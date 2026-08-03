Những người dễ trở nặng khi mắc sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết có thể xảy ra ở bất kỳ ai, nhưng người mắc bệnh nền như tiểu đường hoặc tim mạch có nguy cơ gặp biến chứng nặng cao hơn.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, thường gia tăng vào mùa mưa khi muỗi vằn sinh sôi mạnh. Đa số người bệnh có thể hồi phục sau khoảng một tuần nếu được chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, với những người mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường hoặc bệnh tim mạch, căn bệnh này có thể diễn biến nghiêm trọng hơn và đòi hỏi phải được theo dõi chặt chẽ.

Chia sẻ với Times of India, bác sĩ Joshi Divya Rakesh, chuyên gia tư vấn về bệnh truyền nhiễm và kiểm soát nhiễm trùng tại Bệnh viện KIMS, Bengaluru (Ấn Độ), cho biết bệnh nền không trực tiếp khiến một người mắc sốt xuất huyết, nhưng lại làm giảm khả năng thích nghi của cơ thể khi phải đối mặt với tình trạng nhiễm virus và các biến chứng đi kèm.

Người mắc bệnh tim

Ở người mắc bệnh tim mạch, sốt xuất huyết có thể tạo thêm áp lực lên hệ tuần hoàn. Sốt cao làm cơ thể mất nhiều nước, trong khi tình trạng tụt huyết áp và rò rỉ huyết tương có thể khiến tim phải hoạt động nhiều hơn để duy trì lưu lượng máu đến các cơ quan. Nếu tim đã suy yếu, nguy cơ xảy ra các biến chứng tim mạch sẽ tăng lên.

Một số trường hợp nặng, virus Dengue còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ tim, gây viêm cơ tim hoặc rối loạn chức năng tim. Đây là lý do người có tiền sử bệnh tim cần được theo dõi sát nếu mắc sốt xuất huyết.

Việc bù dịch cho nhóm bệnh nhân này cũng đòi hỏi bác sĩ phải cân nhắc kỹ. Nếu truyền quá ít dịch, người bệnh có nguy cơ rơi vào sốc do giảm thể tích tuần hoàn. Ngược lại, truyền quá nhiều dịch có thể khiến tim bị quá tải, làm tăng nguy cơ suy tim hoặc phù phổi.

Người mắc bệnh tim có nguy cơ cao gặp biến chứng nặng khi mắc sốt xuất huyết. Ảnh: Shutterstock.

Người mắc tiểu đường

Khi cơ thể nhiễm virus Dengue, phản ứng viêm cùng tình trạng căng thẳng do bệnh có thể khiến lượng đường trong máu tăng hoặc giảm thất thường. Điều này khiến việc kiểm soát bệnh đái tháo đường trở nên khó khăn hơn.

Đường huyết dao động liên tục không chỉ làm suy giảm khả năng miễn dịch mà còn khiến cơ thể lâu hồi phục, tăng nguy cơ mất nước và dễ xuất hiện các biến chứng nguy hiểm. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể cần được bác sĩ điều chỉnh phác đồ điều trị hoặc tạm thời sử dụng insulin để kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, sốt cao, chán ăn, nôn ói hoặc tiêu chảy - những triệu chứng thường gặp của sốt xuất huyết - cũng khiến việc duy trì chế độ ăn và dùng thuốc của người mắc tiểu đường gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, người bệnh cần theo dõi đường huyết thường xuyên hơn trong suốt thời gian điều trị.

Chuyên gia nhấn mạnh người mắc bệnh nền không đồng nghĩa chắc chắn sẽ bị sốt xuất huyết nặng. Tuy nhiên, đây là nhóm có nguy cơ cao hơn nên cần được phát hiện sớm, theo dõi sát và điều trị kịp thời.