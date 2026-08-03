Nối liền cánh tay cho bé 4 tuổi gặp tai nạn với áo chống nắng

Tà áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe máy khiến bé 4 tuổi bị nhổ giật, đứt rời cánh tay phải. Các bác sĩ đã trồng nối thành công sau khoảng 5 giờ thiếu máu.

Bác sĩ đã trồng nối thành công cánh tay phải của bệnh nhi bị đứt rời do tai nạn giao thông. Ảnh: BVCC.

Bé N.B.N. (4 tuổi, quê Tuyên Quang) được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) trong tình trạng đứt rời hoàn toàn cánh tay phải sau tai nạn giao thông.

Theo người nhà, khoảng hơn 7h ngày 27/7, bé ngồi phía sau xe máy và mặc áo chống nắng. Trong lúc di chuyển, tà áo bị cuốn vào bánh xe, khiến cánh tay phải của trẻ bị nhổ giật và đứt rời hoàn toàn.

Sau tai nạn, bệnh nhi được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương. Phần chi đứt rời được bảo quản đúng quy cách trong môi trường lạnh trước khi chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Khi nhập viện, cánh tay đã bị thiếu máu khoảng 5 giờ.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa gồm Cấp cứu, Gây mê hồi sức, Nhi, Phẫu thuật mạch máu và Chấn thương chi trên - Vi phẫu thuật đã hội chẩn khẩn, thống nhất chỉ định phẫu thuật cấp cứu trồng nối cánh tay đứt rời.

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Trường, khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật, trong quá trình mổ, ê-kíp ghi nhận toàn bộ cánh tay phải của bệnh nhi bị nhổ giật, đứt rời ngang 1/3 trên cánh tay. Phần chi đứt rời còn kèm theo gãy lồi cầu xương cánh tay và gãy mỏm khuỷu.

Đáng chú ý, toàn bộ mạch máu và thần kinh đều bị tổn thương theo cơ chế nhổ giật nên không thể nối trực tiếp.

Sau khi cắt lọc mô dập nát và cố định lại xương cánh tay, lồi cầu và mỏm khuỷu về đúng vị trí giải phẫu, các bác sĩ sử dụng đoạn tĩnh mạch hiển lấy từ cẳng chân để ghép tái tạo động mạch cánh tay và các tĩnh mạch. Đồng thời, đoạn thần kinh trụ được dùng làm mảnh ghép để phục hồi thần kinh giữa và thần kinh cơ bì.

Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật, ê-kíp đã tái lập thành công tuần hoàn cho cánh tay đứt rời. Theo bác sĩ Trường, phẫu thuật trồng nối chi thể ở trẻ nhỏ luôn là thách thức lớn, đặc biệt với tổn thương do cơ chế nhổ giật vì các cấu trúc giải phẫu bị phá hủy trên diện rộng.

"Đây là trường hợp đặc biệt khó bởi bệnh nhi mới 4 tuổi, kích thước mạch máu và thần kinh rất nhỏ, đòi hỏi kỹ thuật vi phẫu có độ chính xác cao. Bên cạnh đó, thời gian thiếu máu của chi đã kéo dài khoảng 6 giờ, làm tăng đáng kể nguy cơ biến chứng", bác sĩ Trường cho biết.

Sau phẫu thuật, cẳng tay và bàn tay phải của bệnh nhi hồng ấm, tuần hoàn chi được duy trì tốt, cho thấy tình trạng tưới máu của cánh tay được bảo đảm. Ảnh: BVCC.

Một trong những biến chứng nguy hiểm nhất sau khi tái lập tuần hoàn là hội chứng tái tưới máu. Sau thời gian dài thiếu máu, các chất chuyển hóa tích tụ trong chi thể có thể theo dòng máu trở lại cơ thể, gây rối loạn chuyển hóa, rối loạn đông máu, suy đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng.

Vì vậy, trong suốt ca mổ, các chuyên khoa đã phối hợp chặt chẽ nhằm rút ngắn thời gian thiếu máu, nhanh chóng khôi phục lưu thông mạch máu và theo dõi sát để xử trí các nguy cơ toàn thân.

Hiện bệnh nhi tiếp tục được điều trị tại khoa Nhi. Sau phẫu thuật, cẳng tay và bàn tay phải hồng ấm, tuần hoàn chi được duy trì tốt, cho thấy tình trạng tưới máu đã được đảm bảo.

Do phần mềm vùng cánh tay bị dập nát trên diện rộng và có nguy cơ phù nề sau tái lập tuần hoàn, các phẫu thuật viên chủ động khâu thưa vết mổ để tạo điều kiện dẫn lưu dịch, giảm áp lực mô và thuận lợi cho việc theo dõi diễn biến của chi.

Từ trường hợp trên, ThS.BS Nguyễn Văn Trường khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng khi chở trẻ bằng xe máy. Các loại áo chống nắng, váy chống nắng hoặc quần áo có tà dài rất dễ bị cuốn vào bánh xe, xích hoặc các bộ phận chuyển động của phương tiện, gây ra những tai nạn nghiêm trọng như gãy xương, lóc da, thậm chí đứt rời chi thể.

Cha mẹ nên cho trẻ mặc quần áo gọn gàng, vừa vặn, kiểm tra kỹ trang phục trước khi di chuyển, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và tuyệt đối không để trẻ mặc áo chống nắng có tà dài khi ngồi trên xe máy. Theo bác sĩ, tai nạn có thể xảy ra chỉ trong vài giây nhưng hậu quả có thể kéo dài suốt đời, vì vậy sự cẩn trọng của người lớn là yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ trẻ khi tham gia giao thông.