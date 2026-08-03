Hà Nội ghi nhận 268 ca Covid-19, thêm 10 ổ dịch sốt xuất huyết mới

Hà Nội ghi nhận 268 ca Covid-19 trong tuần qua. Cùng thời điểm, số ca sốt xuất huyết tiếp tục tăng, xuất hiện thêm 10 ổ dịch mới, chủ yếu tại các khu dân cư.

Hà Nội ghi nhận 268 ca Covid-19 trong một tuần. Ảnh: Đinh Hà.

Theo ghi nhận mới nhất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ 24 đến 31/7, thành phố ghi nhận 268 ca mắc Covid-19 tại 89 phường, xã. Cộng dồn từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội có 855 ca mắc Covid-19 tại 114 phường, xã, giảm so với cùng kỳ năm 2025 (2.147 ca).

CDC Hà Nội cho biết một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp như Covid-19 và Adenovirus đang tăng, có thể liên quan hoạt động du lịch, học tập ngoại khóa và tập trung đông người trong dịp hè. Dự báo số ca mắc có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, sốt xuất huyết tiếp tục là dịch bệnh có diễn biến đáng chú ý khi toàn thành phố ghi nhận 175 ca mắc trong tuần qua tại 66 phường, xã, tăng 29 ca so với tuần trước (146 ca). Các địa phương ghi nhận nhiều bệnh nhân gồm Hồng Vân, Phúc Thọ, Hà Đông, Dân Hòa, Xuân Đỉnh...

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.046 ca sốt xuất huyết tại 113 phường, xã, chưa có trường hợp không qua khỏi. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc tăng đáng kể (579 ca).

CDC dự báo các bệnh truyền nhiễm còn tiếp tục gia tăng. Ảnh: CDC Hà Nội.

Trong tuần, thành phố phát hiện thêm 10 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại các địa bàn Chương Mỹ, Thanh Oai, Đông Anh, Hồng Vân, Khương Đình, Ô Diên, Văn Miếu và Xuân Đỉnh. Lũy kế từ đầu năm ghi nhận 42 ổ dịch, trong đó còn 17 ổ dịch đang hoạt động.

Đối với bệnh tay chân miệng, Hà Nội cũng ghi nhận 110 ca mắc tại 62 phường, xã, tăng một ca so với tuần trước. Các ca bệnh tập trung tại Hà Đông, An Khánh, Văn Miếu, Xuân Đỉnh, Dương Nội, Yên Hòa...

Cộng dồn từ đầu năm, thành phố có 4.294 ca tay chân miệng tại 126 phường, xã, tăng so với cùng kỳ năm ngoái (3.411 ca).

CDC Hà Nội đánh giá số ca tay chân miệng hiện tương đương tuần trước và chủ yếu là các ca mắc rải rác. Tuy nhiên, bệnh có thể gia tăng trong tháng 8 và tháng 9 khi học sinh quay trở lại trường sau kỳ nghỉ hè.

Trong tuần, thành phố cũng ghi nhận 10 ca mắc sởi tại 9 phường, xã. Tính từ đầu năm có 364 ca, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2025 (4.314 ca).

Bệnh ho gà ghi nhận 4 ca mắc mới tại 4 phường, xã. Cộng dồn từ đầu năm có 87 ca tại 50 phường, xã, tăng so với cùng kỳ năm trước (20 ca).

Để kiểm soát dịch bệnh, CDC Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình dịch trên địa bàn, phát hiện sớm ca bệnh, khoanh vùng và xử lý triệt để các ổ dịch.

CDC Hà Nội cũng yêu cầu các trạm y tế địa phương chủ động triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất tại khu vực nguy cơ cao; đẩy mạnh truyền thông để người dân chủ động phòng bệnh, phối hợp với ngành thú y theo dõi các bệnh lây từ động vật sang người và vận động người dân tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vaccine phòng bệnh.