hai nắm tay rau xanh.

Việc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột để giảm cân là sai lầm cực đoan, dễ gây đói cồn cào vào buổi chiều và dẫn đến tình trạng "ăn bù" mất kiểm soát vào buổi tối. Muốn giảm cân bền vững, cơ thể vẫn cần nạp một lượng tinh bột lành mạnh vừa phải như cơm trắng hoặc khoai lang.

Cuốn sách "Ăn thông minh, sống bình yên" của tác giả Makita Zenji giải thích về lý do càng nhiều tuổi càng cần hạn chế đường một cách nghiêm ngặt. Ngoài ra, cuốn sách cũng thông tin về các vấn đề lớn của chỉ số đường huyết; về cơ chế của các vấn đề béo phì, lão hóa và bệnh tật, cung cấp chế độ ăn uống hợp lý giúp bạn đảm bảo chỉ số đường huyết, tránh các bệnh liên quan đến đường huyết.

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Tử Vân

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